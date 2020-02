Persbericht

Brussel, 7 februari 2020

Orange Belgium geeft zijn B2B-klanten tot drie keer zoveel mobiele data

Orange Belgium streeft ernaar om zijn klanten, zowel particulieren als bedrijven, méér te geven voor dezelfde prijs. Dat bewijst de gedurfde uitdager op de telecom markt nog maar eens met zijn vernieuwde Shape-abonnementen voor zakelijke klanten, die drie keer zoveel mobiele data zullen bevatten voor exact dezelfde prijs.

Orange Belgium is begaan met zijn professionele klanten, die een strategische markt vormen voor het bedrijf in een land dat bekend staat om zijn bloeiende kmo-ecosysteem. Om beter in te spelen op de specifieke behoeften van die klanten lanceert Orange Belgium vanaf 16 februari zijn nieuwe Shape-tariefplannen, die aanzienlijk meer mobiele data zullen bevatten. Tussen 2018 en 2019 steeg het gemiddelde mobieledataverbruik per maand van de Belgische Shape-klanten met 35 % naar 3,30 GB per gebruiker.

Om te beantwoorden aan de toenemende behoefte aan mobiele data van B2B-klanten zullen de nieuwe Shape-tariefplannen twee tot drie keer zoveel mobiele data bevatten. De bedoeling: business klanten de kans geven om te tonen dat ze begaan zijn met hun geconnecteerde medewerkers door hen de kans te geven om hun werk op elk moment uit te voeren, waar ze ook zijn. Een nieuwe manier van werken, die een essentiële drijfveer is achter de digitalisering en die belangrijk is voor de groei en stijgende productiviteit van vele bedrijven.

Bovendien worden al die veranderingen gratis en automatisch toegepast, dus zonder dat de klant er iets voor hoeft te doen. Daarenboven bevat elk Shape-abonnement gratis software voor cyberbeveiliging en Fleet Management Solutions.

Klanten die voor een Shape & Fix oplossing kiezen, ontvangen een Data Bonus die hun mobiele data verdubbelt.

Alle details zijn overzichtelijk gebundeld in de tabel hieronder.

Een antwoord op de toenemende behoefte aan mobiele data





Werner De Laet, Chief B2B, Wholesale and Innovation Officer van Orange Belgium: “Niet alleen particulieren zijn vragende partij voor meer mobiele data, ook de bedrijven willen meer. Onze B2B-klanten voelen de noodzaak om zich te ontfermen over hun geconnecteerde medewerkers, door ze in staat te stellen om altijd en overal te werken en hun processen te digitaliseren. Door die klanten veel meer data te geven, bewijst Orange Belgium als Bold Challenger eens te meer dat het Belgische ondernemingen absoluut wil bijstaan in hun digitalisering, waardoor hun medewerkers altijd en overal online kunnen zijn, zonder dat ze zich ergens zorgen om hoeven te maken.”

Meer informatie vindt u hier.

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie, waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontact

Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com - +32 479 016 058

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com - +32 477 69 87 73

press@orange.be

Bijlage