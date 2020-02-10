10. februar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 11/2020
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 3. februar 2020 til den 7. februar 2020 købt egne aktier for samlet 4,1 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.
Samlet er der tilbagekøbt aktier for 206,9 mio.kr. svarende til 88,0 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 187,1 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 93,6 % af dette program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 6 foretaget følgende transaktioner:
|Dato
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (kr.)
|Transaktionsværdi
(kr.)
|3. februar 2020
|13.814
|58,73
|811.296
|4. februar 2020
|15.195
|59,20
|899.544
|5. februar 2020
|13.814
|59,70
|824.696
|6. februar 2020
|13.123
|60,84
|798.403
|7. februar 2020
|13.123
|60,71
|796.697
|Akkumuleret i perioden
|69.069
|59,80
|4.130.637
|Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet
|3.657.726
|56,56
|206.896.427
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.501.511 stk. svarende til 2,2 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.
Detaljerede transaktionsdata
|03 February 2020
|04 February 2020
|05 February 2020
|06 February 2020
|07 February 2020
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|Number of shares
|VWAP DKK
|XCSE
|13.814
|58,73
|15.195
|59,20
|13.814
|59,70
|13.123
|60,84
|13.123
|60,71
|TRQX
|0
|0
|0
|0
|0
|TRQM
|0
|0
|0
|0
|0
|BATE
|0
|0
|0
|0
|0
|BATD
|0
|0
|0
|0
|0
|CHIX
|0
|0
|0
|0
|0
|CHID
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|13.814
|58,73
|15.195
|59,20
|13.814
|59,70
|13.123
|60,84
|13.123
|60,71
|03 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|13.814
|58,73
|29
|59,90
|XCSE
|20200203 9:01:04.283000
|199
|59,55
|XCSE
|20200203 9:06:32.347000
|132
|59,55
|XCSE
|20200203 9:06:32.347000
|151
|59,25
|XCSE
|20200203 9:16:42.147000
|174
|59,25
|XCSE
|20200203 9:16:42.147000
|325
|59,00
|XCSE
|20200203 9:25:05.663000
|135
|58,85
|XCSE
|20200203 9:31:42.756000
|168
|58,85
|XCSE
|20200203 9:34:46.733000
|325
|58,90
|XCSE
|20200203 9:43:46.505000
|360
|58,85
|XCSE
|20200203 9:59:47.284000
|331
|58,80
|XCSE
|20200203 10:16:51.739000
|346
|58,70
|XCSE
|20200203 10:18:03.591000
|322
|58,55
|XCSE
|20200203 10:33:11.385000
|92
|58,30
|XCSE
|20200203 10:44:40.798000
|215
|58,30
|XCSE
|20200203 10:44:40.819000
|325
|58,15
|XCSE
|20200203 11:00:49.851000
|317
|58,35
|XCSE
|20200203 11:14:50.016000
|913
|58,55
|XCSE
|20200203 12:24:36.797000
|316
|58,40
|XCSE
|20200203 13:02:17.223000
|382
|58,40
|XCSE
|20200203 13:21:49.629000
|345
|58,45
|XCSE
|20200203 13:36:53.037000
|95
|58,45
|XCSE
|20200203 13:36:53.037000
|306
|58,40
|XCSE
|20200203 14:07:17.632000
|82
|58,75
|XCSE
|20200203 14:28:57.063000
|469
|58,75
|XCSE
|20200203 14:28:57.063000
|484
|58,70
|XCSE
|20200203 15:01:21.135000
|211
|58,75
|XCSE
|20200203 15:29:06.982000
|301
|58,75
|XCSE
|20200203 15:29:06.982000
|314
|58,65
|XCSE
|20200203 15:43:46.794000
|249
|58,85
|XCSE
|20200203 16:05:20.509000
|421
|58,85
|XCSE
|20200203 16:05:20.509000
|87
|58,85
|XCSE
|20200203 16:05:20.509000
|1.079
|59,05
|XCSE
|20200203 16:15:58.154732
|3.814
|58,73
|XCSE
|20200203 16:29:17.203205
|04 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|15.195
|59,20
|30
|59,50
|XCSE
|20200204 9:06:06.600000
|329
|59,40
|XCSE
|20200204 9:13:19.551000
|100
|59,35
|XCSE
|20200204 9:14:36.678000
|359
|59,40
|XCSE
|20200204 9:16:03.621000
|389
|59,55
|XCSE
|20200204 9:31:51.693000
|288
|59,35
|XCSE
|20200204 9:35:11.549000
|39
|59,35
|XCSE
|20200204 9:35:11.549000
|290
|59,45
|XCSE
|20200204 9:40:57.636000
|57
|59,40
|XCSE
|20200204 9:49:34.215000
|100
|59,40
|XCSE
|20200204 9:53:36.891000
|372
|59,80
|XCSE
|20200204 10:09:49.465000
|365
|59,80
|XCSE
|20200204 10:12:46.664000
|639
|59,75
|XCSE
|20200204 10:33:59.712000
|316
|59,55
|XCSE
|20200204 10:58:07.606000
|197
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:39.380000
|1
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:44.667000
|69
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:45.713000
|6
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:45.713000
|27
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:45.713000
|63
|59,55
|XCSE
|20200204 10:59:45.713000
|315
|59,50
|XCSE
|20200204 11:17:14.532000
|311
|59,25
|XCSE
|20200204 11:28:29.556000
|336
|59,20
|XCSE
|20200204 12:14:09.702000
|360
|59,20
|XCSE
|20200204 12:20:59.378000
|110
|59,10
|XCSE
|20200204 12:57:34.016000
|224
|59,10
|XCSE
|20200204 12:57:34.017000
|10
|59,10
|XCSE
|20200204 13:06:11.121000
|315
|59,10
|XCSE
|20200204 13:06:11.121000
|97
|59,00
|XCSE
|20200204 14:07:18.905000
|33
|59,00
|XCSE
|20200204 14:07:18.905000
|212
|59,00
|XCSE
|20200204 14:07:18.905000
|60
|59,00
|XCSE
|20200204 14:07:18.905000
|346
|58,95
|XCSE
|20200204 14:07:40.789000
|151
|58,95
|XCSE
|20200204 14:08:45.129000
|85
|58,95
|XCSE
|20200204 14:08:45.129000
|54
|58,95
|XCSE
|20200204 14:08:45.129000
|321
|59,00
|XCSE
|20200204 14:22:38.642000
|311
|58,90
|XCSE
|20200204 15:00:58.273000
|411
|58,80
|XCSE
|20200204 15:04:00.637000
|432
|58,85
|XCSE
|20200204 15:20:20.242000
|28
|58,85
|XCSE
|20200204 15:36:28.011000
|298
|58,85
|XCSE
|20200204 15:36:28.011000
|114
|58,85
|XCSE
|20200204 16:03:04.198000
|230
|58,85
|XCSE
|20200204 16:03:04.198000
|449
|58,80
|XCSE
|20200204 16:03:36.360000
|307
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|16
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|324
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|24
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|215
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|465
|58,90
|XCSE
|20200204 16:21:31.992361
|4.195
|59,20
|XCSE
|20200204 16:23:07.413718
|05 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|13.814
|59,70
|29
|59,10
|XCSE
|20200205 9:01:03.935000
|319
|58,35
|XCSE
|20200205 9:07:03.695000
|376
|58,75
|XCSE
|20200205 9:19:55.046000
|588
|58,80
|XCSE
|20200205 9:39:46.745000
|315
|58,85
|XCSE
|20200205 9:43:22.461000
|308
|58,90
|XCSE
|20200205 9:54:53.273000
|349
|59,00
|XCSE
|20200205 10:04:37.723000
|264
|59,35
|XCSE
|20200205 10:43:05.520000
|299
|59,40
|XCSE
|20200205 11:05:50.445000
|221
|59,30
|XCSE
|20200205 11:12:56.459000
|162
|59,30
|XCSE
|20200205 11:12:56.459000
|350
|59,30
|XCSE
|20200205 11:30:56.937000
|480
|59,40
|XCSE
|20200205 11:43:06.464000
|11
|59,65
|XCSE
|20200205 12:17:18.944000
|369
|59,65
|XCSE
|20200205 12:17:18.944000
|346
|59,95
|XCSE
|20200205 12:35:51.995000
|340
|59,85
|XCSE
|20200205 12:35:54.419000
|328
|59,85
|XCSE
|20200205 12:59:08.733000
|316
|59,95
|XCSE
|20200205 13:43:13.661000
|510
|60,20
|XCSE
|20200205 14:20:45.141000
|176
|60,20
|XCSE
|20200205 14:20:45.141000
|405
|60,20
|XCSE
|20200205 14:36:26.006000
|302
|60,05
|XCSE
|20200205 14:56:05.326000
|595
|60,45
|XCSE
|20200205 15:20:08.897000
|307
|60,25
|XCSE
|20200205 15:40:10.533000
|352
|60,25
|XCSE
|20200205 15:49:19.902000
