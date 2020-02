カリフォルニア州ビバリーヒルズ発, Feb. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMIエンバイロメンタル・ソリューションズ (TOMI Environmental Solutions, Inc.®) (OTCQB: TOMZ) は消毒および除染を専門とするグローバル企業であり、イオン化過酸化水素 (iHP) から構成される過酸化水素ベースのミストおよび霧であるステラミスト (SteraMist) 製品により、同社の主力製品であるバイナリーイオン化技術 (BIT: Binary Ionization Technology) プラットフォームを活用している。ステラミストの設備とBITソリューションは即時、中国疾病予防管理センター (China CDC) に登録される。



3年間の申請プロセスの後、TOMIは、ステラミスト設備の登録とBITソリューションの登録という2件の個別案件が中国疾病予防管理センターによって公式に承認され、登録されたとの確認を受け取った。

これにより、ステラミストは中国全土における消毒の業界標準となった。今回の登録により、中国は、医療、医薬品、商業および居住施設、学校、コミュニティ全体など、さまざまな領域でステラミストの消毒および除染を活用できるようになる。

一方、TOMIは、新型コロナウィルス (2019-nCoV) の蔓延をきっかけに、必要および要請に従って中国全土にステラミストを迅速に配備することが可能となる。これにより、TOMIが登録、活用されている国々のリストに中国の登録が新たに追加された。

TOMIのCEOであるヘイルデン・シェーン (Halden Shane) 博士は次のように語っている。「中国疾病予防管理センターによる今回の登録を発表できたことを光栄に思います。 ステラミストは、コロナウィルスのようなエンベロープウィルスを根絶するために世界中で使用されています。そして、交通路や病院、その他の緊急エリアなどの空間の消毒に効果を発揮します。長期に及んだ登録プロセスを経て、ステラミストは中国全土で消毒および除染の業界標準となりました。当社にとっても、これは未来に向けての重要な一歩となりました。」

TOMIエンバイロメンタル・ソリューションズ: より安全な世界のための革新 (Innovating for a safer world®)

TOMIエンバイロメンタル・ソリューションズ (TOMI™ Environmental Solutions, Inc.、OTCQB: TOMZ ) は、同社の主要製品であるバイナリーイオン化技術 (Binary Ionization Technology®、BIT™) プラットフォームの製造、販売、ライセンシングを通じて、環境に優しい屋内表面消毒ソリューションを提供している世界的な消毒および除染の専門企業である。米国国防総省の国防高等研究計画局 (DARPA) の協力の下、国防関連の補助金を得て開発されたBIT™ソリューションは、イオン化過酸化水素 (iHP™) の霧を生成するために、低濃度過酸化水素を唯一の有効成分として使用している。ステラミスト (SteraMist® ) ブランドの製品の特徴であるiHP™は、可視の非腐食性ガスのように機能する殺菌性エアゾールを生成する。

TOMIの製品は、病院や医療施設、クルーズ船、オフィスビル、ホテルなどの客室、学校、レストラン、肉類・生鮮食品加工施設、兵舎、警察・消防署、運動施設、さらにはこれら以外の幅広い商業施設での使用を前提として開発されている。TOMIの製品やサービスは、単独家族向け住宅や複数世帯向け住宅などでも使用されている。

TOMIはその顧客向けにトレーニングプログラムや使用プロトコールも開発しており、米国生物学的安全協会 (American Biological Safety Association)、米国組織バンク協会 (The American Association of Tissue Banks)、米国感染管理従事者学会 (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology)、米国医療疫学学会 (Society for Healthcare Epidemiology of America)、米国種子貿易協会 (American Seed Trade Association)、復旧業協会 (The Restoration Industry Association) の正規メンバーでもある。

詳細については、 http://www.tomimist.com/ を閲覧されたい。お問い合わせはこちら ( info@tomimist.com ) まで。

