LA PRAIRIE, Québec, 06 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suivant les conclusions de la firme de consultants en mines et exploration InnovExplo, Vanstar ( TSX-V. VSR ) annonce avoir entamé un processus de sélection afin d’acquérir plusieurs projets miniers d’exploration au Québec dans des secteurs jugés hautement favorables présentant des similarités et des particularités proches de l’important dépôt aurifère Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougamau.



En 2019, le gîte d’or Nelligan a été l’objet d’une première déclaration de ressources minérales et d’un Rapport Technique NI 43-101 conjoint IAMGOLD - Vanstar documentant des ressources présumées totalisant près de 3.2 millions d’onces d’or pour près de 100 millions de tonnes métriques (Voir CP du 22 octobre 2019). Les travaux actuellement en cours sur Nelligan ont pour objectif de reclassifier la ressource en catégorie indiquée ainsi que de vérifier les extensions en profondeur et ouest du dépôt.

Suivant ce rapport 43-101, InnovExplo a été mandaté par Vanstar pour cibler des régions favorables à l’échelle de la Sous-Province géologique de l’Abitibi pour des gîtes d’or disséminés encaissés dans des méta-sédiments (minéralisation aurifère de style Nelligan).

La minéralisation aurifère de Nelligan est clairement distincte de la plupart des gîtes d’or tardi-orogénique de l’Abitibi (i.e distinct des zones classiques de cisaillement et des veines de quartz-carbonates). Nelligan est caractérisée par une altération très étendue et pervasive en silice et une minéralisation aurifère disséminée avec un faible contenu en pyrite ( 1-5 % ) encaissée dans les roches méta-sédimentaires du Bassin Archéen de Caopatina. Le contexte géologique et le style de minéralisation de Nelligan est inhabituel lorsque comparé avec d’autres gîtes d’or de l’Abitibi mais comporte plusieurs similarités (et certaines différences) avec le style de Canadian Malartic voire même avec des systèmes minéralisés de type Carlin.

Afin de sélectionner de nouveaux secteurs potentiels à l’échelle régionale, l’approche utilisée a été supporté par les principaux éléments suivants tel que :

les caractéristiques géologiques propres au gisement de Nelligan; la présence de bassins sédimentaires importants ; éléments structuraux locaux et régionaux ; la relation spatiale avec des intrusions syn-tectoniques; le gradient métamorphique; l’association métallique; les signatures magnétiques .

Basé sur ces spécifications, Vanstar a jalonné sur carte un premier groupe de 35 cellules d’une superficie d’environ 1982 hectares formant le projet Félix ainsi qu’un autre bloc constitué de 40 cellules d’une superficie d’environ 2264 hectares formant le projet Amanda. Ce dernier bloc minier a été acheté auprès de trois (3) prospecteurs indépendants en contrepartie d’un paiement au comptant total de $60,000 et de l’émission en leur faveur de 470,000 actions ordinaires. Aucune royauté (NSR ou autres) n’a été accordé aux vendeurs. La société compte augmenter par jalonnement sur carte le nombre de cellules sur chacun de ces projets.

Le projet Félix

Le projet Félix se situe dans le bassin de Chicobi, au nord-est de la municipalité de La Sarre, en Abitibi. Très peu de forages ont été réalisés à date sur ce projet, la plupart ayant été réalisé dans la partie nord du projet afin de tester une formation de fer. Le forage 728-06-01 ( GM 33270 ) a toutefois recoupé une séquence sédimentaire au contact de la formation de fer contenant plusieurs valeurs aurifères anomales.

La direction de la société envisage d’y réalise un relevé géologique et géophysique au début du printemps prochain.

Le projet Amanda

Le projet Amanda se situe en Jamésie et renferme plusieurs indices aurifères. Les travaux historiques ont permis de retracer quelques indices aurifères sur ce projet notamment, les indices Ariane, Ti-Beu, Rock’n Hammer, La Mire et Kog-1. Quelques forages réalisés par Mines Virginia vers la fin des années 1990 ont également permis de recouper différentes structures aurifères contenant des valeurs aurifères significatives notamment le sondage AC-97-31 lequel avait révélé 2,42 gt/Au sur 4 mètres et 5,40 gt/Au sur 7 mètres incluant 12.1 gt/Au sur 3 mètres ( GM 55430 ).

La géologie du secteur Amanda se résume en un empilement sédimentaire situé au cœur d'un grand pli, bordé de roches volcaniques. La séquence sédimentaire se compose de wackes, de formations de fer et localement de conglomérats. On note également la présence de zones de cisaillements, de failles majeures et de plis dans cet environnement.

Les roches du projet Amanda ont subi deux phases de déformation majeures. Ce projet est aussi caractérisé par la présence d'un pli de grande envergure formant un patron structural complexe. L'effet combiné de ces deux phases de plissement est de multiplier les différentes unités lithologiques.

Un mandat de compilation géologique et géophysique sera accordé à une firme de consultation externe afin de définir les différentes cibles de travail pour l’été prochain.

Plusieurs autres cibles proposées sont à l’étude présentement. Certaines de ces cibles feront l’objet de jalonnement au cours des prochaines semaines. La direction de la société priorise les secteurs se situant dans des régions comportant le moins de contraintes possibles.

La direction de la société compte s’associer à d’éventuels partenaires recherchant de nouvelles idées et/ou créer une filiale qui pourrait tester cette nouvelle approche conceptuelle.

Stéphane Faure, géologue senior et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101 a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

