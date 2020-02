February 10, 2020 03:00 ET

LEHDISTÖTIEDOTE 10.2.2020

Suomalaisen vapaa-ajan asumisen uusi esikuva: purjelautailun olympiamitalisti suunnitteli hirrestä modernin saaristomökin luonnon ehdoilla

Purjelautailun olympiamitalisti ja arkkitehti Tuuli Petäjä-Sirén suunnitteli Honkarakenteelle Tuuli-huvilan, jossa saaristomaiseman luonto jatkuu saumattomasti sisätiloihin. Uusissa vapaa-ajan asunnoissa yhdistyy kaikki se, mitä suomalaiset juuri nyt kaipaavat rauhoittuakseen: harmoninen luonnonmukaisuus, avarat tilat, suuret maisemaikkunat sekä tietenkin hirsi. Inspiraation unelmiensa malliston suunnitteluun Tokion olympialaisiin valmistuva Petäjä-Sirén sai suomalaisesta saaristomaisemasta.

Moderni hirsimökki sulautuu maisemaan

Tuuli-huvila erottuu yhteydellään luontoon sekä modernilla, pohjoismaisella arkkitehtuurillaan. Selkeälinjaisen ja pelkistetyn huvilan kruunaa Honka Frame -pilaripalkkirakenteella tyylikkäästi toteutettu lasinen julkisivu. Maisemaikkunoiden ansiosta upea saaristo ja luonnonvalo käyvät kauniisti taloksi.

Oleskelutiloihin avautuvan maiseman vastapainona ovat suojaisan viihtyisät makuutilat. ”Rakennusmateriaalina käytetyn hirren tutkitusti rauhoittava vaikutus soveltuu erityisesti tilaan, jossa palaudutaan arjen kiireistä”, kertoo Tuuli Petäjä-Sirén. Huippukunnossa oleva olympiamitalisti asuu myös itse hirsitalossa.

Luonnonmateriaalin käyttö sekä selkeälinjainen suunnittelu yhdessä takaavat sen, että huvila sopii yhtä harmonisesti saaristoluontoon ja metsäiseen maastoon. Yhden katon alle sijoittuvien sauna- ja asuintilojen väliin jää runsaasti tilaa isommallekin ruokapöydälle ja katetun terassin ansiosta maisemasta voi nauttia sateisinakin päivinä.

Rakkaus luontoon suunnittelun lähtökohtana

”Luonnonvoimat on läsnä kaikessa, mitä teen. Purjehtimisessa meri ympäröi kaikkialla ja suunnitteluni lähtee liikkeelle nimenomaan luonnosta”, kertoo Honkarakenteen arkkitehti Tuuli Petäjä-Sirén. Ekologista rakentamista intohimoisesti ajavan Honkarakenteen kanssa luotu Tuuli-huvila on olympiapurjehtijan kunnianosoitus saaristolle, joka on antanut hänelle valtavasti lapsuudesta saakka.

”Meillä Honkarakenteella haluamme edistää terveellistä asumista ekologisesti kestävällä tavalla. Tuulille luonto ja erityisesti Itämeri ovat rakkaita, joten arvomaailmamme kohtaavat täydellisesti”, kertoo markkinointijohtaja Sanna Huovinen Honkarakenne Oyj:stä.

Tuuli-huvilassa yhdistyvät perinteinen hirsi sekä moderni suomalainen suunnittelu. Hirsirakentamisen suosion jatkuva kasvu perustuu luonnonmateriaalin kauneuden, kestävyyden ja ekologisuuden lisäksi hirren hengittävyyteen. Aisteja hellivän aidon puun ansiosta huvilan sisäilman kosteus säilyy juuri sopivana säästä riippumatta.





