紐約, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 1 月 15 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Qudian. (NYSE: QD) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 23 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=qudian-inc&id=2160 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=qudian-inc&id=2160

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或遺漏報告以下內容：(1) 中國的監管發展有可能對 Qudian 的整個 2019 財政年度（「19 財政年度」）財務業績造成負面影響；(2) Qudian 的業務並無做好準備以減輕與這些法規變更相關的風險；(3) 結果，Qudian 的貸款組合受到拖欠率上升所困擾；(4) 上述所有因素使 Qudian 對其 19 財政年度財務指導的重覆聲明不切實際；(5) 由於上述原因，被告關於其業務、營運的陳述在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。