加州比弗利山, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.® （以下简称“TOMI”）（OTCQB代码：TOMZ）是一家全球性的消毒和净化技术专业企业。该公司依托其先进的双离子技术Binary Ionization Technology（BIT）平台生产SteraMist产品，也就是由电离过氧化氢（iHP）组成的过氧化氢烟雾。SteraMist设备和BIT解决方案获中国疾病控制和预防中心（中国疾控中心）注册，即日生效。



经过三（3）年的提交程序，TOMI近日获得确认：包括SteraMist设备注册和BIT解决方案注册的两（2）项独立注册现已获得中国疾控中心的正式批准并注册。

SteraMist现已成为中国全国消毒行业标准。 此项注册使中国得以将SteraMist消毒和净化产品运用于多个垂直领域，如：医疗保健、制药、商业和住宅、学校，以及整个社区。

随着最近新型冠状病毒的爆发，TOMI可在全国各地根据需要和请求迅速部署SteraMist。此次注册使中国成为TOMI获注册和使用的众多国家中的一员。

TOMI首席执行官Halden Shane博士表示，“TOMI非常欣喜地宣布，我们现已在中国疾控中心完成注册。SteraMist在世界各地被广泛用于消灭类似冠状病毒的包膜病毒，是用于运输通道、医院和其他紧急地区的先进消毒方式。在终于完成注册程序后，SteraMist现已成为中国各地消毒净化领域的行业标准和未来趋势，这对于我们公司而言是一个重要的里程碑。”

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.：Innovating for a safer world®

TOMI™Environmental Solutions, Inc.（OTCQX代码： TOMZ ）是一家全球性净化和感染预防公司，通过制造、销售和授权其先进的Binary Ionization Technology®（BIT™）平台，为室内表面消毒提供环境解决方案。BIT™解决方案依靠美国国防部国防高级研究计划局（DARPA）的一项国防拨款发明而成，使用低百分比过氧化氢作为唯一的活性成分来产生雾状的离子化过氧化氢（iHP™）。iHP™通过SteraMist®品牌产品的形式得以应用，产生杀菌气雾剂，其作用类似于视觉非腐蚀性气体。

TOMI产品专门用于范围广泛的各种商用场所，包括但不限于医院、医疗设施、游轮、办公楼、酒店、汽车旅馆客房、学校、餐馆、肉类和农产品加工厂、军营、警局、消防队以及运动设施。TOMI产品和服务也广泛应用于单户住宅和多单元住宅。

TOMI为客户开发培训计划和应用协议。该企业是美国生物安全协会、美国组织库协会、感染控制和流行病学专业协会、美国医疗保健流行病学协会、美国种子贸易协会和恢复行业协会极具信誉的会员。

要获知更多信息，请访问： http://www.tomimist.com/ 或通过 info@tomimist.com 与我们联系。

根据1995年《私募证券诉讼改革法案》所做的安全港声明

我们作出的某些书面和口头陈述可能构成1995年《私募证券诉讼改革法案》（以下简称为“改革法案”）中规定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过“我们预计”、“预期”、“估计”、“估计的”、“当前前景”、“我们期待”、“相当于”、“预计”、“预测”、“预计将会”、“预料”、“预期的”、“我们相信”、“可能是”等词语、短语以及其他类似短语来识别。所有关于我们预期或预计将在未来发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括与收入增长、收益、每股收益增长或类似预测有关的陈述，均属于《改革法案》中的前瞻性陈述。上述描述具有前瞻性，在评估时应考虑到可能导致我们的实际结果与预期结果产生重大偏差的重要风险因素。本文档中提供的信息均系基于目前已知的事实和情况。我们对于本新闻稿发布日之后上述前瞻性陈述的更新不承担任何义务。