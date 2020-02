February 10, 2020 11:45 ET

INFORMATION PRESSE

Clermont-Ferrand, le 10 février 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 31 décembre 2019





2019 : Résultat Opérationnel des Secteurs de 3 009 millions d’€,

en progrès de 179 millions d’€ soit + 6,5%, à taux de change constants.

Résultat net de 1 730 millions d’€ en progrès de 70 millions d’€.

Cash flow libre structurel de 1 615 millions d’€.





Dans un environnement dégradé et des marchés en baisse, Ventes en croissance de 7,8 % à taux de change constants, portées par les acquisitions (+ 6,8 %) Performance du Groupe en amélioration grâce à un pilotage rigoureux des activités.

Résultat Opérationnel des Secteurs hors parités en progrès de 179 millions d’€, dont 127 millions d’€ provenant des acquisitions, et stabilité de la marge opérationnelle à 12,5 %. Effet volume de - 1,2 %, en ligne avec les marchés ; Effet Prix-mix/Matières premières de + 324 millions d’€, confirmant le pilotage rigoureux des prix, et un mix produit porté par la croissance des pneus Tourisme 18 pouces et plus, par les Activités de spécialités et l’équilibre Première monte et Remplacement dans les ventes du Groupe ; Gains de compétitivité nets d’inflation de 61 millions d’€ et poursuite de la transformation de l’empreinte industrielle du Groupe ;

Intégration de Fenner et Camso en ligne avec les attentes, et poursuite du déploiement de la stratégie avec les acquisitions du pneumaticien indonésien Multistrada et de la société de télématique Masternaut

Cash flow libre structurel de 1 615 millions d’€, résultat du progrès d’EBITDA et d’un pilotage réactif de la production dans des marchés baissiers

Proposition d’un dividende de 3,85€

Florent Menegaux, Président, a déclaré : « En 2019, dans un environnement très instable, le Groupe a réussi à maintenir ses parts de marchés et à améliorer son résultat. Dans cette période de transformation du Groupe particulièrement exigeante, je veux remercier personnellement tous nos salariés, qui font preuve d’un engagement remarquable. Au-delà de cette bonne performance, les hommes et les femmes de Michelin continuent d’innover tous les jours, dans les pneus, dans la mobilité hydrogène, les matériaux biosourcés et de haute technologie. Michelin poursuit avec détermination la réduction de son empreinte environnementale. »

q Perspectives :

En 2020, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un léger recul, avec une stabilité des marchés Remplacement et des marchés Première monte toujours en baisse. Les marchés Poids lourd et Hors la route devraient poursuivre leur retrait, affectés par le fort recul des activités de Première monte. Les marchés Miniers devraient être en décroissance à cause d’un faible déstockage alors que la consommation de pneus devrait rester soutenue.

Dans cet environnement de marchés globalement baissiers, Michelin a pour objectifs en 2020 :

Un Résultat Opérationnel des Secteurs en léger retrait, à parités constantes, et un Free Cash Flow supérieur à 1,5 milliards d’€ hors effet systémique de la crise liée au Coronavirus en Chine.







(en millions €)



2019 *



2018

(Retraité)



2018

(Publié) Ventes 24 135 22 028 RÉsultat OpÉrationnel des Secteurs 3 009 2 775 Marge opÉrationnelle des secteurs 12,5 % 12,6 % 12,6 % Automobile

et distribution associÉe1 11,1 % 11,4 % 11,6 % Transport routier et

distribution associÉe1 9,3 % 9,6 % 8,8 % ActivitÉs de spÉcialitÉs et

distribution associÉe1 18,7 % 20,1 % 19,6 % Autres produits et charges opÉrationnels - 318 - 225 RÉsultat opÉrationnel 2 691 2 550 RÉsultat net 1 730 1 660 EBITDA des secteurs 4 763 4 119 Investissements hors acquisitions 1 801 1 669 Endettement net4 5 184 4 056 3 719 Ratio d’endettement net4 39 % 33 % 31 % Dettes sociales4 3 873 3 858 3 850 Cash Flow Libre2 4 1 142 - 1 985 - 2 011 ROCE5 13,7 % 14 % Effectif inscrit3 121 339 117 400 RÉsultat net par action 9,69 € 9,30 € Dividende par action 3,85 € 3,70 €

1 Suite à l’acquisition de Camso et du regroupement des activités Hors la route, réajustement à la marge du périmètre des secteurs.

2 Le cash flow libre s’entend avant dividende et toutes opérations de financement. Il est égal aux flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement (retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts).

