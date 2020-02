February 10, 2020 07:07 ET

February 10, 2020 07:07 ET

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BIL Danmark har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019.

2019 blev et overgangsår, hvor ledelsen tog skridt til at afvikle de to afdelinger med danske small cap aktier og oprette en afdeling med globale aktier og tre nye afdelinger med balancerede porteføljer af globale aktier og obligationer.

Foreningens afdeling Danske Small Cap aktier opnåede i 2019 et afkast på ca. 4%. De fire nye afdelinger, som blev igangsat i ultimo oktober, kom godt fra start og gav afkast på ca. 1-3% i 2019.

Foreningens ledelse forventer et beskedent positivt afkast i foreningens obligationstunge afdeling og moderat positive afkast i de mere aktietunge afdelinger i 2020. Væsentlige afkastudsving i foreningens afdelinger må forventes, og negative afkast kan ikke udelukkes.

Årsrapporten for 2019 vedhæftes denne meddelelse.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

