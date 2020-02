Communiqué de presse

Bruxelles, le 7 février 2020

Orange Belgium optimise ses offres B2B en triplant les forfaits de data mobile

Orange Belgium s’efforce d’en offrir plus à ses clients pour le même prix, que ce soit sur le marché résidentiel ou sur le marché B2B. Le Bold Challenger le prouve une fois encore en opérant une mise à jour majeure de ses abonnements professionnels Shape, qui comprendront désormais jusqu’à 3 fois plus de data mobile pour le même prix.

Orange Belgium prend soin de ses clients professionnels, un marché stratégique pour l’entreprise dans un pays connu pour son écosystème florissant de PME. Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de ces clients, Orange Belgium lancera, le 16 février, un portefeuille Shape remanié, caractérisé par une augmentation importante de la limite de data. Entre 2018 et 2019, la consommation mensuelle moyenne de data des clients Shape d’Orange Belgium a augmenté de 35 % pour atteindre 3,30 GB par utilisateur de data mobile.

Afin de répondre au besoin croissant de data mobile des clients B2B, le portefeuille Shape remanié en offre 2 à 3 fois plus. Objectif : permettre aux clients de combler les besoins de leurs collaborateurs connectés pour qu’ils puissent travailler partout et à tout moment et être toujours connectés. Une nouvelle manière de travailler, qui constitue un moteur essentiel des processus de digitalisation, et un élément clé pour la croissance et l’augmentation de la productivité de nombreuses entreprises.

Toutes ces modifications seront appliquées gratuitement et automatiquement, sans aucune intervention du client. Chaque abonnement Shape comprend, de surcroît, une couche gratuite de cybersécurité et des solutions de gestion de flotte.

Quant aux clients optant pour une solution Shape & Fix, ils reçoivent un Data Bonus qui double encore leur volume de data mobile.

Vous trouverez tous les détails dans le tableau ci-dessous.

Werner De Laet, Chief B2B, Wholesale and Innovation Officer d’Orange Belgium : “Le besoin croissant de data mobile n’est pas propre au marché résidentiel, mais également présent sur le marché des entreprises. Les clients B2B ressentent aussi la nécessité de prendre soin de leurs collaborateurs connectés, de pouvoir travailler partout et à tout moment et de digitaliser leurs processus. En offrant beaucoup plus de data à ces clients, Orange Belgium , en Bold Challenger, démontre une fois encore sa volonté d’accompagner la digitalisation des entreprises belges, en permettant à leurs travailleurs de rester connectés en toute sérénité.”

A propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d’internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultraperformant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l’objet d’investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.