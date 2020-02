Utbyttebeløp: NOK 1.25

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 11 May 2020

Ex-dato: 12 May 2020

Record date: 13 May 2020

Betalingsdato: 20 May 2020

Vedtaksdato: 11 May 2020

Investor kontakt

Stian Hasle

Tlf +47 97736022

E-mail stian.hasle@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12