加州比華利山莊, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.®（簡稱「TOMI」）(OTCQB: TOMZ) 是一家致力於消毒及去污的全球化公司，透過 SteraMist 產品（由過氧化氫 (IHP) 組成的過氧化氫霧氣）利用其首屈一指的二元電離技術 (BIT) 平台。SteraMist 設備及 BIT 解決方案立即生效，現已在中國疾病預防控制中心 (China CDC) 登錄。



經過三年的提交流程，TOMI 最近收到確認，公司的兩個單獨登錄（SteraMist 設備登錄及 BIT 解決方案登錄）現在均已正式獲得批准，且在中國疾病預防控制中心登錄。

目前，SteraMist 是整個中國消毒行業的標準。該登錄使中國得以在醫療保健、製藥、商業及住宅環境、學校以及整個社區等多個領域利用 SteraMist 消毒及去污技術。

隨著最近的冠狀病毒 2019-nCoV 爆發，TOMI 可以按需要及要求在全國範圍內快速部署 SteraMist。在中國的成功登錄進一步拉長了 TOMI 登錄及使用國家／地區的長名單。

TOMI 的行政總裁 Halden Shane 指出：「TOMI 很高興宣佈我們現已在中國疾病預防控制中心登錄。在全球範圍內，SteraMist 被用於根除與冠狀病毒類似的包膜病毒，也是在運輸通道、醫院及其他緊急區域等場所使用的高級消毒劑。經過漫長的登錄流程，SteraMist 終於成為整個中國消毒及去污的行業標準及未來，這點對我們公司而言是一個重要的里程碑。」

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.: Innovating for a safer world®（創新打造更安全的世界）

TOMI™ Environmental Solutions, Inc. (OTCQB： TOMZ ) 是一家全球化環境淨化及感染預防公司，利用其首屈一指的二元電離技術® (BIT™) 平台製造、銷售及授予許可，為室內表面消毒提供環保解決方案。該平台的發明得到了美國國防部高等研究計劃署 (DARPA) 的國防撥款資助。BIT™ 利用低濃度雙氧水作為唯一的活性成分製造離子化過氧化氫 (iHP™) 霧氣。SteraMist® 是主打產品品牌，iHP™ 產生殺菌氣霧劑，其作用類似可看到的非腐蝕性氣體。

TOMI 產品旨在為廣泛的商業機構服務，包括但不限於醫院及醫療設施、郵輪、辦公大樓、酒店客房、學校、餐廳、肉類及農產品加工設施、軍營、警察及消防局，以及運動設施。TOMI 產品及服務亦應用於單戶住宅和多單元住宅。

TOMI 還為其客戶制定培訓計劃及撰寫應用協議，是美國生物安全協會、美國組織庫協會、美國感染控制及流行病學專業人員協會、美國醫療保健流行病學協會、美國種子貿易協會及恢復行業協會的成員。

如需了解更多資訊，請瀏覽 http://www.tomimist.com/ 或以電郵聯絡我們 info@tomimist.com 。

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