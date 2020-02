Produits de 3,891 milliards de dollars, en hausse de 8,8 %

BAIIA ajusté de 417,0 millions de dollars, en hausse de 29,8 %

Bénéfice net de 197,8 millions de dollars, en baisse de 42,2 %

Bénéfice net ajusté de 204,2 millions de dollars, en hausse de 17,1 %

MONTRÉAL, 06 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (Saputo ou la Société) a divulgué aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020, clos le 31 décembre 2019. À moins d’avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens (CAD) et sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Les produits ont totalisé 3,891 milliards de dollars, en hausse de 313,6 millions de dollars, ou 8,8 %.

Le BAIIA ajusté* s’est élevé à 417,0 millions de dollars, en hausse de 95,8 millions de dollars, ou 29,8 %.

Le bénéfice net a totalisé 197,8 millions de dollars et le BPA** (de base et dilué), 0,49 $ et 0,48 $, comparativement à un bénéfice net de 342,0 millions de dollars et à un BPA (de base et dilué) de 0,88 $ et de 0,87 $, qui comprenaient un profit à la cession d’actifs.

Le bénéfice net ajusté* a totalisé 204,2 millions de dollars et le BPA ajusté* (de base et dilué), 0,50 $, comparativement à un bénéfice net ajusté de 174,4 millions de dollars et à un BPA ajusté (de base et dilué) de 0,45 $ et de 0,44 $.

(en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action)

(non audité) Pour les périodes de trois mois

closes les 31 décembre Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre 2019 2018 2019 2018 Produits 3 890,8 3 577,2 11 224,8 10 265,4 BAIIA ajusté* 417,0 321,2 1 169,4 946,2 Bénéfice net 197,8 342,0 494,1 631,1 Bénéfice net ajusté* 204,2 174,4 554,9 497,8 Bénéfice net par action De base 0,49 0,88 1,24 1,62 Dilué 0,48 0,87 1,23 1,61 Bénéfice net par action ajusté* De base 0,50 0,45 1,40 1,28 Dilué 0,50 0,44 1,39 1,27

FAITS SAILLANTS

Les produits du Secteur USA ont augmenté de 170,2 millions de dollars et le BAIIA ajusté, de 49,7 millions de dollars, ce qui comprend un montant d’environ 14 millions de dollars attribuable à l’incidence positive des facteurs du marché aux États-Unis**.

Le Secteur Europe, qui comprend les activités de Dairy Crest Group plc acquises le 15 avril 2019 (acquisition de Dairy Crest), a engendré une augmentation des produits et du BAIIA ajusté d’environ 196 millions de dollars et 35 millions de dollars, respectivement.

La hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l’échelle internationale a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté.

L’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté d’environ 16 millions de dollars. L’incidence sur le bénéfice net a été minime.

La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence négative sur le BAIIA ajusté d’environ 15 millions de dollars.

L’entreprise de fromages de spécialité de Lion Dairy & Drinks Pty Ltd (l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité), située en Australie et acquise le 28 octobre 2019, a fourni un apport positif aux produits et au BAIIA ajusté sur une période de neuf semaines au cours du trimestre.

Le conseil d’administration a approuvé un dividende de 0,17 $ l’action, payable le 13 mars 2020 aux actionnaires ordinaires inscrits le 3 mars 2020.

* Les mesures non conformes aux normes IFRS sont décrites à la rubrique « Glossaire », à la page 26 du rapport de gestion pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020.

** Se reporter à la rubrique « Glossaire », à la page 26 du rapport de gestion pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020.

Fermetures d’usines au Canada

Saputo annonce aujourd'hui des mesures visant à améliorer son efficacité opérationnelle et à rajuster sa capacité de fabrication et ses effectifs de vente au Canada. Saputo fermera ses installations de Trenton, en Ontario et de Saint John, au Nouveau-Brunswick (Canada). Les fermetures sont prévues en septembre 2020 et en janvier 2021, respectivement. La production de ces deux usines sera intégrée à celles d’autres installations de Saputo à travers le Canada. En tout, environ 280 employés seront touchés. Des indemnités de cessation d’emploi et des services pour faciliter la transition de carrière seront offerts aux employés touchés et certains d’entre eux se verront offrir des possibilités de transfert vers d’autres installations de Saputo au sein de la Division Produits laitiers (Canada).

Au cours des dernières années, Saputo a poursuivi ses efforts pour améliorer son efficacité et réduire ses coûts, tout en renforçant sa présence sur le marché. Les mesures annoncées s'inscrivent dans le cadre de l'analyse continue par la Société de l'ensemble de ses activités.

