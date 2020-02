February 07, 2020 04:00 ET

EVLI PANKKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 7.2.2020 KLO 11.00 (EET/EEST)



____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kim Pessala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Evli Pankki Oyj

LEI: 743700VK1NB8HRGTQH74

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700VK1NB8HRGTQH74_20200206172713_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-04

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(3): Volyymi: 388 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(4): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(5): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(6): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(7): Volyymi: 392 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(8): Volyymi: 477 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(10): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(11): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(12): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(13): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(14): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 11,55 EUR

(15): Volyymi: 380 Yksikköhinta: 11,525 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(15): Volyymi: 3 266 Keskihinta: 11,5058 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-04

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 11,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 50 Keskihinta: 11,5 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-04

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 11,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 34 Keskihinta: 11,5 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 683 Yksikköhinta: 11,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 683 Keskihinta: 11,4 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: BATD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 11,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 317 Keskihinta: 11,4 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: POSIT (XPOS)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 500 Keskihinta: 11,4 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(2): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 11,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 39 Keskihinta: 11,35 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 11,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 16 Keskihinta: 11,35 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 699 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(2): Volyymi: 480 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(3): Volyymi: 373 Yksikköhinta: 11,38 EUR

(4): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(5): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(6): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(7): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(8): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(9): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 11,45 EUR

(10): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(11): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(12): Volyymi: 299 Yksikköhinta: 11,5 EUR

(13): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 11,55 EUR

(14): Volyymi: 320 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(15): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(16): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(17): Volyymi: 3 246 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(18): Volyymi: 566 Yksikköhinta: 11,4 EUR

(19): Volyymi: 439 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(20): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(21): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(22): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(23): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(24): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(25): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(26): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(27): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 11,35 EUR

(28): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 11,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(28): Volyymi: 23 095 Keskihinta: 11,37059 EUR

____________________________________________



EVLI PANKKI OYJ



Lisätietoja:

Mikaela Herrala, Markkinointi- & viestintäpäällikkö, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 81,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,1 prosenttia (31.12.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.



