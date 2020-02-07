紐約, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2015 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 19 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 30 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=westpac-banking-corporation&id=2169 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756)，或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的訊息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=westpac-banking-corporation&id=2169

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表或遺漏以下內容：(1) 違反澳洲法律，該公司未有向澳洲反洗錢和恐怖主義融資管理機構 AUSTRAC 報告超過 1,950 萬筆國際資金轉移令；(2) 該公司並未適當監控和評估與資金進出澳洲相關的持續洗錢和恐怖主義融資風險；(3) 該公司並未將資金來源的必要資訊傳遞給轉移鏈中的其他銀行；(4) 儘管該公司意識到風險增加，但卻沒有針對已知有剝削兒童風險相關財務指標的東南亞和菲律賓交易進行恰當的盡職審查；(5) 該公司的 AML/CTF 計劃不足以識別、減輕和管理洗錢和恐怖主義融資風險；(6) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導，及/或缺乏合理依據。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。