Nominations à l’équipe de direction

La Société est heureuse d’annoncer la nomination de M. Richard Wallace à titre de président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Australie) à compter du 1er avril 2020. Il continuera de relever de M. Kai Bockmann, président et chef de l’exploitation, Saputo inc. et Secteur International. M. Wallace occupe actuellement le poste de vice-président principal, opérations, Division Produits laitiers (Australie). Il s’est joint à la société Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Holdings Limited en 1996, où il a détenu des postes clés de direction avant l’acquisition de celle-ci par Saputo.

La Société annonce également que M. Carl Colizza, président et chef de l'exploitation (Amérique du Nord) prendra la direction par intérim de la Division Aliments laitiers (USA) à compter du 1er avril 2020, en plus de ses responsabilités actuelles. Tel qu’annoncé précédemment, M. Paul Corney, actuel président et chef de l'exploitation, Division Aliments laitiers (USA), a avisé qu'il prendrait sa retraite après 47 ans dans l’industrie laitière, dont près de 20 ans au sein de Saputo. M. Corney assurera la transition jusqu’à sa retraite en juillet 2020. M. Colizza continuera de relever de M. Bockmann.

Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires sur les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2020, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour le troisième trimestre de l’exercice 2020. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs » du site web de la Société, à l’adresse suivante : www.saputo.com.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2020 aura lieu le jeudi 6 février 2020 à 14 h 30, heure de l’Est. Le numéro à composer afin de participer à cette conférence téléphonique est le 1-800-768-3591. Afin d’assurer votre participation, veuillez s’il vous plaît signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Pour écouter cet appel via Internet, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.gowebcasting.com/10477.

Pour ceux qui ne pourront participer, un enregistrement de la conférence sera disponible pour écoute jusqu’à 23 h 59 le jeudi 13 février 2020. Pour accéder à cet enregistrement, veuillez signaler le 1-800-997-6910, code d’accès 21951201. La webdiffusion sera archivée sur le site Web de Saputo, dans la section « Investisseurs » sous l’onglet « Calendrier des événements » à l’adresse www.saputo.com.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, South Cape, Stella, Sungold, Tasmanian Heritage, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

Ligne média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur les objectifs de la Société, ses perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, projets et attentes, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué concernent plus particulièrement le rendement financier attendu de la Société pour l’exercice 2020. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « miser » ou « cibler » à la forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur, et à l’emploi d’autres termes semblables. À l'exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Ces énoncés sont fondés, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets, la stratégie commerciale et les intentions de Saputo à la date des présentes, en ce qui concerne les produits et les charges prévus, l’environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel la Société exerce ses activités ou qui serait susceptible d’avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, ainsi que la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l’approvisionnement en énergie, ses coûts d’exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités. Le rendement financier attendu de la Société pour l’exercice 2020 se fonde principalement sur des hypothèses portant sur la mise en œuvre fructueuse de notre plan d’affaires, l’apport des récentes acquisitions, la capacité de la Société d’assurer des efficiences opérationnelles et de générer des produits, la conjoncture économique générale et l’environnement concurrentiel au sein de l’industrie laitière, les niveaux prévus de l'offre et de la demande sur le marché des produits laitiers, le coût du lait en tant que matière première, les coûts prévus d’entreposage, de logistique et de transport, le coût prévu du progiciel de gestion intégré (PGI), le taux de change du dollar canadien par rapport aux devises des autres pays dans lesquels la Société mène ses activités, et la volatilité des prix sur les marchés du fromage et des ingrédients laitiers à l’échelle internationale. Ces énoncés prospectifs, notamment le rendement financier attendu de la Société pour l’exercice 2020, ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de la Société, notamment son évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions ou des prévisions données dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et elle prévient le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des faits ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 6 juin 2019, qui peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de la Société, au www.sedar.com. Le rendement financier attendu de la Société pour l’exercice 2020 est assujetti à ces risques et incertitudes, notamment aux risques et incertitudes liés à ce qui suit : la responsabilité des produits; la disponibilité des matières premières (notamment en raison des changements climatiques ou de conditions météorologiques extrêmes) et la fluctuation de leurs cours, dont toute hausse possible doit pouvoir être transmise par la Société à sa clientèle à des conditions de marché concurrentielles; la fluctuation des prix des produits de la Société dans les pays où elle exerce ses activités et sur les marchés internationaux, prix qui se fondent sur les niveaux prévus de l'offre et de la demande sur le marché des produits laitiers; la hausse de la concurrence dans l’industrie laitière; et l’incapacité à réussir à intégrer les entreprises acquises en temps opportun et de manière efficace.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables à la date des présentes, et par conséquent, sont sujets à changement par la suite. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour son compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

