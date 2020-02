OTTAWA, 07 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) tient à communiquer certains développements concernant la Société. À compter du 31 janvier 2020, HEXO a changé d'auditeur, remplaçant MNP LLP par PricewaterhouseCoopers LLP. HEXO annonce également que Nathalie Bourque cessera de siéger au conseil d'administration de la Société à compter d'aujourd'hui.



HEXO remplace son auditeur, passant de MNP LLP à PricewaterhouseCoopers LLP. La démission de MNP LLP et la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP ont été examinées et approuvées par le comité d'audit et le conseil d'administration de la Société. Conformément aux exigences du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, un avis de changement d’auditeur et les documents connexes ont été déposés sous le profil de HEXO sur SEDAR. Aucun « événement à déclarer » (au sens du Règlement 51-102) n'a impliqué MNP LLP.

Nathalie Bourque démissionne de son siège au conseil d'administration d'HEXO à compter d'aujourd'hui.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Nathalie Bourque pour ses deux années passées au sein du conseil d'administration d'HEXO », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO. « La vaste expérience de Nathalie en matière de communications, d'affaires publiques et de relations avec les investisseurs dans les industries de la finance, de la biopharmacie, de la vente au détail et du divertissement a été une contribution inestimable pour HEXO alors que nous entrions sur le marché de l'usage légal par des adultes et que notre croissance était exponentielle ».

