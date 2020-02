LONDON, Feb. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Degreed, die Lernplattform für Mitarbeiterweiterbildung und Skills-Management, konnte ihre Positionierung auf dem Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme erneut verbessern und ist von der Kategorie „Potential Challenger“ im Jahr 2018 auf eine hohe Position unter den „Core Challengers“ vorgerückt. Das Fosway 9-Grid™ für Lernsysteme bietet eine einzigartige Bewertung der in EMEA verfügbaren Optionen für das Lern- und Talentmanagement und stellt Führungskräften fundierte Informationen für ihre Entscheidungen bereit. Die Bewertung basiert auf umfassenden unabhängigen Recherchen und Analysen aus dem Corporate Research Network von Fosway, das über 250 Unternehmen umfasst, darunter BP, HSBC, Vodafone und PwC.

Die verbesserte Positionierung von Degreed spiegelt die Stärken seiner Lösung, die positiven Auswirkungen auf den Weiterbildungs- und Geschäftsbetrieb bei seinen Kunden und seine hohe Innovationsgeschwindigkeit wider. Neben der kürzlich erfolgten Übernahme der Londoner Total Talent-Plattform Adepto hat das Unternehmen stark in Produktentwicklung, Engineering, Vertrieb, Marketing und Kundenservices in Europa investiert. Damit konnte Degreed seine Kundenbasis in Europa im letzten Jahr mehr als verdoppeln, sodass sich die Anzahl der lizenzierten europäischen Anwender, die auf Degreed aktiv sind, inzwischen auf über 1,5 Millionen beläuft.

Die Fosway Group ist Europas HR-Analyst Nummer 1 mit Schwerpunkt auf HR-, Talentmanagement- und Weiterbildungslösungen der nächsten Generation. Das Unternehmen führt seit mehr als 20 Jahren unabhängige Marktanalysen für führende Unternehmen durch und liefert Einblicke in die Zukunft von HR, Talentmanagement und Weiterbildung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten Lösungen, und die Analysten von Fosway arbeiten intensiv mit Unternehmen zusammen, um die spezifischen Herausforderungen und praktischen Erfahrungen besser zu verstehen.

David Wilson, CEO der Fosway Group, erklärt: „Die verstärkten Investitionen von Degreed in Europa schlagen sich deutlich in einer höheren Leistung und größerem Potenzial für europäische Kunden nieder. Seine Einstufung als „Core Challenger“ trägt außerdem dem innovativen Lern- und Skills-Management-Konzept von Degreed sowie seiner starken Kundenorientierung Rechnung.“

Chris McCarthy, CEO von Degreed, fügt hinzu: „Wir investieren stark in den Aufbau unseres Teams, unserer Betriebsabläufe und unserer Infrastruktur, um die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der europäischen Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit durch die gute Positionierung von Degreed im Fosway 9-Grid™ gewürdigt wird. Unsere Kunden wollen mehr als nur ein besseres Lernerlebnis. Sie erwarten von uns ausgefeilte Technologien, Daten und Supportleistungen, mit denen sie sicherstellen können, dass ihre Mitarbeiter stets über die Kompetenzen verfügen, die für die Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie erforderlich sind. Die Anerkennung durch Fosways folgt für Degreed auf eine aufregende Phase des Wachstums und der Innovation, die wir auch im Jahr 2020 fortsetzen werden.“

Degreed stellt seine Produkte auf der Learning Technologies am 12./13. Februar bei ExCeL London vor. Wenn Sie mehr über das Unternehmen erfahren möchten, besuchen Sie bitte unseren Messestand, oder wenden Sie sich per E-Mail an unser Team: sales@degreed.com.

Die 2020 Fosway 9-Grid™-Marktanalyse 2020 für Lernsysteme können Sie hier abrufen.

