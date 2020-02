Ringkjøbing Landbobank A/S

Dato 6. februar 2020

Storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om kapitalmarkeder

Ringkjøbing Landbobank har i dag modtaget meddelelse fra Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12719280 (”Nykredit”) om, at Nykredit’s ejerandel pr. 6. februar 2020 er faldet til under 5% af aktiekapitalen i Ringkjøbing Landbobank.

