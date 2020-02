Med henvisning til tidligere fondsbørsmeddelelse den 23. januar 2020 er fondens aktiver nu realiseret, og den beregnede slutkurs bliver 75,3705 DKK pr. andel.



For investorer, som har SKAGEN Insight A i depot direkte hos SKAGEN AS udbetales provenuet i løbet af de kommende 2 dage. For investorer, hvor SKAGEN ikke har modtaget et gyldigt bankkontonummer overføres nettoprovenuet til andele i SKAGEN Focus.

For investorer med SKAGEN Insight A i VP SCURITIES eller i Danske Bank forventes nettoprovenuet at bliver overført til depotets tilknyttede bankkonto i løbet af 1 uge.

Fonden afregistreres endeligt fra Nasdaq Copenhagen, når revisors beretning foreligger, forventeligt omkring den 12. marts 2020.

Har du spørgsmål vedrørende afvikling af SKAGEN Insight A, er du velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling på legal@skagenfunds.com eller vores danske kontor på telefon +45 70 10 40 01 eller kundeservice@skagenfondene.dk.





Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør





Stine Melsted

compliance & Project Advisor