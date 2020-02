미국 캘리포니아주 베벌리힐스, Feb. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 이온화 과산화수소(iHP)로 구성된 과산화수소 기반의 분무제 SteraMist를 이용해 최고 수준의 BIT(Binary Ionization Technology) 플랫폼을 활용하는 살균 및 오염 제거 특화 글로벌 기업 TOMI Environmental Solutions, Inc.® (이하 TOMI) (OTCQB:TOMZ)는 자사의 SteraMist 장비와 BIT 솔루션이 중국 질병예방통제센터(중국 CDC)에 등록되었다고 발표했다. 등록은 즉각적으로 유효하다.

TOMI에서 제출한 두 건의 등록은 3년에 걸친 긴 심사 의뢰 기간 끝에 최근 확정되었으며, 이로써 SteraMist 장비와 BIT 솔루션이 각각 중국 질병 예방 통제 센터의 공식 승인을 받고 정식으로 등록되었다.

이제 SteraMist는 중국 전역에서 살균을 위한 산업 표준이 되었으며 이번 등록으로 중국에서는 보건의료, 제약, 상업 등 다양한 시장은 물론이고 주거지, 학교, 공동체 전체 등에 SteraMist를 이용한 살균 및 오염 제거가 가능하게 되었다.

최근 발발한 2019-nCoV 코로나바이러스에 대응해 TOMI는 필요와 요청에 따라 중국 전역에 SteraMist를 빠르게 공급할 역량을 갖추고 있다. TOMI 제품은 이미 여러 국가에 등록되어 활용되고 있으며 이번 등록으로 중국도 그 중 하나가 되었다.

TOMI의 CEO인 홀든 셰인(Halden Shane) 박사는 “TOMI가 중국 질병 통제 예방 센터에 등록되었음을 알리게 되어 기쁘다. 전 세계에서 SteraMist는 코로나 바이러스와 유사한 외피 보유 바이러스를 근절하기 위해 사용되고 있으며 교통 수단, 병원, 기타 비상 구역 등에서 월등한 살균력을 발휘하고 있다. SteraMist는 긴 등록 과정 끝에 중국 전역의 산업 표준이자 살균 및 오염 제거의 미래가 되었다. 이는 우리 회사에게 획기적인 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.: 더 안전한 세상을 위한 혁신 (Innovating for a safer world®)

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.(OTCQX: TOMZ)는 오염, 감염 방지제 생산 기업으로, 자체 기술인 Binary Ionization Technology® (BIT™) 플랫폼의 생산, 판매, 라이센싱을 통해 실내용 친환경 표면소독 솔루션을 공급하고 있다. 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA)과 공동 개발된 BIT™는 이온화과산화수소(iHP™) 생산을 위해 과산화수소를 유일한 활성물질로 소량 사용한다. SteraMist® 브랜드 제품으로 대표되는 iHP™는 비부식성 가스 역할을 하는 해충 퇴치용 에어로졸을 생산할 수 있다.

TOMI의 제품은 병원, 의료기관, 크루즈선, 사무용 빌딩, 호텔, 모텔, 학교, 레스토랑, 육가공 시설의 비식품 안전용, 군 내무반, 경찰 및 소방서, 운동시설 등 광범위한 상업 시설용으로 제조된다. 또한 1인 가구, 다가구 가정에서도 사용되고 있다.

TOMI는 이와 더불어 고객사를 위한 트레이닝 프로그램과 애플리케이션 프로토콜을 개발하고 있다. 또한 The American Biological Safety Association, The American Association of Tissue Banks, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Society for Healthcare Epidemiology of America, The Restoration Industry Association의 주요 회원으로 참여하고 있다.

자세한 정보는 홈페이지(http://www.tomimist.com/)에서 확인하거나 이메일(info@tomimist.com)을 통해 문의하면 된다.