3 Fin de période

4 Au 31.12.2018, le bilan consolidé du Groupe publié ne comprenait pas le bilan d’ouverture de Camso. Le prix d’acquisition avait été présenté en écart préliminaire d’acquisition dans le goodwill. Suite à la consolidation de Camso au premier semestre 2019, le bilan d’ouverture a été retraité.

5. ROCE calculé après impôt, hors goodwill, hors immobilisations incorporelles acquises et hors mises en équivalence.

* Incluant impact IFRS16

Évolution des marchés de pneumatiques

·Tourisme camionnette





2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 5 %







- 2 %



- 5 %







- 2 %



- 4 %**







+ 2 %











- 1 %



- 4 %







+ 2 %







- 7 %







+ 2 %



- 17 %







- 2 %



- 6 %







+ 0 %









4ème trimestre

2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 4 %







- 2 %



- 4 %







- 2 %



- 9 %**







- 0 %











- 6 %



- 5 %







+ 9 %







- 4 %







- 4 %



- 17 %







- 2 %



- 6 %







- 2 %

* Y compris Turquie

** Amérique du Nord et Amérique centrale

Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en retrait de 2 % en unités sur l’ensemble de l’année 2019.

Premi È re monte En Première monte, la demande mondiale baisse de 6 % en nombre de pneus en 2019. Dans la continuité du second semestre 2018, le premier semestre 2019 présente une baisse de 8 %, tendance qui s’atténue au second semestre (- 5 %), avec notamment la reprise du marché chinois sur le quatrième trimestre. En Europe, la demande, en baisse de 5 % globalement sur l’année, combine un marché Europe de l’Ouest en retrait de 5 %, fortement marqué par la baisse du marché automobile en raison de la faiblesse des exportations de véhicules vers les Etats-Unis et la Chine et d’une demande domestique stable. L’Europe orientale affiche également une baisse de la demande de 5%. En Amérique du Nord, le marché termine en baisse de 4 %. Après un premier semestre en diminution de 4 %, le second semestre (- 5 %) est fortement pénalisé par la grève de General Motors sur le quatrième trimestre, mais également par un effet de baisse des stocks dans l’industrie automobile. En Amérique du Sud, les marchés affichent un recul de 4 % sur l’année, fortement pénalisés par la crise économique en Argentine. En Asie (hors Inde), la demande chute globalement de 7 % à fin décembre, avec un marché chinois en recul de 9 % sur l’année. Après un premier semestre à – 15 %, la baisse de la demande s’atténue sur le second semestre (- 2 %), en raison de bases de comparaison plus favorables, et de l’anticipation du Nouvel An chinois sur le quatrième trimestre. Le marché chinois a été globalement fortement pénalisé par une baisse de la consommation dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine et d’un environnement économique plus morose.

En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché chute de 17 % sur l’année, la demande étant fortement pénalisée par une consommation domestique en fort retrait en Inde (crise de liquidité et nouvelles règlementations), et de la crise géopolitique au Moyen-Orient.



Remplacement En Europe, le marché est en retrait globalement de 2 % à fin décembre. Alors que le premier semestre (- 3 %) a été fortement pénalisé par la crise turque et un effet déstockage en Europe de l’Ouest, le second semestre demeure orienté à la baisse (- 1 %) en raison principalement d’un hiver doux qui pèse sur la demande de pneus hiver. Dans cet environnement, le segment All Season poursuit sa croissance dynamique, demeurant le principal facteur de croissance du marché sur la zone Europe. En Amérique du Nord, dans un environnement économique favorable, la demande est en progression de 2 %, malgré un marché canadien en baisse de 5 % que compense une demande soutenue aux États-Unis (+ 3 %), portée par une augmentation des importations de pneus asiatiques. En Amérique centrale, le marché est en retrait de 1 % sur l’année, principalement dû au recul de la demande au Mexique sur le second semestre. En Amérique du Sud, la demande progresse de 2 % sur l’année. Après un premier semestre pénalisé par la crise argentine (- 13 %) et le recul de la demande au Brésil (- 3 %), le marché rebondit de 8 % au second semestre, tiré par les importations au Brésil et en Argentine. En Asie (hors Inde), la demande augmente de 2 % à fin décembre 2019. La croissance toujours dynamique de la Chine (+ 4 %) est fortement atténuée par la stabilité de la demande en Asie de l’Est, avec un marché japonais pénalisé par la hausse de la TVA au quatrième trimestre, mais plus encore par un hiver très doux, alors que les autres pays de la zone présentent une légère croissance. En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché est en retrait de 2 % sur l’année. La chute du marché indien de 17 % (fort impact de la crise de liquidité pesant sur la consommation des ménages) est partiellement compensée par la hausse de la demande au Moyen-Orient (+ 5 %) et en Afrique.



