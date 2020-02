PRESSMEDDELANDE

7 februari 2020

Idag, den 7 februari 2020, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 januari 2020 om riktad emission av högst 465 518 units bestående av teckningsoptioner.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska unitsen endast kunna tecknas av Formue Nord Fokus A/S och Formue Nord Markedsneutral A/S varav 102 414 units ska tecknas av Formue Nord Fokus A/S och 363 104 units ska tecknas av Formue Nord Markedsneutral A/S. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna emitteras som ett led i den finansiering som bolaget offentliggjorde den 10 januari 2020.

Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 (”TO 1”), en (1) teckningsoption av serie TO 2 (”TO 2”) och en (1) teckningsoption av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt omfattar emissionen högst 465 518 TO 1, 465 518 TO 2 och 465 518 TO 3. Unitsen ska utges utan vederlag. Skälet till att unitsen emitteras utan vederlag är att de utges som ett led i den finansiering som bolaget offentliggjorde den 10 januari 2020.

Varje TO 1 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Varje TO 2 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 7 september 2020 till och med den 21 september 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 augusti 2020 till och med den 2 september 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Varje teckningsoption TO 3 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 30 mars 2021, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Saniona kommer att offentliggöra teckningskursen för respektive serie av teckningsoptioner senast en dag innan första dagen i respektive teckningsperiod. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 januari 2020 om företrädesemission av högst 1 014 224 units bestående av teckningsoptioner.

De som på avstämningsdagen den 13 februari 2020 är aktieägare i Saniona erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och tjugonio (29) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1 (”TO 1”), en (1) teckningsoption av serie TO 2 (”TO 2”) och en (1) teckningsoption av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt omfattar emissionen högst 1 014 224 TO 1, högst 1 014 224 TO 2 och högst 1 014 224 TO 3. Unitsen ska utges utan vederlag.

Varje TO 1 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 11 maj 2020 till och med den 25 maj 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Varje TO 2 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 7 september 2020 till och med den 21 september 2020. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 augusti 2020 till och med den 2 september 2020, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Varje teckningsoption TO 3 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning under perioden från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021. Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 30 mars 2021, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor.

Saniona kommer att offentliggöra teckningskursen för respektive serie av teckningsoptioner senast en dag innan första dagen i respektive teckningsperiod. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 17 februari 2020 till och med den 2 mars 2020.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett personaloptionsprogram för verkställande direktören och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 710 313 personaloptioner ska erbjudas verkställande direktören. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2022 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2025. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i mars 2023 och sista gången i december 2025. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före den extra bolagsstämman den 7 februari 2020. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare att emittera högst 710 313 teckningsoptioner till dotterbolaget Saniona A/S. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagaren utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för verkställande direktören genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 710 313 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,36 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Malmö den 7 februari 2020

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 11:35 CET.

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att i egen regi utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Bolaget har för närvarande tre egenutvecklade program under klinisk utveckling och fyra kliniska utvecklingsprogram i samarbete. Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt är inriktad på jonkanalsforskning och bolaget har en bred portfölj av program i ett tidigt skede. Sanionas samarbetspartners är bland andra Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.

Bilaga