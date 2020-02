MEDDELELSE NR. 185



Delårsrapport for 1. halvår 2019/20 (1. juli - 31. december 2019)

ChemoMetec opnåede i 1. halvår 2019/20 en omsætning på DKK 103,6 mio. svarende til en vækst på 26% i forhold til året før. Stigningen i omsætningen skyldes en betydelig fremgang på alle geografiske markeder, men især på det nordamerikanske marked, hvor omsætningen steg med 34%. EBITDA steg med 35% til DKK 43,8 mio. samtidig med, at EBITDA-marginen blev hævet til 42%.

"Vi har i 1. halvår 2019/20 igen opnået en væsentlig fremgang i både omsætning og indtjening. Det er fortsat den øgede aktivitet inden for cellebaseret immunterapi – ikke mindst på det amerikanske marked – der driver væksten. Samtidig har vi arbejdet intensivt med vores udviklingsaktiviteter for både at forbedre vores eksisterende analyseinstrumenter og for at kunne tilbyde vores kunder nye, relevante analyseinstrumenter. I efteråret 2019 lancerede vi det nye avancerede analyseinstrumentet NC-202, der er efterfølgeren til vores mest sælgende instrument NC-200, og vi arbejder på en relancering af Xcyto 5 til erstatning af NC-3000. Vi har store forventninger til de nye produkter og deres potentiale, ikke mindst på den lidt længere bane. Vi har fået opbygget en god platform for det fremtidige salg af produkterne – både kunde- og markedsmæssigt ", siger administrerende direktør Steen Søndergaard.

Hovedpunkter

Omsætningen i 1. halvår 2019/20 blev på DKK 103,6 mio., hvilket er en fremgang på 26% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætningen af instrumenter steg i perioden med 19%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 26%. Omsætningen af serviceaftaler steg fra DKK 0 til DKK 2,3 mio.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, life science research, cellebaseret immunterapi samt farmaceutisk produktions- og kvalitetskontrol (LCF), steg med 27%. Stigningen er hovedsagelig drevet af en høj vækst (37%) på det amerikanske LCF-marked.

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i perioden til DKK 43,8 mio. fra DKK 32,5 mio., svarende til en stigning på 35%. EBITDA-marginen blev på 42%. Desuden steg EBIT i perioden til DKK 36,4 mio. fra DKK 28,0 mio.

Egenkapitalen udgjorde DKK 397,2 mio. pr. 31. december 2019, hvoraf DKK 226,2 mio. er afsat til ekstraordinært udbytte.

Der indgår i perioden et provenu på DKK 318,4 mio. fra salg af egne aktier.

Forventningerne til omsætning og driftsresultat (EBITDA) blev senest den 22. januar 2020 opjusteret fra DKK 200-209 mio. og DKK 67-73 mio. til hhv. niveauet DKK 205-213 mio. og DKK 77-83 mio. Disse forventninger fastholdes.

