February 07, 2020 08:00 ET

Coop Pank AS-i nõukogu valis uueks juhatuse liikmeks ja riskijuhiks Heikko Mäe, kes asub ametisse praeguse riskijuhi Janek Uiboupin asemel. Heikko Mäe volitused juhatuse liikmena algavad 13.02.2020 ja kestavad kuni 12.02.2023.

Ühtlasi valiti Heikko Mäe Coop Pank ASi tütarettevõtjate Coop Finants ASi, Martinoza ASi, Coop Liising ASi ja Coop Kindlustusmaakler ASi nõukogude liikmeks. Heikko Mäe volitused Coop Panga tütarettevõtete nõukogude liikmena algavad 13.02.2020.

Samuti pikendas nõukogu juhatuse liikme ja finantsjuhi Kerli Lõhmuse volitusi alates eelneva ametiaja lõppemisest tähtajaga kuni 12.02.2023.

Juhatuse liikme Janek Uiboupin soovil tema volitusi ei pikendatud ning need lõppevad tähtaegselt 12.02.2020. Ühtlasi kutsuti Janek Uiboupin tagasi Coop Pank ASi tütarettevõtjate Coop Finants ASi, Martinoza ASi, Coop Liising ASi ja Coop Kindlustusmaakler ASi nõukogude liikme ametikohalt. Janek Uiboupin volitused Coop Panga tütarettevõtete nõukogude liikmena lõppevad 12.02.2020.

Kerli Lõhmus on alates 14.02.2017.a Coop Pank ASi juhatuse liige ja finantsjuht ning lisaks ka Coop Pank ASi tütarettevõtjate Coop Finants ASi, Martinoza ASi, Coop Liising ASi ja Coop Kindlustusmaakler ASi nõukogu liige, sealjuures Martinoza ASi nõukogu esimees. Kerli Lõhmus omandas sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi 2000. aastal Tallinna Tehnikaülikoolist ärikorralduse alal (ametlikult võrdsustatud magistrikraadiga). Kerli Lõhmusele kuuluvale ettevõttele OÜ Lucrativo kuulub kokku 27 000 Coop Panga aktsiat, mis moodustavad 0,03% kõikidest aktsiatest.

Heikko Mäe liitus Coop Panga riskijuhtimise osakonnaga 09.09.2019. Heikko Mäe omab magistrikraadi Audentese Rahvusvahelisest Ülikoolist õigusteaduse erialal ning tal on pikaajaline kogemus riskijuhtimise valdkonnas. Varasemalt on Heikko Mäe olnud sama valdkonnaga seotud AS-is PricewaterhouseCoopers Advisors, AS-is Eesti Energia ning TULEVA Fondid AS-is. Viimase 3,5 aasta jooksul töötas Heikko Mäe AS Magnum Veterinaaria juhina.

Heikko Mäe kuulub lisaks ka Coop Pank AS-i tütarettevõtte SIA Prana Property juhatusse. Muude äriühingute juhtorganitesse Heikko Mäe ei kuulu. Käesoleval hetkel kuulub talle 3000 Coop Panga aktsiat.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.