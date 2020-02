Une performance solide malgré la persistance de conditions de marché difficiles

Umicore a affiché une solide performance en 2019, malgré la persistance de conditions difficiles dans ses principaux marchés, en particulier le secteur automobile. Les revenus pour l’ensemble de l’année ont progressé de 3% pour s’établir à € 3,4 milliards, l’EBITDA récurrent a augmenté de 5% à € 753 millions et l’EBIT récurrent s’est élevé à € 509 millions, proche des niveaux record de 2018. Après une performance légèrement moins favorable au premier semestre, les revenus et l’EBIT récurrent du deuxième semestre ont signé une forte croissance séquentielle, progressant respectivement de 6% et 12%.

Malgré la récession mondiale du marché automobile, Umicore a augmenté ses revenus et son EBIT récurrent chez Catalysis, bénéficiant de gains de parts de marché dans les applications essence pour véhicules légers et d’une pénétration croissante des filtres à particules pour moteurs à essence en Europe et en Chine.

Comme prévu, la performance de Energy & Surface Technologies est restée bien en-deçà des niveaux record de l’année dernière, en raison d'un ralentissement temporaire du marché, en particulier dans le segment des véhicules électriques en Chine, ainsi que de la faiblesse du prix du cobalt et de l’afflux de cobalt bon marché, extrait de manière non-éthique à partir d’opérations artisanales. La performance a également été affectée par une hausse des amortissements et coûts initiaux liés aux investissements dans les nouvelles usines. Les ventes de matériaux pour cathodes d’Umicore utilisés dans les véhicules électriques ont progressé au même rythme que le marché mondial des véhicules électriques.

La très bonne performance et la croissance d’une année à l’autre chez Recycling ont été portées par la hausse des prix des métaux, un environnement d’approvisionnement favorable et la capacité d’Umicore d'optimiser son mix de matières entrant dans le processus, ce qui a compensé la majorité de l’impact de la fermeture prolongée et de l’incendie survenu en juillet.





Chiffres clés 2019

Revenus de € 3,4 milliards (+3%)

EBITDA récurrent de € 753 millions (+5%)

EBIT récurrent de € 509 millions (-1%)

ROCE de 12,6% (contre 15,4% en 2018, reflétant l’impact des investissements de croissance)

Résultat net récurrent (part du Groupe) de € 312 millions (-5%) and bénéfice par action récurrent de € 1,30 (-5%)

Augmentation du cash-flow d’exploitation à € 549 millions (€ 92 millions en 2018), avec une augmentation des besoins en fonds de roulement de € 78 millions liée à l’augmentation du prix des métaux platinoïdes ; cash-flow libre d’exploitation1 de - € 39 millions (- € 406 millions en 2018)

Dépenses d’investissement de € 553 millions (€ 478 millions en 2018)

Dette nette à € 1.443 millions, en augmentation comparée à € 861 millions, principalement liée aux investissements de croissance, y compris la sortie de trésorerie de € 188 millions liée à l’acquisition des activités de raffinage de cobalt et de précurseurs pour cathode à Kokkola en Finlande. Ceci correspond à un ratio de dette nette / EBITDA récurrent de 1,9x.

Proposition d’un dividende annuel stable à € 0,75, dont € 0,375 déjà versé en août 2019.





Détermination dans la réalisation de la stratégie de croissance à long terme dans les matériaux destinés à la mobilité propre et le recyclage

Au cours de l’année 2019, Umicore a réalisé des progrès importants dans la réalisation de sa stratégie de croissance.

Alors que le marché des véhicules électriques faisait la une de l’actualité, Umicore a encore renforcé son positionnement et confirmé sa capacité à fournir des technologies de matériaux à tous les types de solutions de mobilité propre. Chez Catalysis, cette position s’est traduite par plusieurs succès dans les technologies de catalyseurs, comme des filtres à particules pour moteurs à essence et l’ouverture de la nouvelle usine de catalyse pour piles à combustible en Corée. Chez Energy & Surface Technologies, Umicore a poursuivi ses investissements dans la croissance de ses activités, à un rythme toutefois ajusté à la demande de marché actuelle. Umicore a mis en service son nouveau Process Competence Center en Belgique, a accru sa production dans la nouvelle usine en Chine et a démarré la construction de la nouvelle usine en Pologne. Umicore a également poursuivi la promotion d’une chaîne de valeur mondiale durable pour matériaux pour batteries, comme le prouvent l’acquisition des opérations de raffinage de cobalt et de précurseurs pour cathodes en Finlande et les partenariats à long terme conclus pour l’approvisionnement de cobalt durable. Enfin, Umicore a signé d’importants contrats d’approvisionnement stratégique, couvrant plusieurs années, avec LG Chem et Samsung SDI pour fournir des matériaux pour cathodes NMC.

Chez Recycling, Umicore a finalisé le programme d’expansion pluriannuel dans l’usine d’Hoboken et a mis en œuvre divers investissements pour encore améliorer la performance environnementale de l’usine.





Prévisions

Comme indiqué en avril 2019, Umicore prévoit une croissance de ses revenus et bénéfices en 2020, malgré une détérioration de l’environnement macro-économique mondial depuis lors, en particulier dans le secteur automobile. Ces prévisions de croissance reposent sur l’hypothèse que l’épidémie récente liée au coronavirus en Chine n’aura pas d’effet prolongé ni important sur l’économie en 2020.

Malgré l’absence de signe de reprise imminente du marché automobile, le business group Catalysis devrait continuer de bénéficier de sa solide position de marché dans les applications liées aux catalyseurs pour moteurs à essence et d'une pénétration accrue de filtres à particules pour moteurs à essence, qui ont une valeur supérieure, en Europe et en Chine. Malgré des prévisions de ventes de véhicules électriques modérées en Chine, Energy & Surface Technologies s’attend à bénéficier d'une augmentation de ses ventes de matériaux pour cathodes destinés aux véhicules électriques en 2020, ainsi que de la consolidation des activités récemment acquises à Kokkola, en Finlande. Néanmoins, la performance du business group sera impactée par une hausse des coûts liés aux investissements en cours pour l’expansion de la capacité et l’innovation. La performance de Recycling devrait bénéficier à la fois de la hausse des prix des métaux, certains ayant été couverts au cours de l’année 2019, d’un environnement d’approvisionnement durablement favorable et d’une plus grande disponibilité de la fonderie à Hoboken.

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a commenté : « Je suis fier de notre performance en 2019 et me réjouis de confirmer les perspectives de croissance pour 2020 malgré des tendances de marché défavorables qui sont apparues dans le courant de 2019. Je suis convaincu que notre stratégie d’être un leader dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage continuera à générer de la croissance pour Umicore, et nous l’exécuterons avec détermination, tout en ajustant nos investissements pour tenir compte de l’évolution des besoins du marché. »





Profil d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de € 17,5 milliards d’euros (revenus de € 3,4 milliards hors métaux) et emploie actuellement quelque 11.100 personnes.

1 Cash-flow libre d’exploitation = Cash-flow d’exploitation – dépenses d’investissements – frais de développement capitalisés.

Remarque : sauf mention contraire, toutes les comparaisons portent sur l’année 2018.