|331
|60,40
|XCSE
|20200205 15:59:43.700000
|87
|60,35
|XCSE
|20200205 16:13:59.164721
|334
|60,35
|XCSE
|20200205 16:13:59.164726
|298
|60,35
|XCSE
|20200205 16:13:59.164752
|533
|60,35
|XCSE
|20200205 16:13:59.164753
|3.814
|59,70
|XCSE
|20200205 16:20:48.895735
|06 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|13.123
|60,84
|30
|60,90
|XCSE
|20200206 9:05:56.526000
|123
|61,05
|XCSE
|20200206 9:07:42.347000
|213
|61,05
|XCSE
|20200206 9:07:42.347000
|40
|60,70
|XCSE
|20200206 9:20:51.380000
|292
|60,70
|XCSE
|20200206 9:21:03.582000
|318
|60,50
|XCSE
|20200206 9:29:20.894000
|324
|60,65
|XCSE
|20200206 9:37:44.896000
|315
|60,60
|XCSE
|20200206 9:47:35.895000
|59
|60,55
|XCSE
|20200206 10:23:17.546000
|553
|60,55
|XCSE
|20200206 10:23:17.546000
|170
|60,60
|XCSE
|20200206 10:29:12.683000
|257
|60,60
|XCSE
|20200206 10:29:12.683000
|390
|61,00
|XCSE
|20200206 10:57:28.814000
|371
|60,90
|XCSE
|20200206 11:04:08.086000
|150
|60,95
|XCSE
|20200206 11:37:03.764000
|246
|60,95
|XCSE
|20200206 11:37:03.764000
|351
|60,85
|XCSE
|20200206 11:39:16.663000
|156
|60,80
|XCSE
|20200206 12:10:28.929000
|149
|60,80
|XCSE
|20200206 12:10:28.929000
|3
|60,80
|XCSE
|20200206 12:26:06.160000
|308
|60,80
|XCSE
|20200206 12:29:54.925000
|300
|60,80
|XCSE
|20200206 13:03:38.691000
|228
|60,80
|XCSE
|20200206 13:03:38.691000
|25
|60,70
|XCSE
|20200206 13:32:27.466000
|289
|60,70
|XCSE
|20200206 13:32:27.466000
|316
|60,65
|XCSE
|20200206 13:56:05.644000
|767
|60,95
|XCSE
|20200206 14:47:02.674000
|1.018
|60,95
|XCSE
|20200206 15:56:45.825000
|200
|61,00
|XCSE
|20200206 15:57:35.133000
|382
|61,00
|XCSE
|20200206 16:00:56.724000
|331
|61,10
|XCSE
|20200206 16:10:29.756000
|146
|61,00
|XCSE
|20200206 16:14:52.041000
|178
|61,00
|XCSE
|20200206 16:15:50.262000
|502
|61,00
|XCSE
|20200206 16:30:24.321002
|3.623
|60,84
|XCSE
|20200206 16:38:08.978490
|07 February 2020
|Volume
|Price
|Venue
|Time CET
|13.123
|60,71
|308
|60,55
|XCSE
|20200207 9:08:02.489000
|50
|60,75
|XCSE
|20200207 9:41:33.016000
|272
|60,75
|XCSE
|20200207 9:41:33.016000
|17
|60,65
|XCSE
|20200207 9:49:12.018000
|322
|60,65
|XCSE
|20200207 9:49:12.018000
|463
|60,55
|XCSE
|20200207 9:52:08.919000
|6
|60,55
|XCSE
|20200207 9:52:08.919000
|319
|60,55
|XCSE
|20200207 9:52:08.919000
|469
|60,60
|XCSE
|20200207 10:19:53.932000
|16
|60,60
|XCSE
|20200207 10:19:53.932000
|25
|60,60
|XCSE
|20200207 10:19:58.054000
|339
|60,55
|XCSE
|20200207 10:23:24.591000
|347
|60,65
|XCSE
|20200207 10:57:36.156000
|354
|60,65
|XCSE
|20200207 10:58:54.925000
|121
|60,65
|XCSE
|20200207 10:58:54.925000
|469
|60,70
|XCSE
|20200207 11:34:26.917000
|317
|60,65
|XCSE
|20200207 11:46:07.995000
|197
|60,70
|XCSE
|20200207 12:13:00.398000
|411
|60,75
|XCSE
|20200207 12:26:54.944000
|72
|60,65
|XCSE
|20200207 13:11:59.541000
|240
|60,65
|XCSE
|20200207 13:11:59.541000
|192
|60,70
|XCSE
|20200207 13:38:23.077000
|205
|60,70
|XCSE
|20200207 13:38:33.027000
|55
|60,95
|XCSE
|20200207 14:35:19.181000
|442
|60,95
|XCSE
|20200207 14:35:19.181000
|690
|60,90
|XCSE
|20200207 14:36:38.759000
|314
|60,80
|XCSE
|20200207 14:56:32.819000
|19
|60,75
|XCSE
|20200207 15:19:27.432000
|141
|60,75
|XCSE
|20200207 15:23:01.813000
|156
|60,75
|XCSE
|20200207 15:23:01.813000
|314
|60,70
|XCSE
|20200207 15:35:08.390000
|1.838
|60,75
|XCSE
|20200207 16:25:13.683887
|3.623
|60,71
|XCSE
|20200207 16:27:08.394379
Vedhæftet fil
ALM Brand A/S
København Ø, DENMARK
AS 11 2020 - ugentlig rapportering om aktietilbagekøbFILE URL | Copy the link below