La Société présente ses activités selon le Secteur Canada, le Secteur USA, le Secteur International et le Secteur Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada), le Secteur USA, la Division Fromages (USA) et la Division Aliments laitiers (USA), le Secteur International, la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine) et le Secteur Europe, la Division Produits laitiers (Royaume-Uni).

Les produits consolidés pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 ont totalisé 3,891 milliards de dollars, en hausse de 313,6 millions de dollars, ou 8,8 %, comparativement à 3,577 milliards de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’inclusion de l’acquisition de Dairy Crest, de l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité sur une période de neuf semaines et des activités de F&A Dairy Products, Inc. (acquisition de F&A) a fourni un apport positif aux produits. L’effet combiné de la hausse du prix moyen du bloc** par livre de fromage et de la variation du prix moyen du beurre** par livre s’est traduit par une augmentation des produits d’environ 148 millions de dollars. La dévaluation du peso argentin et du dollar australien par rapport au dollar américain sur le marché de l’exportation a eu une incidence positive sur les produits. De plus, la hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l’échelle internationale, une combinaison de produits favorable, ainsi que l’augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux au sein du Secteur International découlant de la hausse du coût de la matière première, le lait, ont eu une incidence positive sur les produits. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la baisse des volumes de ventes découlant des conditions de marché concurrentielles dans la catégorie du lait nature au Canada et dans la catégorie des fromages aux États-Unis et par une diminution de la disponibilité du lait cru en Australie. La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien s’est traduite par une baisse des produits d’environ 81 millions de dollars, principalement dans le Secteur International.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, les produits ont totalisé 11,225 milliards de dollars, en hausse de 959,4 millions de dollars, ou 9,3 %, comparativement à 10,265 milliards de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Les produits ont augmenté en raison de l’apport des acquisitions récentes, ce qui comprend un montant de 534,5 millions de dollars tiré de l’acquisition de Dairy Crest pour une période de 37 semaines close le 31 décembre 2019. L’effet combiné de la hausse du prix moyen du bloc par livre de fromage et la variation du prix du beurre par livre s’est traduit par une augmentation des produits d’environ 277 millions de dollars. La dévaluation du peso argentin et du dollar australien par rapport au dollar américain sur le marché de l’exportation a eu une incidence positive sur les produits. De plus, la hausse des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l’échelle internationale, une combinaison de produits favorable, ainsi que l’augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux au sein du Secteur Canada et du Secteur International découlant de la hausse du coût de la matière première, le lait, ont eu une incidence positive sur les produits. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la baisse des volumes de ventes découlant des conditions de marché concurrentielles au Canada, principalement dans la catégorie du lait nature, et par une diminution de la disponibilité du lait cru en Australie. Enfin, la fluctuation des devises par rapport au dollar canadien s’est traduite par une baisse des produits d’environ 221 millions de dollars, principalement dans le Secteur International, qui a été contrebalancée en partie par le Secteur USA.

Le BAIIA ajusté consolidé* pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 a totalisé 417,0 millions de dollars, en hausse de 95,8 millions de dollars, ou 29,8 %, comparativement à 321,2 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’apport de l’acquisition de Dairy Crest s’est traduit par une augmentation de 34,7 millions de dollars du BAIIA ajusté, et l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité a également fourni un apport positif au BAIIA ajusté. En outre, les initiatives relatives aux prix dans le Secteur USA ont eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté, car elles se sont traduites par des prix de vente mieux adaptés aux coûts liés à l’entreposage, à la livraison et à la logistique. Les facteurs du marché aux États-Unis ont eu une incidence favorable d’environ 14 millions de dollars. De plus, la hausse des prix sur les marchés internationaux des ingrédients laitiers et du fromage a également eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté. Malgré la baisse des volumes de ventes, l’optimisation de la combinaison de produits et l’amélioration de l’efficience opérationnelle ont eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté. L’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté d’environ 16 millions de dollars. La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence négative sur le BAIIA ajusté d’environ 15 millions de dollars, principalement dans le Secteur International.

