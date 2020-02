Laut ISG Provider Lens™-Studie suchen deutsche Industriefertiger nach Wegen, ihre Prozesse zu modernisieren

FRANKFURT/MAIN, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Automobil-, Luft und Raumfahrtindustrie in Deutschland sucht Unterstützung bei Engineering-Serviceanbietern, die ihnen bei der Einführung neuer Technologien wie 5G, Künstliche Intelligenz (KI) und Internet der Dinge helfen. Sie wollen dadurch sowohl Produkte als auch ihre Prozesse verbessern. Dies meldet eine heute veröffentlichte Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III). ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.

Laut der Studie „ISG Provider Lens™ Engineering – Service Partners Report Germany 2019-2020“ sind die Industriefertiger des Landes an Komplettverträgen interessiert, bei denen die Engineering-Serviceanbieter ein komplettes Produkt, eine ganze Plattform oder den gesamten Prozess verantworten. Dies unterstützt Industriefertiger, deren interne Teams gerade funktionsübergreifende, produktorientierte Liefermodelle in den Blick nehmen.

Digitale Produkte und Dienstleistungen sowie der digitale Betrieb öffnen den Service-Anbietern große Möglichkeiten. In der Produktentwicklung der Automobilbranche setzen die Hersteller nicht nur auf neue Technologien wie 5G, Big Data Analytics, KI und das Internet der Dinge, sondern auch auf smarte Ingenieursmethoden wie Simulationen, virtuelle Tests und Validierungen. Beliebter werden zunehmend auch kollaborative Entwicklungsplattformen, die dabei unterstützen, dass Produkteinführungen im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen erfolgen.

Europäische Autohersteller suchen die Unterstützung von Anbietern, um Plattformen für das autonome Fahren zu schaffen, bei denen sie Machine Learning-Modelle verwenden. Sie sollen riesige Datenmengen analysieren, mit denen sie innovative Funktionen entwickeln und eines Tages autonom fahrende Flotten betreiben und überwachen können.

Die Konsolidierung auf dem Anbietermarkt sowie Partnerschaften zwischen den Erstausrüstern (OEMs) sind ein bedeutender Trend in der Fertigungsindustrie. „Smarte Produkte und eine smarte Fertigung erstrecken sich über alle Schichten des Technologie-Stacks, von der physischen bis zur virtuellen Ebene, wobei die Produktdefinitionen bis hin zur Cloud reichen“, sagt Christian Decker, Partner und Leiter Smart Manufacturing, bei ISG EMEA. „Diese Integration von IT und OT (Operational Technology) ist ein wichtiger Motor für die Konsolidierung im Anbietermarkt.“

Die Autohersteller legen zudem einen Schwerpunkt auf Cyber-Sicherheit, so die Studie weiter, da die Fahrzeugentwicklung immer mehr softwaregetrieben ist und Fertigungsbereiche zunehmend mit dem Internet verbunden sind. Service-Anbieter investieren deshalb in Exzellenzzentren der Cyber-Sicherheit, um dieses Risiko in den Griff zu bekommen. Sie unterstützen Autohersteller zudem dabei, IoT- und Industrie 4.0-Technologien zu integrieren, so die Studie. Zudem bringen die Dienstleister intelligente Wartungsdienste in die deutsche Automobilindustrie ein.

„Es hat nie eine schwierigere Zeit für die deutschen Automobilhersteller gegeben“, sagt Decker. „Auf der einen Seite müssen sie mit neuen technologiegetriebenen Innovationen mithalten. Auf der anderen Seite ist der Kostendruck weiterhin ein kritischer Punkt. In einigen Fällen arbeiten die Anbieter eng mit den Herstellern zusammen, um ganzheitliche Kostensenkungsprogramme zu realisieren, die es ermöglichen, eingesparte Kosten in Innovationen zu reinvestieren.“

In der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie wenden sich einige Hersteller laut Studie derzeit an Anbieter, um bestehende Insourcing-Beziehungen abzulösen, die zu erheblichen Verlusten geführt haben. Europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen setzen deshalb vermehrt auf das Outsourcing von Aufgaben, die sie selbst nicht durchführen können.

Die Studie stellt fest, dass sich die Simulations- und Trainingstechnologien in der Luft- und Raumfahrt während der letzten zehn Jahren erheblich weiterentwickelt haben. Zukunftskonzepte wie innerstädtischer und regionaler Luftverkehr, kombiniert mit Elektroantrieb und autonom agierenden Systemen, eröffnen den Anbietern von Simulations- und Trainingssystemen neue Möglichkeiten.

Der „ISG Provider Lens™ Engineering – Service Partners Report Germany 2019-2020“ bewertete die Fähigkeiten von 36 Providern in vier Marktsegmenten: „Automotive – Product (Design, Development and Pilot) Engineering“, „Automotive – Manufacturing Engineering“, „Aerospace – Product Engineering“ und „Aerospace – Manufacturing Engineering“.

Die Studie führt Altran, HCL, Infosys, L&T Technology Services (LTTS), QuEST Global und TCS in allen vier Marktsegmenten als „Leader“ auf. Capgemini und Ferchau werden in drei Segmenten als „Leader“ genannt, Alten und Wipro in zwei. Bertrandt ist in einem Marktsegment „Leader“.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Engineering – Service Partners Report Germany 2019-2020“ ist für „ISG Insights™“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