Poids lourd (radial & bias)





2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 9 %







+ 3 %



- 10 %







+ 2 %



+ 1 %







- 13 %



- 51 %







- 1 %



+ 22 %







- 1 %







+ 1 %







- 1 %



- 31 %







- 2 %



- 4 %







- 2 %



4ème trimestre

2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 17 %







+ 6 %



- 20 %







+ 3 %



- 14 %







- 16 %



- 68 %







- 5 %



+ 3 %







+ 1 %







+ 9 %







- 3 %



- 44 %







- 3 %



- 6 %







- 3 %

* Y compris Turquie

Pour l’activité Poids lourd, le marché, en nombre de pneus neufs, est en recul de 3 % à fin décembre 2019, avec un second semestre en ligne avec les tendances du premier semestre. Le retournement du marché Première monte (- 4 %) et la chute du marché Remplacement en Amérique du Nord (- 13 %) n’ont été que partiellement compensés par la croissance du marché Remplacement européen (+ 3 %).

Premi È re monte En Première monte, le marché mondial, en nombre de pneus neufs, recule de 4 % à fin décembre 2019. Après un premier semestre en retrait de 2 %, le marché accélère son recul avec le retournement du marché nord-américain, affichant ainsi une baisse de 6 % sur le second semestre. En Europe, la demande Première monte recule de 9 % à fin décembre 2019. Après un premier semestre en retrait de 4 % fortement pénalisé par la crise turque (- 23 %) et les incertitudes liées au Brexit (- 17 % au Royaume-Uni), la baisse s’est accentuée au second semestre (- 15 %), entrainée par un fort recul de la demande en Allemagne (- 32 %), mais également en France (- 12 %) et en Espagne (- 19 %), alors que le marché turc amorce une stabilisation (- 4 % sur le second semestre). En Amérique du Nord, dans un environnement économique toujours porteur, le marché de la Première monte, très dynamique sur le premier semestre (+ 9 %), se retourne sur le second semestre (- 8 %) sur des bases de comparaison très élevées. En Amérique du Sud, le marché affiche une croissance de 22 % à fin décembre 2019, qui cependant ralentit sur le second semestre (+ 12 %). En Asie (hors Inde), la demande est en léger progrès de 1 % sur l’année. Après un premier semestre en retrait de 2 %, les marchés rebondissent sur le second semestre (+ 4 %) portés par la demande chinoise sur des bases de comparaison favorables. Le reste de l’Asie est en retrait de 11 % sur le second semestre, avec un marché japonais en baisse de 5 % (après un premier semestre en croissance tiré par des évolutions réglementaires) et une demande indonésienne en fort retrait de 31 %. En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché chute de 31 % sur l’année, entrainé par l’effondrement du marché indien (- 45 %) fortement pénalisé par la crise de liquidité que traverse le pays.



Remplacement En Remplacement, le marché mondial affiche une baisse de 2 % en 2019, principalement liée au recul des imports de pneus asiatiques sur le marché Nord-américain, partiellement compensé par un marché européen en légère croissance, portée par le retour des pneus asiatiques. En Europe, le marché est en croissance de 3 % sur l’année. Après une baisse de 1 % sur le premier semestre, la demande rebondit fortement sur le second semestre (+ 7 %) portée par les imports dans l’ensemble de la zone, en particulier en Europe de l’Ouest où ils bénéficient de bases de comparaison très favorables (mesures anti-dumping mises en place en avril 2018). En Amérique du Nord, la demande est en retrait de 13 % sur l’année 2019. La mise en place mi-février 2019 de tarifs douaniers sur les pneus chinois ayant provoqué un stockage massif dans la distribution sur le second semestre 2018, le marché du Remplacement « hors pool » en Amérique du Nord subit un fort effet déstockage sur le premier semestre, puis fait face à des bases de comparaison très élevées sur le second semestre. Le marché « pool » est quant à lui légèrement négatif sur l’année, principalement en raison du niveau très élevé du marché Première monte jusqu’au troisième trimestre 2019. En Amérique centrale, la demande est en retrait de 1 % sur l’année. En Amérique du Sud, le marché est en recul de 1 % sur 2019 avec un marché brésilien qui reste stable, alors que le marché argentin rebondit au second semestre (+ 8 %) après un premier semestre en fort retrait (- 15 %). Les marchés colombiens et péruviens ralentissent au second semestre, pénalisés par un environnement politique et économique instable. Les marchés d’Asie (hors Inde) reculent de 1 % sur l’année. Après un premier semestre en retrait de 2 %, la demande semble se stabiliser sur le second semestre, en particulier en Chine (- 2 % au premier semestre, puis stable au second semestre). La demande au Japon est stable, avec une très forte volatilité entre le troisième et le quatrième trimestre en raison d’une hausse de la TVA. En Afrique Inde Moyen-Orient , la demande de pneus neufs est en retrait de 2 %, avec un marché Indien en baisse de 3 %.





