紐約, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表在 (i) 根據和/或可追溯至公司於 2018 年 7 月 27 日或前後開始的首次公開招股（「IPO」或「要約」)，及/或 (ii) 從 2018 年 7 月 27 日至 2020 年 1 月 15 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Opera Limited (NASDAQ: OPRA) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 24 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=opera-limited&id=2164 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=opera-limited&id=2164

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或遺漏以下內容：(1) Opera 的可持續增長及其瀏覽器應用程式的市場機會被高估；(2) 被告基於掠奪性貸款做法的出資、擁有或其他受控貸款服務申請和/或業務；(3) 上述所有資訊一經披露，很可能會對 Opera 的財務前景造成重大負面影響，尤其是在其借貸應用程式在 Google Play 商店上持續供應；(4) 因此，要約文件和被告的陳述在實質均屬虛假和/或誤導，而且未能說明其中需要說明的資訊。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。