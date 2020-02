LONDRES, 07 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Degreed, la plateforme de suivi des compétences et d'apprentissage pour la main-d'œuvre, a une nouvelle fois avancé dans le classement du rapport Fosway 9-Grid™ pour les systèmes d'apprentissage, progressant de « Potential Challenger » (Challenger potentiel) en 2018 à une position à trajectoire élevée parmi les « Core Challengers » (Challengers principaux). Le rapport Fosway 9-Grid™ pour systèmes d'apprentissage fournit une évaluation unique des options d'approvisionnement en talents et d'apprentissage disponibles dans la région EMEA, pour étayer la prise de décisions des directions. L'évaluation est basée sur de vastes recherches et analyses indépendantes de Corporate Research Network de Fosway sur plus de 250 organisations, y compris BP, HSBC, Vodafone et PwC.

Le changement de classement de Degreed reflète les forces et capacités de sa solution d'apprentissage, l'impact sur les activités d'apprentissage et commerciales des clients et son innovation de produits en pleine accélération. Outre sa récente acquisition de la plateforme Total Talent basée à Londres, Adepto, la société a investi massivement dans le développement de produits, l'ingénierie, les ventes, le marketing et les services client en Europe. Cela a permis à Degreed de plus que doubler sa base de clients européenne au cours de l'année passée, avec près de 1,5 million d'utilisateurs sous licence en Europe qui sont maintenant actifs sur Degreed.

Fosway Group est le premier analyste de l'industrie des RH, axé sur les RH, les talents et l'apprentissage de prochaine génération. Depuis plus de 20 ans, il fournit une analyse indépendante du marché pour des organisations de premier plan, fournissant des aperçus sur l'avenir des RH, de la formation des talents et de l'apprentissage. Il se concentre sur l'intégrité, les analystes de Fosway travaillant avec des organisations pour mieux comprendre les véritables défis auxquels elles sont confrontées et leurs expériences concrètes.

David Wilson, PDG de Fosway Group, a déclaré : « L'augmentation de l'investissement de Degreed en Europe se manifeste par la hausse des performances et du potentiel pour les clients européens. Sa classification en tant que Core Challenger reflète également l'approche innovante de Degreed en matière d'apprentissage et de compétence, ainsi qu'une meilleure sensibilisation des clients. »

Chris McCarthy, PDG de Degreed, a ajouté : « Nous investissons massivement pour construire l'équipe, les activités et les infrastructures de Degreed afin de répondre aux besoins et exigences uniques des clients européens. Nous sommes honorés que la progression de Degreed dans le rapport de Fosway 9-Grid™ confirme tout ce travail. Nos clients désirent plus qu'une meilleure expérience d'apprentissage. Ils nous motivent à fournir la technologie sophistiquée, les données et l'assistance pour assurer que les compétences du personnel sont conformes à leurs stratégies commerciales. La reconnaissance de Fosway fait suite à une période de croissance et d'innovation passionnante pour Degreed - qui se poursuivra tout au long de l'année 2020. »

À propos de Fosway 9-Grid™

Fosway Group est le premier analyste de l'industrie des RH. Le rapport Fosway 9-Grid™ pour systèmes d'apprentissage fournit une évaluation unique des principales options d'approvisionnement en talents et d'apprentissage disponibles aux organisation dans la région EMEA. Consultez le site Web de Fosway à l'adresse www.fosway.com pour plus d'informations sur les recherches et les services de Fosway Group.