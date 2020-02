Vastavalt Tallinna Sadama 14.05.2019 üldkoosoleku otsusele kuulub ametikoha põhiselt Tallinna Sadama nõukogu liikmete nimetamiskomitee koosseisu Vabariigi Valitsuse moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees. Jaanuari lõpus saabusid kõigi riigi äriühingute nimetamiskomitee liikmete, sh esimehe Erkki Raasukese volituste tähtajad ja nimetamiskomiteesse valiti uued liikmed. 07.02.2020 valiti uueks riigi äriühingute nimetamiskomitee esimeheks Kaido Padar, kellest automaatselt sai ka Tallinna Sadama nimetamiskomitee liige.

Kaido Padar on omandanud bakalaureuskraadi Tartu Ülikoolis ning tal on laiaulatuslik kogemus turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnas Tallinna Linnavalitsuses, Riigikogu Kantseleis, Rahvusooperis Estonia. Padar on osalenud erinevate ettevõtete nõukogude töös, töötanud juhatuse liikmena ASis Eesti Post ning osalenud Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse esimehena reisiparvlaevateenuse käivitamisel. Hetkel on Kaido Padar ASi Eesti Talleks juhatuse esimees.

2019. a moodustatud Tallinna Sadama nimetamiskomitee ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks. Nimetamiskomitee liikmeteks on ametikoha põhiselt enamusaktsionäri esindajatena Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees ning 5-aastase tähtajaga kaks väikeaktsionäride esindajat - EBRD transpordi osakonna projektijuht Elena Kiseleva ja ASi SEB Varahaldus juhatuse liige Sven Kunsing.

Tallinna Sadam tänab Erkki Raasukest tema ulatusliku kogemuse panustamise eest Tallinna Sadama nimetamiskomitee töösse.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.





Lisainfo: