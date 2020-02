Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

Holbæk, den 10. februar 2020

Køb af aktiepost i Lollands Bank A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har i dag erhvervet en aktiepost i Lollands Bank A/S, der bringer ejerandelen over 5 %.

Baggrunde for købet er følgende

Aktiekøbet sker først og fremmest, fordi sparekassen ser det som en god finansiel investering men også for at bakke op om det lokale pengeinstitut på Lolland-Falster.

Sparekassen har overvejet at etablere aktiviteter på Lolland-Falster, men analyser har vist, at en veldrevet Lollands Bank A/S med en direktion og bestyrelse der har fokus på lokalområdet, er bedst til at drive pengeinstitut på Lolland-Falster.

Aktieopkøbet betyder samtidig, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ikke for nærværende kommer til at etablere filialer på Lolland-Falster, men dog fortsat betragter denne egn som en del af vores markedsområde.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand

