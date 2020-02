MONTRÉAL, 10 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer que le programme de forage (le « programme ») est en cours sur son projet James Bay Niobium (le « projet »).



PROGRAMME D’EXPLORATION

Le programme comprend sept trous de forage (approximativement 3 400 mètres). Le programme i) testera une zone à haute teneur latéralement et en profondeur, ii) fournira du minerai destiné à des essais métallurgiques et iii) regroupera l’information géotechnique. Le programme durera approximativement six semaines et les résultats d’analyse seront publiés dès qu’ils seront disponibles.

Le programme de forage assisté par hélicoptère est basé au bureau de NioBay à Moosonee, à 45 km du projet. Tous les entrepreneurs engagés font partie d’une coentreprise formée avec une société de la Première Nation Moose Cree (« MCFN »).

Une mise à jour de l’estimation des ressources du gisement de niobium du projet suivra et NioBay débutera subséquemment une évaluation économique préliminaire du projet.

SÉANCE D’INFORMATION

NioBay est également heureuse d’annoncer, avec l’appui du chef Marvin Cheechoo, qu’elle tiendra une séance d’information sur le programme de forage pour les membres de MCFN, lundi le 10 février 2020 au ERP Center à Moose Factory.

PERSONNE QUALIFIÉE

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Claude Dufresne, ing., personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Dufresne est président et chef de la direction de NioBay.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec, et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et de Normétal, au Québec, aux termes d’un accord de partenariat avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, notamment des déclarations concernant les intentions de la Société de compléter une évaluation économique préliminaire. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.