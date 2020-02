TORONTO, 10 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, est fier d’annoncer aujourd’hui le lancement des mises en candidature pour l’évènement annuel des Prix du Cercle d’excellence en comptabilité de Sage, et ce, étant donné le retentissant succès obtenu l’an dernier.



« Nous sommes emballés de souligner encore une fois le travail acharné et le dévouement dont plusieurs de nos partenaires en comptabilité ont fait preuve au niveau de leur profession, et auprès des entreprises de leurs clients et leurs communautés, » a déclaré Paul Struthers, VPD et directeur général, Sage Canada. « Les Prix du Cercle d’excellence en comptabilité honorent certaines des plus grandes réalisations de l'industrie, et rappellent à tout le monde l'énorme différence que ces professionnels font à travers le pays. Nous avons hâte d’offrir nos félicitations aux gagnants au Forum national des comptables de Sage qui sera tenu à Vernon en Juin prochain ».

Jusqu’au 5 mai 2020 à 23 h 59 HP, Sage acceptera les candidatures dans sept catégories pour rendre hommage aux comptables et aides-comptables, exerçant seuls ou en partenariat dans un cabinet, et qui ont eu l’impact le plus positif sur leurs clients, leurs communautés et leur profession :

Comptable partenaire de l'année : Récompense les réalisations exceptionnelles d’un comptable ou d’un cabinet comptable. Karen Brault a été la gagnante de l’an dernier, de RSM Canada, situé à Red Deer, Alb.

Récompense les réalisations exceptionnelles d’un comptable ou d’un cabinet comptable. Karen Brault a été la gagnante de l’an dernier, de RSM Canada, situé à Red Deer, Alb. Aide-comptable partenaire de l’année : Récompense les réalisations exceptionnelles d’un aide-comptable ou d’un cabinet d’aide-comptable. Bianca Mueller a été la gagnante de l’an dernier, de Books by Bianca, situé à Burnaby, C.-B.

Récompense les réalisations exceptionnelles d’un aide-comptable ou d’un cabinet d’aide-comptable. Bianca Mueller a été la gagnante de l’an dernier, de Books by Bianca, situé à Burnaby, C.-B. Prix de l’influenceur Web : Récompense une personne ou un cabinet dans ses efforts à promouvoir Sage Canada et l’industrie de la comptabilité dans les médias sociaux. Debrah Burleigh a été la gagnante de l’an dernier, de Debrah Burleigh and Associates Ltd, situé à Surrey, C.-B.

Récompense une personne ou un cabinet dans ses efforts à promouvoir Sage Canada et l’industrie de la comptabilité dans les médias sociaux. Debrah Burleigh a été la gagnante de l’an dernier, de Debrah Burleigh and Associates Ltd, situé à Surrey, C.-B. Prix Communautaire : Rend hommage à une personne ou un cabinet qui s’est fortement impliqué(e) dans sa communauté. Clyde Harris a été le gagnant de l’an dernier, de Alwyn Enterprises, situé à Scarborough, Ont.

Rend hommage à une personne ou un cabinet qui s’est fortement impliqué(e) dans sa communauté. Clyde Harris a été le gagnant de l’an dernier, de Alwyn Enterprises, situé à Scarborough, Ont. Prix de l’innovateur : Récompense une personne ou un cabinet qui va au-delà des limites conventionnelles. L'an dernier, il y avait une égalité dans cette catégorie : Andrée Dubé, de Intégratech, situé à Longueil, Québec et Anna Abbruzzese, de Actium Consulting Inc., situé à Toronto, Ontario se sont partagés le prix.

Récompense une personne ou un cabinet qui va au-delà des limites conventionnelles. L'an dernier, il y avait une égalité dans cette catégorie : Andrée Dubé, de Intégratech, situé à Longueil, Québec et Anna Abbruzzese, de Actium Consulting Inc., situé à Toronto, Ontario se sont partagés le prix. Petite entreprise de l’année : Une nouvelle catégorie qui souligne les incroyables réalisations d’un client de petite entreprise d’un comptable ou aide-comptable de Sage. Le gagnant de petite entreprise de cette catégorie démontrera ses talents d’innovateur et/ou l’impact positif sur ses employés, ses clients et sa communauté. L’an dernier, le gagnant de l'équivalent dans cette catégorie (anciennement connu sous Prix ​​de l’influenceur de petite entreprise) a été Stéphane Dumont, de Dumont St-Pierre à Montréal, Qc.

Une nouvelle catégorie qui souligne les incroyables réalisations d’un client de petite entreprise d’un comptable ou aide-comptable de Sage. Le gagnant de petite entreprise de cette catégorie démontrera ses talents d’innovateur et/ou l’impact positif sur ses employés, ses clients et sa communauté. L’an dernier, le gagnant de l'équivalent dans cette catégorie (anciennement connu sous Prix ​​de l’influenceur de petite entreprise) a été Stéphane Dumont, de Dumont St-Pierre à Montréal, Qc. Formateur(trice) de l’année : Récompense une personne ou un cabinet qui a excellé dans la formation des comptables et aides-comptables pour les produits Sage. Marge Wegren-Debre a été la gagnante de l’an dernier, de P51 Computing Strategies, situé à Edmonton, Alb.

Les prix sont décernés aux comptables et aides-comptables du Canada. Pour soumettre la candidature d’une personne ou d’un cabinet, veuillez soumettre son nom et prénom, ses coordonnées, une catégorie, et un bref paragraphe d’environ 200 mots pour expliquer la raison pour laquelle le/la candidat(e) mérite le prix pour la catégorie dans laquelle il/elle est en nomination. Lorsque le formulaire sera envoyé, nous informerons les candidats et, ils auront la possibilité de faire parvenir un résumé supplémentaire pour compléter leur profil.

Un comité de juges indépendants (dont Sage annoncera en Mars prochain), procédera à l’évaluation des résumés basés sur le mérite de chaque candidat de la catégorie correspondante. Les trois meilleurs candidats seront les finalistes dans chaque catégorie et les candidats en tête de chaque catégorie seront déclarés gagnants.

Les personnes qui proposent un candidat et les candidats potentiels(les) qui souhaitent obtenir plus de renseignements, peuvent se rendre au site Web officiel de Prix du Cercle d'excellence en comptabilité de Sage ici .

