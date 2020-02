February 07, 2020 01:30 ET

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2020, KLO 08.30

Consti päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Constin hallitus on arvioinut yhtiön voimassaolevaa strategiaa sekä taloudellisia tavoitteita kuluvan strategiakauden aikana markkina- ja kilpailijaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä yhtiön operatiivisen toiminnan kehittymisen valossa. Arvioinnin johtopäätöksenä hallitus toteaa Constin nykyisen strategian olevan edelleen ajankohtainen. Kuluvan strategiakauden aikana strategian sisältöpainotuksia on muutettu vastaamaan yhtiön operatiivista kehitystä erityisesti painottamalla kannattava ja kilpailukykyinen toiminta -hankkeen tärkeyttä sekä uudistamalla konsernin organisaatiorakenne.

Constin missiona on parantaa rakennuskannan arvoa ja ihmisten elämänlaatua. Constin visiona on olla Suomen korjausrakentamisen ykkönen. Vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi Consti on määritellyt strategiset keinot menestyä, joita edistetään strategisina kehityshankkeina. Strategiset keinot menestyä ovat: kannattava ja kilpailukykyinen toiminta, parhaat osaajat, erinomaiset palvelut ja ratkaisut, paras asiakaskokemus sekä uudistuminen ja kasvu.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Constin hallitus on strategiatyön yhteydessä uudistanut yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Liikevaihdon osalta tavoite on sidottu markkinoiden kasvuun. Kannattavuuden, vapaan kassavirran ja taserakenteen osalta pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on pidetty ennallaan.

”Vauhdittaaksemme Constin suorituskyvyn parantumista ja strategian toteutusta olemme mukauttaneet yhtiön liiketoimintoja ja resursseja kuluvan strategiakauden aikana. Vuonna 2019 toteutetulla konserninlaajuisella ohjelmalla loimme asiakaslähtöisen organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa liiketoiminnan johtamisen lähempänä työmaatoteutusta ja edesauttaa liiketoimintaa tukevien sisäisten palveluiden tehokasta järjestämistä. Tavoittelemme edelleen kasvua kaikilla toimialoillamme, mutta uskomme maltillisemman kasvutavoitteen paremmin heijastavan pyrkimystämme rakentaa kestävä kannattavuuden perusta markkinakasvun sekä kasvua ja kannattavuutta parantavien strategisten hankkeidemme varaan”, sanoo toimitusjohtaja Esa Korkeela.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu: markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (muuttunut)

Kannattavuus: liikevoittomarginaali yli 5 prosenttia (muuttumaton)

Vapaa kassavirta: kassavirtasuhde yli 90 prosenttia (muuttumaton)

Taserakenne: nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5 kertainen (muuttumaton)

Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan. Constin tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2019 Consti-konsernin liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.