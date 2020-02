MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Investeringsforeningen Nordea Invest har meddelt at have reduceret sin beholdning i MT Højgaard Holding A/S til 378.762 aktier svarende til 4,86% af aktiekapitalen.

Kontrollen over de tilhørende stemmerettigheder er ved fuldmagt overdraget til Nordea Funds Ltd., som herefter råder over 7,41% af de samlede stemmerettigheder.

Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk

