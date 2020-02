BEVERLY HILLS, Calif., Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.® (“TOMI”) (OTCQB:TOMZ), merupakan syarikat global yang mengkhusus dalam disinfeksi dan dekontaminasi, menggunakan platform Binary Ionization Technology (BIT) ulungnya melalui produk SteraMist - kabus dan kabut berdasarkan hidrogen peroksida yang terdiri daripada Hidrogen Peroksida diionkan (iHP). Berkuat kuasa serta-merta, peralatan SteraMist dan penyelesaian BIT telah berdaftar dengan Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC).



Selepas proses penyerahan yang berlangsung selama tiga (3) tahun, baru-baru ini TOMI telah menerima pengesahan bahawa dua (2) - pendaftaran berasingan, pendaftaran peralatan SteraMist dan pendaftaran penyelesaian BIT - kini telah diluluskan dan didaftarkan secara rasmi dengan China CDC.

SteraMist kini merupakan standard industri untuk disinfeksi di seluruh China. Pendaftaran ini membolehkan China memanfaatkan disinfeksi dan dekontaminasi SteraMist dalam pelbagai bidang seperti penjagaan kesihatan, farmaseutikal, komersial dan kediaman, sekolah dan di seluruh komuniti.

Dengan wabak coronavirus 2019-nCoV terkini, TOMI dapat mengerahkan SteraMist dengan pantas ke seluruh negara mengikut keperluan dan permintaan. Pendaftaran China ditambahkan pada senarai panjang negara yang mendaftarkan dan menggunakan TOMI.

CEO TOMI, Dr. Halden Shane, menyatakan “TOMI teruja untuk mengumumkan bahawa kami kini berdaftar dengan China CDC. Di seluruh dunia, SteraMist digunakan untuk menghapuskan virus yang tersembunyi, serupa dengan coronavirus, dan merupakan disinfeksi unggul untuk digunakan di ruang seperti jalan pengangkutan, hospital dan kawasan kecemasan lain. Selepas proses pendaftaran yang panjang, SteraMist merupakan standard industri dan masa depan disinfeksi dan dekontaminasi di seluruh China, yang merupakan pencapaian besar untuk syarikat kami.”

TOMI™ Environmental Solutions, Inc. (OTCQB: TOMZ ) merupakan syarikat dekontaminasi dan pencegahan jangkitan global yang menyediakan penyelesaian persekitaran untuk dekontaminasi permukaan di dalam bangunan melalui pengeluaran, jualan dan pelesenan platform Binary Ionization Technology® (BIT™) unggulnya. Dicipta di bawah geran pertahanan dengan kerjasama Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Jabatan Pertahanan A.S., penyelesaian BIT™ menggunakan Hidrogen Peroksida dalam peratusan yang rendah sebagai satu-satunya bahan aktif untuk menghasilkan kabus Hidrogen Peroksida diionkan (iHP™). Diwakili oleh produk jenama SteraMist® , iHP™ menghasilkan aerosol pembunuh kuman yang berfungsi seperti gas tidak kaustik visual.

Produk TOMI direka bentuk untuk memberikan perkhidmatan kepada spektrum meluas struktur komersial, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, hospital dan kemudahan perubatan, kapal persiaran, bangunan pejabat, bilik hotel dan motel, sekolah, restoran, kemudahan pemprosesan daging dan hasil tani, berek tentera, jabatan polis dan bomba serta kemudahan atlet. Produk dan perkhidmatan TOMI juga telah digunakan dalam rumah keluarga jenis tunggal dan kediaman berbilang unit.

TOMI membangunkan program latihan dan protokol penggunaan untuk kliennya dan merupakan ahli yang berkeadaan baik dengan The American Biological Safety Association, The American Association of Tissue Banks, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Society for Healthcare Epidemiology of America, America Seed Trade Association dan The Restoration Industry Association.

Untuk maklumat tambahan, sila lawati http://www.tomimist.com/ atau hubungi kami di info@tomimist.com .

