SASKATOON, Saskatchewan, 09 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).



« Comme prévu, nous avons connu une très bonne fin d'année 2019, a déclaré le président et chef de la direction de Cameco, Tim Gitzel. Au cours du quatrième trimestre, nous avons livré 14 millions de livres d'uranium, enregistrant, pour 2019, un montant de 527 millions de dollars en trésorerie d'exploitation. Ce sont des chiffres qui démontrent notre résilience financière.

Nous continuons d'accomplir ce que nous avions prévu faire, et nos résultats et nos perspectives pour 2020 sont le fruit de cette stratégie délibérée, axée sur la valeur. Nous agissons sur tous les fronts stratégiques : opérationnel, marketing et financier. Nous avons enrichi notre portefeuille de contrats à long terme d'un peu plus de 36 millions de livres de livraisons. Ce faisant, nous avons plus que remplacé nos livraisons de 2019, tout en maintenant un effet de levier sur une hausse ultérieure du prix de l'uranium. De plus, nous avons un nombre de contrats potentiels à long terme en réserve plus élevé que nous n'en avons vu depuis 2011. Nous gérons notre offre de manière responsable et notre bilan est solide. Nous commençons l'année 2020 avec 1,1 milliard de dollars en espèces et 1 milliard de dollars en dette à long terme arrivant à échéance en 2022, 2024 et 2042.

Sous l'impulsion des facteurs fondamentaux à long terme, notre optimisme et notre confiance à l'égard d'une transition du marché de l'uranium s'accroissent. Le fait sous-jacent est que la demande d'uranium augmente, alors que l'offre diminue. Aujourd'hui, le marché ne parvient pas à envoyer les signaux appropriés. Les prix actuels mettent en péril la disponibilité des approvisionnements dans le futur. Cette situation n'est pas viable. Plus la transition sera longue, plus le risque sera grand que le prix de l'uranium aille au-delà de ce qui est nécessaire pour inciter la production de niveau un à revenir sur le marché. Nous espérons que cette situation nous donnera l'occasion de valoriser encore plus notre portefeuille de contrats et de soutenir le redémarrage de nos actifs de première catégorie.

Nous nous engageons à recenser et traiter les opportunités et les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance qui, selon nous, peuvent avoir des répercussions importantes sur notre capacité à faire progresser la valeur à long terme en faveur de nos parties prenantes. Notre vision consiste à « dynamiser un monde où l'air est pur », ce qui correspond clairement à la demande mondiale croissante d'énergie, tout en contribuant à éviter certaines des pires conséquences du changement climatique. Grâce à notre stratégie, nous avons l'assise financière nécessaire pour concrétiser notre vision.

Nous sommes un fournisseur à motivation commerciale, doté d'un portefeuille diversifié d'actifs, notamment un portefeuille de production de premier plan qui se trouve parmi les meilleurs au monde. Nous allons continuer à faire preuve de discipline et à prendre les décisions nécessaires pour que l'entreprise reste forte et viable à long terme. »

Résumé des résultats et des développements de 2019 :

Bénéfice net de 74 millions de dollars; bénéfice net ajusté de 41 millions de dollars : ces résultats, qui sont le fruit d'un robuste quatrième trimestre et d'importantes réalisations sur tous les fronts stratégiques, sont en grande partie conformes aux perspectives fournies dans notre rapport de gestion du troisième trimestre.

Audience de la Cour d'appel fédérale prévue au calendrier : l'audience de la Cour d'appel fédérale pour notre litige fiscal avec l'Agence du revenu du Canada a été fixée au 4 mars 2020.

l'audience de la Cour d'appel fédérale pour notre litige fiscal avec l'Agence du revenu du Canada a été fixée au 4 mars 2020. Versement d'un dividende de 10,6 millions de dollars américains par Joint Venture Inkai : en décembre 2019, nous avons reçu un dividende de JV Inkai. En raison du remboursement du prêt au troisième trimestre, JV Inkai va maintenant distribuer ses liquidités excédentaires, après avoir tenu compte de ses besoins en fonds de roulement, aux partenaires sous forme de dividendes. Notre part des dividendes correspond à nos droits d'achat de production. Voir Uranium – Opérations de premier niveau – Inkai dans notre rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'année.

Versement d'un dividende de 10,6 millions de dollars américains par Joint Venture Inkai : en décembre 2019, nous avons reçu un dividende de JV Inkai. En raison du remboursement du prêt au troisième trimestre, JV Inkai va maintenant distribuer ses liquidités excédentaires, après avoir tenu compte de ses besoins en fonds de roulement, aux partenaires sous forme de dividendes. Notre part des dividendes correspond à nos droits d'achat de production. Voir Uranium – Opérations de premier niveau – Inkai dans notre rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'année.