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, le BAIIA ajusté consolidé a totalisé 1,169 milliard de dollars, en hausse de 223,2 millions de dollars, ou 23,6 %, comparativement à 946,2 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. L’apport de l’acquisition de Dairy Crest pour la période de 37 semaines close le 31 décembre 2019 s’est traduit par une augmentation du BAIIA ajusté de 96,5 millions de dollars. Le BAIIA ajusté a aussi augmenté en raison de l’apport des acquisitions récentes pour la période complète, par rapport à un apport partiel pour la période correspondante de l’exercice précédent, et en raison de l’apport de l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité sur une période de neuf semaines au cours de la période. Les initiatives relatives aux prix dans le Secteur USA ont aussi eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté, car elles se sont traduites par des prix de vente mieux adaptés aux coûts liés à l’entreposage, à la livraison et à la logistique. L’incidence positive de la hausse des prix sur les marchés des ingrédients laitiers et du fromage à l’échelle internationale a été partiellement contrebalancée par la baisse des volumes de ventes de lait nature au Canada en raison des conditions de marché concurrentielles. Malgré la baisse des volumes de ventes découlant d’une diminution de la disponibilité du lait cru en Australie, l’optimisation de la combinaison de produits a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté. Les facteurs du marché aux États-Unis ont également eu une incidence favorable sur le BAIIA ajusté d’environ 16 millions de dollars. De plus, l’amélioration de l’efficience opérationnelle a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté. L’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, a eu une incidence positive sur le BAIIA ajusté d’environ 47 millions de dollars. Enfin, la fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable sur le BAIIA ajusté d’environ 33 millions de dollars, principalement dans le Secteur International, qui a été contrebalancée en partie par le Secteur USA.

Les amortissements pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 ont totalisé 121,8 millions de dollars, en hausse de 41,1 millions de dollars, comparativement à 80,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, la dotation aux amortissements a totalisé 339,4 millions de dollars, en hausse de 107,5 millions de dollars, comparativement à 231,9 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Ces hausses étaient essentiellement attribuables aux amortissements additionnels liés aux récentes acquisitions et aux entrées d’immobilisations corporelles, qui ont augmenté le nombre d’actifs amortissables. De plus, à la suite de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation a représenté une augmentation d’environ 13 millions de dollars et 38 millions de dollars pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 décembre 2019, respectivement.

La réévaluation des stocks à la suite d’une acquisition d’entreprise pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 décembre 2019 s’est chiffrée à néant et à 40,1 millions de dollars, respectivement. Ces réévaluations se rapportaient à l’acquisition de Dairy Crest et découlaient de la valeur ajoutée attribuée aux stocks acquis dans le cadre de la répartition du prix d’achat, et ont été complètement amorties dans l’état du résultat net au 30 septembre 2019.

Les coûts d’acquisition se sont chiffrés à 9,4 millions de dollars et à 32,2 millions de dollars, respectivement, pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 décembre 2019. Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019, les coûts d’acquisition étaient essentiellement liés à l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité, ce qui comprenait des droits de timbre d’environ 9 millions de dollars. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, les coûts d’acquisition étaient essentiellement liés à l’acquisition de Dairy Crest et à l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité.

Les charges d’intérêts nettes ont augmenté de 13,0 millions de dollars et de 43,9 millions de dollars, respectivement, pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 décembre 2019, par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ces augmentations étaient essentiellement attribuables à la dette additionnelle liée à l’acquisition de Dairy Crest et à l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité, ainsi qu’à une augmentation des emprunts bancaires libellés en pesos argentins, qui portent intérêt à des taux plus élevés. De plus, à la suite de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, les charges d’intérêts sur les obligations locatives relatives aux actifs au titre de droits d’utilisation ont représenté une augmentation d’environ 4 millions de dollars et 12 millions de dollars, respectivement.

Conformément à IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, l’Argentine est considérée comme une économie hyperinflationniste depuis le 1er juillet 2018. Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 décembre 2019, le profit lié à l’hyperinflation a totalisé 7,3 millions de dollars et 16,9 millions de dollars, respectivement. Ces profits découlent de l’indexation des actifs et passifs non monétaires.

La charge d’impôt pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 a totalisé 61,2 millions de dollars, ce qui représente un taux d’imposition effectif de 23,6 %, comparativement à 20,8 % pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2019, la Société a comptabilisé une économie d’impôt de 6,7 millions de dollars se rapportant à un ajustement fiscal lié à l’inflation conformément à la loi fiscale en Argentine, dans sa version modifiée. Compte non tenu de l’incidence de l’ajustement fiscal lié à l’inflation en Argentine et du profit à la cession d’actifs réalisé au troisième trimestre de l’exercice 2019, les taux d’imposition effectifs pour les périodes de trois mois closes le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018 auraient été de 26,2 % et de 26,8 %, respectivement. La charge d’impôt pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019 a totalisé 173,8 millions de dollars, ce qui représente un taux d’imposition effectif de 26,0 %, comparativement à 22,7 % pour la période correspondante de l’exercice précédent. Compte non tenu de l’incidence de l’ajustement fiscal lié à l’inflation en Argentine, du profit réalisé à la cession d’actifs et des coûts d’acquisition pour les deux périodes, les taux d’imposition effectifs pour les périodes de neuf mois closes le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018 auraient été de 26,4 % et de 26,1 %, respectivement. Le taux d’imposition effectif varie et peut augmenter ou diminuer selon le montant et la source des bénéfices imposables, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d’imposition, et la révision des hypothèses et des estimations ayant servi au calcul des actifs ou des passifs fiscaux de la Société et de ses sociétés liées.

Le bénéfice net pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 a totalisé 197,8 millions de dollars, en baisse de 144,2 millions de dollars, ou 42,2 %, comparativement à 342,0 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, le bénéfice net a totalisé 494,1 millions de dollars, en baisse de 137,0 millions de dollars, ou 21,7 %, comparativement à 631,1 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Ces diminutions s’expliquent essentiellement par le profit après impôt de 167,8 millions de dollars à la vente de l’installation de Burnaby, en Colombie-Britannique, comptabilisé à l’exercice 2019.

Le bénéfice net ajusté* pour la période de trois mois close le 31 décembre 2019 a totalisé 204,2 millions de dollars, en hausse de 29,8 millions de dollars, ou 17,1 %, comparativement à 174,4 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, le bénéfice net ajusté a totalisé 554,9 millions de dollars, en hausse de 57,1 millions de dollars, ou 11,5 %, comparativement à 497,8 millions de dollars à la période correspondante de l’exercice précédent. Ces hausses étaient attribuables aux facteurs susmentionnés.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

(en millions de dollars CAD, sauf les données par action) Exercices 2020 2019 2018 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 Produits 3 890,8 3 665,6 3 668,4 3 236,5 3 577,2 3 420,4 3 267,8 2 744,4 BAIIA ajusté* 417,0 394,4 358,0 275,1 321,2 317,5 307,5 261,7 Bénéfice net 197,8 174,9 121,4 124,2 342,0 163,1 126,0 130,0 Profit à la cession d’actifs1 – – – – (167,8) – – – Réévaluation des stocks à la suite d’une acquisition d’entreprise1 – 10,5 22,0 – – – – – Coûts d’acquisition et de restructuration1 6,4 0,4 21,5 1,6 0,2 – 34,3 5,3 Bénéfice net ajusté* 204,2 185,8 164,9 125,8 174,4 163,1 160,3 135,3 Par action Bénéfice net De base 0,49 0,44 0,31 0,32 0,88 0,42 0,32 0,34 Dilué 0,48 0,44 0,31 0,32 0,87 0,42 0,32 0,33 Bénéfice net ajusté* De base 0,50 0,47 0,42 0,32 0,45 0,42 0,41 0,35 Dilué 0,50 0,47 0,42 0,32 0,44 0,42 0,41 0,35 Ratio de couverture par le bénéfice** 7,53 9,77 10,76 12,69 14,20 12,57 15,37 20,83

1 Déduction faite de l’impôt sur le résultat.

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière (en millions de dollars CAD)

Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Facteurs du marché aux États-Unis*,1 14 10 (8) 4 (19) (7) 2 Réduction de valeur des stocks – – – (2) (1) – – Conversion des devises1,2 (15) (14) (4) 2 1 5 (13)

* Se reporter à la rubrique « Glossaire », à la page 26 du rapport de gestion pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2020.

1 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

2 La conversion des devises inclut l’effet sur le BAIIA ajusté de la conversion du dollar américain, du dollar australien, de la livre sterling et du peso argentin en dollars canadiens.

