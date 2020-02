Oslo, 7. februar 2020: Nettoresultat etter minoritetsinteresser for fjerde kvartal var på USD 199 millioner (USD 0,73 per aksje), mot USD 157 millioner (USD 0,58 per aksje) for samme periode i fjor. Korrigert for valutaeffekter og spesielle poster var resultatet på USD 0,80 per aksje, mot USD 0,60 per aksje i fjerde kvartal 2018. Yaras styre vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 15 kroner per aksje for 2019.



EBITDA eksklusive spesielle poster for fjerde kvartal var på USD 525 millioner, opp fra USD 424 millioner ett år tidligere, og reflekterer høyere kommersielle marginer, forbedret produktmiks og lavere energikostnad, som mer enn oppveide effekten av lavere markedspriser.



«Yara leverer nok en resultatforbedring, med EBITDA eksklusive spesielle poster og IFRS 16 opp 15 %. Resultatet reflekterer høyere kommersielle marginer og lavere gasskostnad» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.



«Jeg er fornøyd med at vår strategi leverer resultater og at vår kontantstrøm fortsetter å øke, noe som gjør oss i stand til å levere en betydelig økning i utbytte,» sier Holsether.



Leveransene i Sales and Marketing segmentet var 5 % lavere sammenlignet med ett år tidligere, først og fremst drevet av et fall på 9 % i leveransene i Europa. Kommersielle marginer var 6 % høyere enn i samme periode året før, og faste kostnader var lavere. Leveransene i New Business segmentet var 2 % lavere enn et år tidligere. Yaras ammoniakkproduksjon var 2 % lavere, mens ferdiggjødselproduksjon var 4 % lavere.



Yaras nåværende fokus er på å bedre avkastningen gjennom sterk kapitaldisiplin og operasjonelle forbedringer. Yaras investeringer nådde en topp i 2018, mens inntektene øker fra 2019 og fremover ettersom vekstprosjektene starter opp, og ytterligere driftsforbedringer realiseres. Yara forbedringsprogram har mål om 4,2 millioner tonn økt produksjon innen 2023 sammenlignet med 2018, i tillegg til forbedringer innen faste kostnader, energieffektivitet, variable kostnader og driftskapital.



Yaras styre vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 15 kroner per aksje for 2019. Yara planlegger tilbakekjøp av 0,5 % av utestående aksjer innen utløpet av første kvartal 2020. Inkludert proporsjonal innløsning av aksjer eiet av den norske Stat vil totalt tilbakekjøp og innløsning utgjøre om lag 0,8 % av utestående aksjer, tilsvarende om lag 3 kroner per aksje til dagens kurs.



Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 7. februar kl. 09:30:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/



Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 33-38 i kvartalsrapporten.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