Un volume livré qui a plus que remplacé les volumes atteints en 2019 : nous avons fait augmenter notre portefeuille de contrats d'un peu plus de 36 millions de livres de livraisons, ce qui a donné lieu à des engagements totaux de vente de plus de 130 millions de livres de U 3 O 8 .

Une gestion responsable de notre approvisionnement : en raison de la dynamique du marché, nous avons décidé de retarder certains de nos achats au comptant en 2019 et de réduire nos stocks. Le volume total de nos achats, toutes sources confondues, s'est élevé à 19 millions de livres, soit un peu moins que nos prévisions qui étaient de 21 à 23 millions de livres. Pour respecter nos engagements de livraison et atteindre le stock courant souhaité, nous prévoyons acheter entre 20 et 22 millions de livres d'uranium en 2020, dont la majeure partie devrait provenir du marché au comptant. Le schéma de livraison prévu pour 2020 étant fortement tributaire des trois derniers trimestres de l'année et du calendrier de nos engagements d'achat, nous sommes confiants dans notre capacité à respecter nos engagements de livraison. Une plus grande attention à la technologie et à ses applications : nous mettons en œuvre une initiative qui vise à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts dans toute l'organisation, avec un accent particulier sur l'innovation et l'accélération de l'adoption de technologies numériques et d'automatisation avancées.

Résultats financiers consolidés

THREE MONTHS ENDED YEAR ENDED CONSOLIDATED HIGHLIGHTS DECEMBER 31 DECEMBER 31 ($ MILLIONS EXCEPT WHERE INDICATED) 2019 2018 2019 2018 Revenue 874 831 1,863 2,092 Gross profit 184 207 242 296 Net earnings attributable to equity holders 128 160 74 166 $ per common share (basic) 0.32 0.40 0.19 0.42 $ per common share (diluted) 0.32 0.40 0.19 0.42 Adjusted net earnings (non-IFRS, see page 3) 94 202 41 211 $ per common share (adjusted and diluted) 0.24 0.51 0.10 0.53 Cash provided by operations (after working capital changes) 274 57 527 668

Les états financiers annuels de 2019 ont été vérifiés. Cependant, l'information financière du quatrième trimestre 2018 et du quatrième trimestre 2019 présentée n'est sont pas vérifiée. Vous trouverez une copie de notre rapport de gestion annuel 2019 et de nos états financiers vérifiés 2019 sur notre site Web à cameco.com.

BÉNÉFICES NETS

Le tableau suivant indique ce qui a contribué à la variation du bénéfice net et du bénéfice net ajusté (mesure hors normes IFRS, voir p. 3) au cours du trimestre et de l'année se terminant le 31 décembre 2019, par rapport à la même période en 2018.

CHANGES IN EARNINGS THREE MONTHS ENDED YEAR ENDED ($ MILLIONS) DECEMBER 31 DECEMBER 31 IFRS ADJUSTED IFRS ADJUSTED Net earnings - 2018 160 202 166 211 Change in gross profit by segment (we calculate gross profit by deducting from revenue the cost of products and services sold, and depreciation and amortization (D&A), net of hedging benefits) Uranium Higher (lower) sales volume 20 20 (27 ) (27 ) Lower realized prices ($US) (84 ) (84 ) (133 ) (133 ) Foreign exchange impact on realized prices 6 6 35 35 Lower costs 15 15 10 10 change – uranium (43 ) (43 ) (115 ) (115 ) Fuel services Higher sales volume 5 5 13 13 Higher (lower) realized prices ($Cdn) 5 5 (11 ) (11 ) Lower costs 11 11 29 29 change – fuel services 21 21 31 31 Other changes Lower administration expenditures 2 2 17 17 Lower exploration expenditures 1 1 6 6 Change in reclamation provisions 36 - 57 - Change in gains or losses on derivatives 64 (1 ) 113 (1 ) Change in foreign exchange gains or losses (25 ) (25 ) (45 ) (45 ) Change in earnings from equity-accounted investments 7 7 13 13 Arbitration award in 2019 related to TEPCO contract - - 52 52 Gain on sale of interest in Wheeler River Joint Venture in 2018 (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) Gain on restructuring of JV Inkai in 2018 - - (49 ) - Gain on customer contract restructuring in 2018 - - (6 ) (6 ) Sale of exploration properties in 2018 - - (7 ) (7 ) Reversal of tax provision in 2018 related to CRA dispute - - (61 ) (61 ) Change in income tax recovery or expense (69 ) (44 ) (126 ) (82 ) Other (9 ) (9 ) 45 45 Net earnings - 2019 128 94 74 41