PERSPECTIVES

Saputo bénéficie d’une situation financière et d’une structure du capital solides, soutenues par un niveau élevé de flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, ce qui permet à la Société de continuer de croître par l’entremise d’acquisitions ciblées et de façon organique grâce à des dépenses d’investissement stratégiques, des innovations et la diversification du portefeuille de produits. La création de valeur pour les actionnaires et l’amélioration de la rentabilité demeurent les pierres angulaires des objectifs de la Société. Saputo s’est engagée à fabriquer des produits de qualité et elle continuera de mettre l’accent sur l’efficience opérationnelle.

La Société s’engage à incarner les valeurs sur lesquelles elle a été fondée en 1954. Ce sont ces valeurs qui ont donné naissance à la promesse Saputo, qui s’appuie sur sept piliers qui forment l’assise de son approche sociale, environnementale et économique. En s’appuyant sur une base solide et sur une orientation stratégique claire, la Société recherche continuellement des occasions d’améliorer sa performance par rapport à chacun des sept piliers, soit la qualité et la sécurité des aliments, nos employés, l’éthique des affaires, l’approvisionnement responsable, l’environnement, la nutrition et les saines habitudes de vie ainsi que la communauté. Pour Saputo, la poursuite de la croissance en tant que transformateur laitier d’envergure mondiale comprend notamment d’assurer un avenir plus sain pour ses employés, ses clients et les consommateurs, et pour les personnes qui vivent dans les communautés où elle exerce ses activités.

Au cours de l’exercice 2020, la Société continuera de se concentrer sur la mise en œuvre du plan triennal relatif à la promesse Saputo, lancé en début d’exercice. Dans le cadre de ses efforts, Saputo a l’intention de renforcer son engagement envers des pratiques responsables en matière d’environnement, en se concentrant particulièrement sur le climat, l’eau et les déchets.

Par ailleurs, Saputo vise à diversifier sa gamme de produits en saisissant davantage d’occasions dans le domaine des produits d’origine végétale. L’objectif de la Société est de tirer profit de la demande croissante des consommateurs en misant sur une clientèle, une technologie, une expertise en matière de fabrication, des actifs et une chaîne d’approvisionnement communs. Saputo cherchera à accroître sa présence dans cette catégorie par une série d’investissements dans la fabrication, les ventes et la distribution. Pour diriger ces initiatives, la Société a nommé un vice-président principal, développement des affaires, produits d’origine végétale.

Pour l’exercice 2020, la Société continue de s’attendre à ce que ses activités enregistrent un BAIIA ajusté légèrement plus élevé qu’à l’exercice 2019, compte non tenu de l’apport positif de l’acquisition de Dairy Crest et de l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité, et de l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location au cours de l’exercice 2020. Bien qu’elle tire parti de l’apport d’autres acquisitions récentes, la Société prévoit continuer de devoir faire face à des conditions de marché concurrentielles aux États-Unis, à la conjoncture économique toujours instable en Argentine, à la volatilité des prix de vente du fromage et des ingrédients laitiers à l’échelle internationale et à une baisse de la disponibilité du lait cru découlant des conditions météorologiques extrêmes en Australie. La Société prévoit atténuer l’incidence des coûts élevés liés à l’entreposage, à la logistique et au transport par une amélioration de l’efficience et des initiatives relatives aux prix.

Secteur Canada

Bien que le contexte concurrentiel au Canada continue d’exercer des pressions à la baisse sur la performance financière, les conditions de marché continuent de montrer des signes d’assouplissement, offrant à la Division Produits laitiers (Canada) de meilleures perspectives pour réaliser des volumes de ventes rentables. La Division continuera de mettre l’accent sur ses produits de spécialité et à valeur ajoutée, dans les segments de détail et de la restauration, tout en tirant parti de la fidélité de ses clients et consommateurs. La Division Produits laitiers (Canada) continuera aussi d’axer ses efforts sur l’amélioration de l’efficience opérationnelle, la diminution des coûts et l’optimisation de sa plateforme au moyen d’investissements stratégiques visant à atténuer l’incidence de la faible croissance et des coûts liés à l’entreposage, à la logistique et au transport toujours élevés. Dans un effort visant à améliorer davantage l’efficience et à rajuster sa capacité de fabrication et ses effectifs de vente, Saputo fermera ses installations de Trenton, en Ontario et de Saint John, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Ces fermetures sont prévues en septembre 2020 et en janvier 2021, respectivement, et la production de ces deux usines sera intégrée aux autres installations de Saputo au Canada.

