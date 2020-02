MARE NOSTRUM reconnu Champion de la croissance 2020

6ème du Top 25 des plus importantes entreprises de croissance

+ 95% de croissance de son chiffre d’affaires sur 3 ans

Grenoble, 10 février 2020. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, intègre le palmarès des Champions de la Croissance 2020 qui honore les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles croissances sur la période 2015-2018.

Ce classement multisectoriel, réalisé par Les Echos en partenariat avec l’institut Statista, regroupe les acteurs de toutes tailles (start-up, PME, ETI…) et de toutes les régions de France. Le palmarès 2020 met à l’honneur les 500 entreprises nationales les plus dynamiques parmi plus de 10 000 candidatures reçues.

Pour sa 1ère participation, Mare Nostrum s’est démarqué avec une croissance de 95% de son chiffre d’affaires sur la période 2015-2018 et une progression annuelle moyenne de 25%. Cette performance lui permet d’intégrer la 6ème place des 25 entreprises les plus importantes du palmarès avec un chiffre d’affaires 2018 de 148,6 M€.

Sur 2019, le Groupe a poursuivi sa croissance à 2 chiffres avec un chiffre d’affaires annuel de 165,3 M€ en progression de 11,3% par rapport à 2018. Cette amélioration continue de l’activité confirme la pertinence du positionnement du Groupe et la forte valeur ajoutée de son offre sur-mesure parfaitement profilée pour les besoins RH des PME/ETI.

Mare Nostrum va poursuivre son développement actif afin de conquérir de nouvelles parts de marché sur ses territoires en alliant croissance externe ciblée et croissance organique. Fort de cette bonne dynamique, Mare Nostrum confirme son ambition de devenir à terme l’acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Retrouvez le classement du TOP 25 via le lien suivant : https://weekend.lesechos.fr/diaporamas/DIAP0602202867_67BF27-champions-de-la-croissance-les-25-meilleurs-chiffres-d-affaires-2326100.php

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochaine communication : 29 avril 2020 – Résultats annuels 2019





A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

