Chiffre d’affaires 2019 : 169,7 M€

2018 2018

Proforma* 2019 Variation Variation

Proforma* ASSET MANAGEMENT 111,2 104,6 108,3 -2,7% +3,5% LENDING & LEASING 56,7 56,7 56,4 -0,6% -0,6% AUTRES ACTIVITES 5,3 5,3 5,0 -5,0% -5,0% TOTAL LINEDATA 173,2 166,6 169,7 -2,1% +1,8%

Chiffres arrondis et non audités (M€)

Neuilly-sur-Seine, le 6 février 2020 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 169,7 M€ en 2019, en diminution de 2,1% par rapport à 2018. A données comparables, ce chiffre est en baisse de 4,6%, en raison principalement d’effets de change. Hors impact de l’activité BOT, le Groupe affiche une croissance pro-forma* de 1,8%.

Le chiffre d’affaires récurrent a continué de progresser en 2019 (+2,2 M€). Il atteint 127,2 M€ et représente 75% du total. Cette hausse profite notamment aux revenus des licences vendues en mode locatif et à la maintenance.

En 2019, la prise de commande s’élève à 51,5 M€, en baisse de 9,7% par rapport à 2018 en raison du retard pris dès le début de l’année et de l’effet de base lié à la perte du contrat BOT (impact de 1,7 M€).

Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,6 M€, -0,5% ; T2 : 27,7 M€, +0,8% ; T3 : 25,9 M€, -5,3% ; T4 : 28,1 M€, -5,6%)

Le segment Asset Management affiche une croissance pro-forma* de 3,5%. En données publiées, le chiffre d’affaires est en baisse de 2,7%.

L’activité Software (91,2 M€) a bien performé en 2019 (+3,6%), grâce notamment aux nouvelles offres en Back Office et en Trading proposées aux gérants institutionnels. Le pôle Services confirme sa bonne orientation sur toute l’année avec une croissance pro-forma* de 2,7%.

LENDING & LEASING (T1: 12,4 M€, - 6,9% ; T2 : 15,6 M€, +14,2% ; T3 : 13,2 M€, -0,6% ; T4 : 15,1 M€, -7,6%)

L’activité 2019 du segment Lending & Leasing est stable (-0,6%) par rapport à 2018. Le déploiement de la plateforme Linedata Ekip360 s’est poursuivie conformément aux attentes. De nouvelles signatures avec des établissements financiers internationaux de tout premier plan ont été concrétisées en 2019 sur cette solution, confirmant sa position de leadership sur son marché.

En Amérique du Nord, les efforts se sont concentrés sur le développement d’une offre Capitalstream de nouvelle génération 100% cloud. Alliant évolutivité, flexibilité, agilité et processus de livraison continue, cette plateforme de gestion de prêts et de risques aux entreprises offre aux institutions financières une solution à la pointe de la finance digitale. Cette phase de développement a eu pour conséquence en 2019 un certain attentisme de la part de la base installée et des prospects, qui s’est traduit par un retard dans les prises de commandes.

Perspectives

Linedata va déployer dès 2020, son nouveau plan stratégique « Vision 2023 » permettant d’accélérer la transformation digitale de ses offres et le lancement de plateformes innovantes combinant Software, Services et Data.

A l’occasion de la publication des résultats annuels, Linedata présentera à la Communauté financière, les grandes lignes de ce plan stratégique.

*Le chiffre d’affaires 2018 proforma exclut l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas pour laquelle le dernier client a fait l’objet d’une réversibilité fin 2018.

Prochaine communication : Résultats annuels 2019, le 19 février 2020, après Bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Linedata

Direction Financière

+33 (0)1 73 43 70 27

infofinances@linedata.com



Cap Value

+33 (0)1 80 81 50 00

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

Pièce jointe