TORONTO, 07 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint 2018-II Société en commandite accréditive (la « société en commandite »), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait terminé le transfert à imposition différée de ses actifs (l’« opération de roulement de fonds commun de placement ») à la Catégorie ressources Ninepoint (le « Fonds ressources ») de Catégorie de société Ninepoint inc. le 3 février 2020, comme indiqué dans le communiqué de presse de la société en commandite du 15 novembre 2019.



Exactement 2 323 805 actions de série F du Fonds Ressources (les « actions du Fonds ») ont été émises à leur valeur liquidative, c.-à-d. 5,8082 $ par action. La valeur liquidative finale par part de la société en commandite aux fins de l’opération de roulement de fonds commun de placement était de 13,5055 $. Par conséquent, chaque porteur de parts de la société en commandite recevra 2,3252 actions du Fonds pour chaque part de la société en commandite détenue. Le prix de base rajusté pour chaque part de la société en commandite était de 7,0829 $ et le prix de base rajusté pour chaque action du Fonds attribuée était de 3,0462 $. Le rendement après impôt était de 4,69 % pour un investisseur ontarien imposé au taux marginal le plus élevé.

Pour les investisseurs cherchant un autre placement fiscalement avantageux, Partenaires Ninepoint LP a déposé un prospectus définitif daté du 31 janvier 2020 offrant des parts de société en commandite de catégorie nationale et de catégorie Québec d’une nouvelle société en commandite accréditive, Ninepoint 2020 Société en commandite accréditive, et elle s’est vu délivré un visa pour ce prospectus. Celui-ci contient des précisions importantes sur les titres offerts. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de prendre la décision d’investir.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu’ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu’ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d’agir.

Renseignements supplémentaires : le prospectus pour le Fonds ressources est accessible sur le site www.ninepoint.com/fr ou par l’entremise d’un courtier; vous pouvez aussi l’obtenir en communiquant avec nous par téléphone au 866 299‑9906 ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com. Les renseignements au sujet du fonds Ninepoint 2020 Société en commandite accréditive peuvent être obtenus en contactant le courtier ou en nous contactant par téléphone au 866 299‑9906 ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Située à Toronto, Partenaires Ninepoint gère des solutions de placements non traditionnels uniques qui permettent aux investisseurs de profiter d’une meilleure diversification. Nous ciblons des stratégies de placement non corrélées aux classes d’actifs traditionnels comme des actions et des obligations, avec comme objectif la réduction des risques globaux du portefeuille.

Notre équipe a de solides antécédents en matière de gestion de revenus alternatifs, d’actifs réels et de stratégies de base non traditionnelles. Notre pensée novatrice et notre capacité à l’appliquer aux solutions réelles, voilà ce qui nous définit.

Partenaires Ninepoint est une firme indépendante détenue par ses employés au service des communautés de conseillers en placement et d’investisseurs institutionnels. Avec 75 employés et plus de 6 milliards de dollars en actifs et en contrats institutionnels, nous sommes parmi les plus grandes firmes indépendantes de gestion d’actifs au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.