Secteur USA

Bien qu’elles s’améliorent, les conditions des marchés nationaux demeurent difficiles, ce qui se traduit par une offre excédentaire des marchandises. Le Secteur USA continuera de se concentrer sur l’amélioration de l’efficience opérationnelle et sur le contrôle des coûts afin d’atténuer l’incidence des fluctuations sur les marchés des marchandises pour les ingrédients laitiers, des conditions de marché concurrentielles et de la persistance des coûts élevés liés à l’entreposage, à la logistique et au transport, qui continuera de se refléter sur sa performance financière.

La Société s’attend à ce que les marchés du fromage demeurent solides, alors que le marché des ingrédients laitiers devrait demeurer volatil jusqu’au premier semestre de l’exercice 2021.

La Division Fromages (USA) continuera de se concentrer sur l’amélioration de l’efficience opérationnelle et sur le contrôle des coûts pour atténuer l’incidence des conditions de marché concurrentielles sur le BAIIA ajusté. Elle axera ses efforts à faire croître ses produits de spécialité et à valeur ajoutée, à réaliser des gains d’efficience opérationnelle et à s’assurer de répondre à la demande des clients pour ses marchandises.

La Division Aliments laitiers (USA) continuera d’optimiser son réseau national de fabrication et de logistique, de même que ses systèmes et processus. La Division axera aussi ses efforts sur la croissance de ses activités et tirera parti de la capacité de fabrication accrue qu’elle ajoute à son réseau.

Secteur International

Le Secteur International continuera de chercher à accroître les volumes de ventes sur les marchés existants et de développer ses affaires sur d’autres marchés internationaux. Le Secteur continuera de mettre l’accent sur le contrôle des coûts et l’évaluation de l’ensemble de ses activités afin d’améliorer l’efficience opérationnelle et s’efforcera de maximiser sa flexibilité opérationnelle pour atténuer les effets des variations des conditions du marché et leur incidence sur la performance financière. Le Secteur continuera aussi de se concentrer sur l’innovation et l’optimisation de sa combinaison de produits et ses portefeuilles de clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Malgré la dévaluation du peso argentin, la Division Produits laitiers (Argentine) continuera de s’adapter aux changements de la conjoncture économique.

La Division Produits laitiers (Australie) poursuit l’intégration de l’entreprise de fromages de spécialité, qui bonifie et complémente ses activités actuelles.

En raison de la diminution de la production laitière en Australie, la Division Produits laitiers (Australie) prévoit que la concurrence accrue pour l’approvisionnement en lait cru persistera et continuera d’exercer des pressions sur les marges. Ainsi, la Division met en œuvre des mesures complémentaires pour atténuer ces facteurs. Elle continuera aussi de revoir ses activités pour optimiser le réseau dont elle dispose et tirer parti de la flexibilité dont elle bénéficie sur le plan de la fabrication. La Société visera à saisir les occasions découlant du regroupement opérationnel de Murray Goulburn et de Warrnambool Cheese and Butter sous une seule plateforme et du vaste portefeuille de marques australiennes héritées de l’acquisition de l’entreprise de fromages de spécialité.

À l’heure actuelle, les incendies en Australie ont eu un effet limité sur les activités de la Société, et ses installations fonctionnent normalement. Saputo a pu collecter la quasi-totalité du lait auprès des producteurs et continue de travailler à diverses initiatives pratiques de soutien en cours pour les fournisseurs qui sont touchés. La Société affirme son soutien aux efforts de secours aux sinistrés, au moyen de dons financiers et de dons de produits, et encourage les initiatives de collecte de fonds additionnels et de bénévolat des employés.

Pour le premier semestre de l’exercice 2021, la Société s’attend à ce que les prix demeurent relativement stables sur les marchés du fromage et des ingrédients laitiers, puisque l’équilibre entre l’offre et la demande s’est amélioré sur les marchés internationaux.

Secteur Europe

Pour le reste de l’exercice 2020, la Société poursuivra l’intégration de la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) et axera ses efforts sur l’harmonisation des processus et systèmes et le partage des meilleures pratiques. La Division continuera d’effectuer des dépenses d’investissement dans ses installations de fabrication, afin d’accroître ses capacités de fabrication de fromage et de favoriser la croissance globale.

À l’heure actuelle, la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) est une unité d’affaires axée sur le Royaume-Uni, dont la chaîne d’approvisionnement et la clientèle sont essentiellement locales, ce qui atténue l’exposition de la Division aux risques entourant le Brexit.

