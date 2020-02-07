紐約, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 500.com Limited (NYSE: WBAI) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 16 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=500-com-limited&id=2158 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=500-com-limited&id=2158

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或遺漏報告以下內容：(1) 500.com 高級管理層和顧問與日本官員進行賄賂計劃，試圖贏得競標，以經營即將開始的日本賭場渡假村；(2) 故此，500.com 違反了日本的反賄賂法及其《道德守則》；(3) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均屬虛假、誤導，及/或缺乏合理依據。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。