Mesures hors normes IFRS

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui ne possède pas de signification normalisée, ni de base de calcul uniforme en vertu des normes IFRS (mesure hors normes IFRS). Nous utilisons cette mesure comme un moyen significatif de comparer notre rendement financier d'une période à l'autre. Nous sommes d'avis qu'en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer notre rendement. Le bénéfice net ajusté est notre résultat net attribuable aux actionnaires, ajusté pour mieux refléter la performance financière sous-jacente de la période visée par ce rapport. La mesure du bénéfice ajusté reflète la conciliation des bénéfices nets de notre programme de couverture et les rentrées de devises au cours de la période visée. Elle est également ajustée pour tenir compte des provisions pour remise en état de nos exploitations de Rabbit Lake et aux États-Unis, qui avaient subi une perte de valeur, pour le gain découlant de la restructuration de JV Inkai et pour les impôts sur les bénéfices liés aux ajustements.

Le bénéfice net ajusté est un complément d'information non standard et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'information financière préparée selon les normes comptables. D'autres sociétés peuvent calculer cette mesure de manière différente, limitant ainsi son utilité comme mesure comparative directe.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net pour les trimestres et les exercices terminés les 31 décembre 2019 et 2018.

THREE MONTHS ENDED YEAR ENDED DECEMBER 31 DECEMBER 31 ($ MILLIONS) 2019 2018 2019 2018 Net earnings attributable to equity holders 128 160 74 166 Adjustments Adjustments on derivatives (18 ) 47 (49 ) 65 Reclamation provision adjustments (26 ) 10 3 60 Gain on restructuring of JV Inkai - - - (49 ) Income taxes on adjustments 10 (15 ) 13 (31 ) Adjusted net earnings 94 202 41 211

Chaque trimestre, nous sommes tenus de mettre à jour les provisions pour remise en état pour toutes les installations, en fonction des nouvelles estimations des flux de trésorerie, des taux d'actualisation et des taux d'inflation. Il en résulte normalement un rajustement d'une obligation liée à la mise hors service d'une immobilisation, en plus du solde de la provision. Lorsque les actifs d'une exploitation ont été radiés en raison d'une perte de valeur, comme c'est le cas pour nos exploitations de Rabbit Lake et nos opérations de récupération sur place aux États-Unis, l'ajustement est comptabilisé directement dans l'état des résultats dans la rubrique « Autres charges (revenus) d'exploitation ». Se reporter à la note 15 de nos états financiers annuels pour de plus amples renseignements. Ce montant a été exclu de notre mesure du bénéfice net ajusté.

Faits saillants sectoriels

THREE MONTHS ENDED YEAR ENDED DECEMBER 31 DECEMBER 31 HIGHLIGHTS 2019 2018 CHANGE 2019 2018 CHANGE Uranium Production volume (million lbs) 2.7 2.4 13 % 9.0 9.2 (2 )% Sales volume (million lbs) 14.0 12.6 11 % 31.5 35.1 (10 )% Average realized price ($US/lb) 35.92 40.50 (11 )% 33.77 37.01 (9 )% ($Cdn/lb) 47.50 53.11 (11 )% 44.85 47.96 (6 )% Revenue ($ millions) 666 670 (1 )% 1,414 1,684 (16 )% Gross profit ($ millions) 136 179 (24 )% 153 268 (43 )% Fuel services Production volume (million kgU) 4.0 3.5 14 % 13.3 10.5 27 % Sales volume (million kgU) 6.2 5.1 22 % 14.1 11.6 22 % Average realized price ($Cdn/kgU) 24.61 23.56 4 % 26.21 26.78 (2 )% Revenue ($ millions) 152 120 27 % 370 313 18 % Gross profit ($ millions) 47 24 96 % 90 59 53 %

Rapport de gestion et états financiers

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés annuels de 2019 fournissent une explication détaillée de nos résultats d'exploitation pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées le 31 décembre 2019, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, ainsi que nos perspectives pour 2020. Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec ces documents, ainsi qu'avec notre plus récente notice annuelle, qui sont tous disponibles sur notre site Web à cameco.com, sur sedar.com et sur EDGAR à sec.gov/edgar.shtml.

Mise en garde concernant les renseignements de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l'information sur nos attentes concernant l'avenir, que nous appelons des renseignements de nature prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos opinions actuelles, lesquelles peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos prévisions actuelles.

