HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2020

Thomasine Kamerling nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi

Thomasine Kamerling, (47), M.A., Modern History, Cambridge University, Iso-Britannia, on nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi (Executive Vice President, Sustainability and Communications) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2020 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Charles Héaulméelle asemapaikkanaan Espoo.

Thomasine siirtyy Huhtamäelle Varanah Venturesin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä. Varanah Ventures on sveitsiläinen terveydenhuoltoalan kehitys- ja sijoitusyhtiö. Samanaikaisesti Thomasine työskenteli arvonluonnista vastaavana johtajana bio- ja lääketeknologiaan sekä sähköiseen terveydenhuoltoon keskittyneessä varainhoitoyhtiössä Viskumedissä. Aiemmin Thomasine työskenteli Hoffman-La Roche Pharmaceuticalin Euroopan viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana Sveitsissä ja suhdetoiminnasta vastaavana johtajana Isossa-Britanniassa, toimitusjohtajana ja globaalista viestinnästä vastaavana johtajana GE Oil & Gas -yhtiön palveluksessa Italiassa, sekä APCO Worldwiden palveluksessa Afrikan alueen toimitusjohtajana asemapaikkanaan Etelä-Afrikka ja EMEA-alueen yhteiskuntasuhteista ja strategiaviestinnästä vastaavana johtajana asemapaikkanaan Bryssel.

”Toivotan Thomasinen lämpimästi tervetulleeksi Huhtamäelle ja konsernin johtoryhmään. Vastuullisuus on strategiassamme yhä keskeisemmässä osassa ja Thomasine tuo meille runsaasti kokemusta niin vastuullisuuden kuin viestinnänkin saralta”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Yllämainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.3.2020 lähtien:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Arup Basu, johtaja, Flexible Packaging;

Clay Dunn, johtaja, North America;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Thomasine Kamerling, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus.

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja & markkinointi- ja viestintäjohtaja

puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi .

