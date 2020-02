Det vises til Aqua Bio Technology ASAs (ABT) børsmelding 21. januar 2020 vedrørende varsel om vedtak fra Finanstilsynet.



I sitt varsel opplyste Finanstilsynet ABT om at tilsynet ikke fant verdien på lageret av ingredienser til hudpleieprodukter tilstrekkelig underbygget, og at tilsynet derfor vurderte å pålegge selskapet å nedskrive varelageret til null. I sitt varsel konkluderte Finanstilsynet også med at siden Restorsea ikke er rettslig forpliktet til å utøve sine opsjoner til å forlenge eksklusiviteten fra 2022 til 2027 og fra 2027 til 2032, mot betaling av USD 2,5 millioner for hver forlengelse, så kan ikke slike fremtidige betalinger hensyntas når netto realisasjonsverdi av varelageret estimeres. Finanstilsynet varslet videre ABT om at en vurdering av patentenes gjenvinnbare beløp burde ha vært foretatt ved slutten av 2018, og at tilsynet vurderte å pålegge selskapet å foreta en slik vurdering.

ABT er fortsatt av den oppfatning at Restorsea vil lykkes med sin kommersialiseringsstrategi og derfor vil utøve sine opsjoner til å forlenge eksklusiviteten med flere eksklusivitetsbetalinger til ABT, hvilket impliserer at ABTs varelager har en betydelig verdi. Etter å ha vurdert Finanstilsynets konklusjoner, har styret i ABT besluttet å foreta endringer i selskapets regnskap for 2018. Varelageret av ingredienser til hudpleieprodukter og det gjenvinnbare beløpet knyttet til selskapets patenter blir nedskrevet til null per 31. desember 2018. Den kombinerte nedskrivingen beløper seg til NOK 20.105.942.

Som en følge av dette endres ABTs resultat for 2018 til NOK -38.466.070, mens det tidligere rapporterte resultatet var NOK -18.360.128. Videre endres også selskapets egenkapital per 31. desember 2018 til NOK -197.159. Den tidligere rapporterte egenkapitalen ved utgangen av 2018 var NOK 19.908.783. Alle endringer er gjort i henhold til International Accounting Standards (IAS) 8 og vil gjenspeiles i regnskapet for 2019.

ABTs styre har vurdert Finanstilsynets varsel. Etter styrets oppfatning er det nær sammenheng mellom verdien på varelageret og patentene. Styret følger derfor Finanstilsynets anbefaling og har besluttet å fastsette verdien på både varelageret og patentene til null per 31. desember 2018.

For nærmere informasjon, kontakt styreleder Edvard Cock, telefon 415 04 004.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12