Des exemples d'énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent : des déclarations relatives à l'exécution de notre stratégie, nos attentes concernant les marchés de l'uranium, les prix futurs de l'uranium et leur impact sur nous et notre capacité à relancer nos actifs de niveau 1, notre situation financière, nos perspectives commerciales, y compris notre capacité à respecter nos engagements de livraison, les achats prévus sur le marché au comptant et autres, et leur calendrier, la réception prévue de futurs dividendes de JV Inkai, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts dans toute notre organisation, notre capacité à ajouter de la valeur à long terme en recensant et en traitant les opportunités et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et les dates prévues pour les futures annonces de nos résultats financiers.

Les risques importants qui pourraient mener à des résultats différents comprennent : des changements imprévus dans l'offre et la demande d'uranium, les contrats à long terme et les prix de l'uranium; un accident majeur dans une centrale nucléaire; des changements imprévus dans nos productions, achats, ventes, coûts, livraisons et règlements ou politiques gouvernementaux; des modifications des restrictions commerciales; le risque que nos opinions sur nos perspectives, l'exécution de notre stratégie, les marchés et les prix de l'uranium, y compris les prix du marché au comptant, notre situation financière, les engagements de livraison et les achats pour 2020 et la réception des futurs dividendes de la JV Inkai se révèlent inexactes; les taxes, impôts et taux de change des devises; le risque de litiges ou de demandes d'arbitrage contre nous qui pourraient avoir des conséquences défavorables; le risque que nos contreparties contractuelles ne respectent pas leurs engagements; le risque que nos stratégies changent, ne donnent pas satisfaction ou aient des conséquences non prévues; le risque que nos estimations et nos prévisions se révèlent incorrectes; le risque que nous ne réussissions pas à faire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et le risque que nos résultats financiers futurs soient communiqués avec un retard.

En présentant ces renseignements de nature prospective, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer inexactes : la demande, l'offre et la consommation en uranium, les contrats à long terme, la croissance de la demande et de l'appui en faveur du nucléaire et les prix; notre production, nos achats, nos ventes, nos livraisons et nos coûts; la capacité de JV Inkai à verser des dividendes; les taxes et les taux de change; les conditions du marché et autres facteurs sur lesquels nous avons fondé nos plans et prévisions futurs; le succès de nos plans et stratégies; l'absence de réglementations, politiques ou décisions gouvernementales nouvelles et défavorables; l'issue favorable de tout litige ou de toute demande d'arbitrage ou de recours contre nous; l'effet de la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et notre capacité à annoncer les résultats financiers futurs lorsqu'ils sont attendus.

Veuillez également revoir l'analyse de notre rapport de gestion annuel 2019 ainsi que de notre plus récente notice annuelle concernant d’autres risques importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes actuelles et des autres hypothèses importantes que nous avons formulées. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur ses perspectives à court et à long terme, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Conférence téléphonique

Nous vous invitons à participer à notre téléconférence du quatrième trimestre le vendredi 7 février 2020, à 8 h, heure de l'Est.

L'appel sera ouvert à tous les investisseurs et aux médias. Pour y participer, veuillez composer le 1 800 319-4610 (Canada et États-Unis) ou le 1 604 638-5340. Votre appel sera pris en charge par un opérateur. Les diapositives et la webdiffusion en direct de la conférence téléphonique seront disponibles à partir d'un lien sur cameco.com. Ce lien sera publié sur notre page d'accueil le jour de l'appel.

Par ailleurs, une version enregistrée de la conférence sera disponible :

sur notre site Web, cameco.com, peu de temps après l'appel;

en diffusion différée jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 7 mars 2020, en composant le 1 800 319-6413 (Canada et États-Unis) ou le 1 604 638-9010 (code d'accès 3964).

Dates de publication des rapports trimestriels 2020

Nous prévoyons annoncer nos résultats trimestriels restants de 2020 comme suit :

résultats financiers et d'exploitation consolidés du premier trimestre : avant l'ouverture des marchés le 1er mai 2020

résultats financiers et d'exploitation consolidés du deuxième trimestre : avant l'ouverture des marchés le 30 juillet 2020

résultats financiers et d'exploitation consolidés du troisième trimestre : avant l'ouverture des marchés le 6 novembre 2020

La date en 2021 pour l'annonce de nos résultats financiers et d'exploitation consolidés du quatrième trimestre et de 2020 sera indiquée dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2020. Les dates d'annonce sont sujettes à changement.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs de combustible d'uranium au monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des réserves à plus forte teneur et des activités à faible coût les plus importantes au monde. Nos produits à base d'uranium sont utilisés pour produire de l'électricité propre dans les centrales nucléaires du monde entier. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « la Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.

Renseignements aux investisseurs : Rachelle Girard 306 956-6403 Renseignements aux médias : Jeff Hryhoriw 306 385-5221