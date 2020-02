February 07, 2020 06:30 ET

February 07, 2020 06:30 ET

Cramo Oyj Pörssitiedote 7.2.2020, klo 13.30

Ilmoitus johdon liiketoimista

Cramo Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen



Nimi: Reinikkala, Veli-Matti

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Cramo Oyj

LEI: 549300JQ6ZV7IP4H4D05

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 549300JQ6ZV7IP4H4D05_20200206154046_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000384243

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 13 000 Yksikköhinta: 13,75 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 13 000 Keskihinta: 13,75 EUR





Lisätietoja:

Jaakko Liljeroos, päälakimies, puh: 040 162 2331, email: jaakko.liljeroos@cramo.com





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup