Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Holbæk, den 10. februar 2020

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende 7 kandidater er opstillet:

Direktør Annette Christensen, Asnæs

Indehaver Michael Broberg Christensen, Næstved

Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen, Nykøbing Sj.

Adm. direktør Allan Kienast, Holbæk

Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsbjerg, Roskilde

Lektor Andreas Munch Møller, Faaborg

Direktør Jakob Schøitt, Holbæk

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 2 % af sparekassens aktiekapital.

Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end

10 %.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

7.a. Godkendelse af Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

7.b. Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen for 2020.

7.c. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer:

7.c.1 Ændring af pkt. 3.4 - opdatering af navn og cvr.nr. på ejerbogsføreren

Som følge af fusionen af VP Securities A/S og VP Services A/S, foreslås at angivelsen af ejerbogsføreren ændres til VP Securities, CVR-nr. 21599336.

7.c.2 Ændring af pkt. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.7– bemyndigelse til gennemførsel af kapitalforhøjelse

Det foreslås, at datoen ændres til 1. marts 2025 mod tidligere 1. november 2020 samtidig med, at punkt 4.7 slettes.

7.c.3 Tilføjelse til pkt. 9.2 – Generalforsamlingens dagsorden mv.

Tilføjelse af punkter til standarddagsordenen bl.a. som følge af implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet og anbefalingerne for god selskabsledelse.

7.c.4 Tilretning pkt. 17.1 – Aktionærmøder

”og Sparekassen Fyn A/S” foreslås slettet, da angivelsen er indsat før sammenlægningen af de to sparekasser.

7.d. Bemyndigelse til dirigenten.

8. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.c kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Sparekassens aktiekapital på nominelt 173.749.730 kr. er fordelt på 17.374.973 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.

Registreringsdatoen er onsdag den 26. februar 2020 kl. 23.59.

Aktionærer der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest søndag den 1. marts 2020 kl. 23.59.

Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside www.spks.dk , via Investor Services, VP Securities på www.vp.dk/gf eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.

Investor Services, VP Securities har lanceret et digitalt adgangskort. Derfor kan adgangskort udstedes som digitalt adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal aktionæren registrere sin e-mail adresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Sparekassen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

På adgangskort vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

Skulle aktionæren glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

På Sparekassen Sjælland-Fyns Investor Portal kan aktionærer via www.spks.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på www.spks.dk .

Den underskrevne blanket skal sendes til Investor Services, VP Securities, Weidekampsgade 14, 2300 København S, e-mail: vpinvestor@vp.dk .

Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev – være Investor Services, VP Securities i hænde senest søndag den 1. marts 2020 kl. 23.59, og brevstemme skal være Investor Services, VP Securities i hænde senest tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På sparekassens hjemmeside www.spks.dk findes fra mandag den 10. februar 2020 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2019, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra mandag den 10. februar 2020 kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ir@spks.dk eller Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.

Persondata

For nærmere information om sparekassens indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på sparekassens hjemmeside link.

På bestyrelsens vegne

Thomas Kullegaard

Formand

Vedhæftet fil