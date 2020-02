MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 18-2020

Odense, 7. februar 2020





Halvårsrapport 2019/2020 for perioden 01.07.2019 – 31.12.2019





Koncernens hovedaktiviteter

Koncernen består af moderselskabet Odico A/S samt datterselskaberne Odico Formworks ApS og Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS.

Koncernens- og moderselskabets hovedaktivitet omfatter udvikling, fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen – et koncept kaldet ’Factory On The Fly’ - baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr. Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS ejer koncernens domicilejendom.

Odico driver endvidere en ordrebaseret projektforretning med intern anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i forskellige materialetyper.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Koncernen har i perioden 1. juli 2019 – 31. december 2019 opnået en nettoomsætning på 3,6 mio. kr.

Nettoomsætningen i 1. halvår har været betydeligt højere end i samme periode året før om end lavere end forventet på nuværende tidspunkt. Grundet et højt aktivitetsniveau forventer ledelsen at indfri forventningerne for året, dvs. at fordoble nettoomsætningen ift. regnskabsåret 2018/19, hvor der blev realiseret en nettoomsætning på 5 mio. kr.

Det samlede halvårsregnskab for Odico A/S koncernen udviser et resultat før skat på -4,4 mio. kr., hvilket er lavere end samme periode året før.

Koncernens resultat er præget af den planlagte udbygning af organisationen, således koncernen er rustet til at imødekomme den forventede vækst. Koncernen har i den forbindelse afholdt planlagte engangsomkostninger.

Ledelsens forventninger til resultat før skat for regnskabsåret 2019/20 er uændret minus 6-8 mio. kr.

Det samlede halvårsregnskab for Odico A/S udviser endvidere, at der i perioden har været positive pengestrømme fra finansiering på 8,8 mio. kr. Disse pengestrømme er et udtryk for et midlertidigt lån, der blev optaget til at finansiere koncernens domicil-ejendom. Det midlertidige lån er primo februar 2020 erstattet med et 20-årigt realkreditlån og et 20-årigt banklån, hvorved ejendommen fuldt ud er finansieret som planlagt ved erhvervelsen.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

I 1. halvår har koncernen fortsat været involveret i en række interne og eksterne R&D aktiviteter med samlet hensigt rettet mod en Factory On The Fly løsning.

Odicos robotløsning, Factory On The Fly, er integrationen af egenudviklet software og egenudviklet skæreværktøj i kombination med en række standardkomponenter, herunder en standard industrirobot som kan monteres i en skibscontainer. Det er ledelsens vurdering, at der i Odico er oparbejdet en unik tværdisciplinær viden indenfor krydsfeltet af softwareudvikling, robotik, arkitektur, CAD/CAM, matematisk modellering og procesteknologi, og at Odico derved har positioneret sig som international pioner indenfor arkitektonisk robotik.

I perioden 2013-2018 har Odico som projektleder deltaget i tre nationale forsknings- og udviklingsprojekter, der har udviklet de teknologier som Factory On The Fly baseres på: BladeRunner, Digital Factory samt RobWin.

Odicos forretning er baseret på summen af denne unikke viden og erfaring.

Odico agter tillige at deltage i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter for nyudvikling og vidensopbygning af materiale- og procesteknologier til styrkelse af selskabets forretningsgrundlag.

Odico vurderer, at den effektivitet der opnås ved brug af Odicos teknologiplatform gør det økonomisk muligt for arkitekter og bygherrer at anvende avancerede former i konstruktioner og dermed anvende høj arkitektonisk kreativitet i flere byggerier. Odico kan med sin teknologi ligeledes producere forme med avancerede geometrier med samme høje hastighed, som Odico har påvist ved produktion af støbeforme til betonelementer.

Hovedtal

DKK







Periodetal 01.07.2019-31.12.2019 01.07.2018-31.12.2018 Egenkapitalforklaring 01.07.2019-31.12.2019 01.07.2018-31.12.2018 Nettoomsætning 3.646.309 1.380.140 Egenkapital primo 21.936.240 27.578.968 Resultat før finansielle poster -4.337.632 -3.955.776 Reguleringer 0 635.944 Resultat før skat -4.352.801 -3.951.137 Overført via resultatdisponering -4.352.801 -3.094.313 Egenkapital ultimo 17.583.439 25.120.599 Aktiver i alt pr. 31.12 31.497.186 31.153.574 Egenkapital i alt pr. 31.12 17.583.439 25.120.599 Pengestrømsopgørelse: Aktierelaterede nøgletal: Pengestrøm fra drift -2.895.961 -5.808.588 Antallet af aktier pr. 31.12 13.409.091 13.409.091 Pengestrøm til investering -2.345.117 -1.298.625 Resultat før skat pr. aktie -0,32 -0,29 Pengestrøm fra finansiering 8.800.630 635.944 Pengestrøm i alt 3.559.552 -6.471.269 Indre værdi pr. aktie pr. 31.12 1,31 1,87 Børskurs pr. aktie pr. 31.12 14,10 18,93 Likvide beholdninger primo 4.457.718 27.846.411 Markedsværdi pr. 31.12 189.068.183 253.834.093 Likvide beholdninger ultimo 8.017.270 21.375.142 Ovenstående hovedtal er ikke revideret.





Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Munch-Hansen, formand

Niels Kåre Bruun

Søren Ravn Jensen

Bestyrelsesbeslutninger

Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via First North.

Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden

Odico A/S ejer ikke aktier i selskabet.

Direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet over 5%

Anders Bundsgaard, 32,17% (4.312.500 stk.)

Lars Baun, 15,47% (2.074.591 stk.)

Asbjørn Søndergaard, 15,23% (2.041.667 stk.)

Jens Munch-Hansen, 10,88% (1.458.333 stk.)

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet

Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.

Næste regnskabsmeddelelse

17. september 2020 – Årsrapport for regnskabsåret 2019/20.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til

Anders Bundsgaard, anders@odico.dk

Selskabets adresse

Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

(www.odico.dk)

Certified Adviser

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

Vedhæftet fil