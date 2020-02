SOAT annonce l'ouverture d'une centaine de postes en CDI en région parisienne.

L'ESN intervient sur des missions d'expertise, de coaching, de formation et de réalisation dans 4 grands domaines :

- Développement web & mobile / architecture

- Cloud

- DATA

- Agilité

Elle accompagne plus de 150 clients grâce à ses 370 collaborateurs, au sein d’une organisation qui valorise l’intelligence collective et prône les approches Agile, Craft et DevOps.

SOAT réalise un CA de 40 millions d'euros et va investir des ressources importantes ces prochains mois afin de recruter des nouveaux talents. L’ESN leur permettra de travailler sur des projets passionnants et d’évoluer dans une société reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Rejoindre SOAT est également une formidable opportunité de donner un nouvel élan à sa carrière et d’intégrer une société bienveillante et bénéficiant d’une solide culture d’entreprise.

Quelques opportunités proposées par SOAT :

- Full Stack / Front-end / Back-end / Mobile Developer

- Coach Technique

- Cloud Architect, Cloud Ops, Cloud Solution Developer

- Data Engineer, Data Architect

- Agile Coach, Product Owner, Scrum Master

Lilian, DRH : "Depuis sa création, SOAT recrute ses collaborateurs sur profil pour les accompagner dans leur carrière, au-delà de leurs missions. Nous leur proposons des dispositifs de formation et de montée en compétences adaptés à leurs souhaits et des possibilités de s'impliquer dans la stratégie globale de l'entreprise."