Progiciel de gestion intégré (PGI)

La Société poursuivra ses activités de planification, de conception et de mise en œuvre liées à la migration vers le nouveau PGI. Au cours du premier semestre de l’année civile 2020, la Société commencera le déploiement du PGI dans le reste de la Division Produits laitiers (Australie), afin de faire en sorte que ses activités soient harmonisées sous un seul système, et entamera les prochaines étapes de la mise en œuvre au sein de la Division Fromages (USA), la première étape ayant été complétée récemment. La mise en œuvre au sein de la Division Produits laitiers (Canada) commencera au cours de l’année civile 2021. À l’heure actuelle, la portée du programme de PGI mondial de Saputo ne comprend pas la Division Produits laitiers (Royaume-Uni), dont les activités continueront d’être exercées selon leur PGI existant.

Accords commerciaux

La Société prévoit continuer d’utiliser efficacement les quotas provisoires qu’elle s’est fait attribuer en vertu de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et a l’intention de se concentrer sur l’importation de produits laitiers complémentaires à l’offre de produits canadienne actuelle. Si les attributions futures de quotas d’importation de produits laitiers en vertu du PTPGP sont faites de la même façon que les attributions initiales, la Société ne prévoit pas que le PTPGP aura une incidence importante sur ses activités et elle cherchera à tirer parti des occasions d’exportations, de l’Australie et du Canada vers d’autres pays signataires.

L’Accord de libre-échange nord-américain demeurera en vigueur jusqu’à ce que le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) soit ratifié par les trois pays signataires. À l’heure actuelle, le Canada est le seul pays qui n’a pas encore effectué cette étape. La Société n’entrevoit pas d’incidence importante sur ses activités à la suite de l’adoption officielle de l’ACEUM, pourvu que la majorité des quotas d’importation soient attribués aux transformateurs laitiers canadiens.

Enfin, la Société vise toujours à accroître l’efficience globale de tous ses secteurs et à poursuivre sa croissance, tant organique qu’au moyen d’acquisitions, et cherche sans relâche à être un exploitant plus solide et plus efficace.

INFORMATION SECTORIELLE

SECTEUR CANADA (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 1 049,0 1 029,4 968,8 924,8 1 059,6 1 047,7 1 011,0 BAIIA ajusté* 111,7 103,2 98,5 90,0 113,8 104,4 105,5

Le Secteur Canada se compose de la Division Produits laitiers (Canada).

SECTEUR USA (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 1 848,7 1 792,4 1 757,7 1 616,6 1 678,5 1 618,0 1 594,6 BAIIA ajusté* 172,1 175,4 173,6 134,2 122,4 133,8 154,3

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Facteurs du marché aux États-Unis*,1 14 10 (8) 4 (19) (7) 2 Taux de change du dollar américain1 – 1 6 7 6 7 (8)

1 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Autres informations pertinentes (en dollars US, sauf le taux de change moyen) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Prix du bloc* Ouverture 1,958 1,858 1,645 1,430 1,690 1,555 1,530 Clôture 1,910 1,958 1,858 1,645 1,430 1,690 1,555 Moyenne 1,971 1,912 1,711 1,520 1,453 1,605 1,603 Prix du beurre* Ouverture 2,128 2,410 2,255 2,218 2,320 2,268 2,215 Clôture 1,950 2,128 2,410 2,255 2,218 2,320 2,268 Moyenne 2,043 2,284 2,330 2,264 2,238 2,264 2,339 Prix moyen du lactosérum par livre* 0,326 0,352 0,370 0,443 0,452 0,387 0,279 Écart* (0,018) 0,029 0,061 0,054 0,021 0,095 0,135 Taux de change moyen du dollar américain par rapport au dollar canadien1 1,320 1,320 1,337 1,330 1,321 1,307 1,290

1 Selon l’information publiée par Bloomberg.

Le Secteur USA comprend la Division Fromages (USA) et la Division Aliments laitiers (USA).

SECTEUR INTERNATIONAL (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 797,0 657,0 790,3 695,1 839,1 754,7 662,2 BAIIA ajusté* 98,5 80,2 59,7 50,9 85,0 79,3 47,7

Principaux facteurs ayant une incidence positive (négative) sur la performance financière (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Réduction de valeur des stocks – – – (2) (1) – – Conversion des devises1 (14) (16) (10) (3) (5) – (7)

1 Par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine).

SECTEUR EUROPE (en millions de dollars CAD) Exercices 2020 2019 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits 196,1 186,8 151,6 – – – – BAIIA ajusté* 34,7 35,6 26,2 – – – –

Le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) à la suite de l’acquisition de Dairy Crest.