Pneumatiques de spÉcialitÉs



Mines : Le marché des pneumatiques pour les mines est toujours porté par l’activité soutenue des compagnies minières, tandis que le segment des pneus Carrières est pénalisé par la politique de stock des distributeurs.

Le marché des pneumatiques pour les mines est toujours porté par l’activité soutenue des compagnies minières, tandis que le segment des pneus Carrières est pénalisé par la politique de stock des distributeurs. Agricole et construction : Sur le segment Agricole, le recul conjoncturel observé depuis l’été se confirme, particulièrement accentué en Première monte. Sur les segments Construction, la demande subit les incertitudes économiques mondiales.

Sur le segment Agricole, le recul conjoncturel observé depuis l’été se confirme, particulièrement accentué en Première monte. Sur les segments Construction, la demande subit les incertitudes économiques mondiales. Deux-roues : Le marché Moto mondial, en retrait, reflète le fort recul en Amérique du Nord, que la croissance en Europe, tant en moto qu’en scooter, n’a que partiellement compensé. La demande sur le segment Commuting reste bien orientée.

Le marché Moto mondial, en retrait, reflète le fort recul en Amérique du Nord, que la croissance en Europe, tant en moto qu’en scooter, n’a que partiellement compensé. La demande sur le segment Commuting reste bien orientée. Avion : Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux poursuit sa croissance, toujours accentuée dans le segment Radial, grâce à la nouvelle hausse du trafic passager, légèrement modérée récemment avec un meilleur remplissage des avions.

Le marché des pneumatiques pour avions commerciaux poursuit sa croissance, toujours accentuée dans le segment Radial, grâce à la nouvelle hausse du trafic passager, légèrement modérée récemment avec un meilleur remplissage des avions. Bandes transporteuses : Les marchés de bandes transporteuses poursuivent leur développement, en ligne avec l'évolution du PIB mondial.





Activité et résultats 2019





·Ventes

En 2019, les ventes s’établissent à 24 135 millions d’€ en hausse de 9,6 % par rapport à 2018, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes en retrait (- 1,2 %). Dans des marchés Tourisme camionnette et Poids lourd en baisse, tous deux fortement impactés par le recul des activités de Première monte, le Groupe a maintenu ses positions. Le recul des volumes, suite au retournement des marchés Agricole et Construction, a pratiquement été compensé par la croissance des volumes des activités minières.

l’effet Prix-mix très positif de 2,2 % : l’effet prix (+ 230 millions €) résulte d’une politique de prix volontariste dans un environnement rendu plus concurrentiel du fait du ralentissement des marchés ; l’effet mix (+ 248 millions €) reflète le succès continu de la stratégie premium de la marque MICHELIN et un mix marchés favorable : performances relatives des activités de Première monte et de Remplacement Tourisme camionnette et poids relatif des activités minières et Hors la route dans les marchés de spécialités;

l’impact positif (+ 1,8 %) des parités de change, qui résulte principalement du renforcement du dollar américain par rapport à l’euro, cet effet étant atténué par l’impact négatif de certaines devises, telles le rouble russe, le peso argentin, la livre turque, ou encore le réal brésilien ;

l’écart significativement favorable de périmètre (+ 6,8 %) qui reflète la très bonne intégration de Fenner et Camso, sociétés acquises en 2018 pour permettre au Groupe d’accélérer son développement dans les activités pneumatiques et de matériaux de haute technologie, ainsi que Multistrada et Masternaut acquises en 2019.

RÉsultats

Le Résultat Opérationnel des Secteurs s’établit à 3 009 millions d’€, soit 12,5 % des ventes, contre 2 775 millions d’€ et 12,6 % en 2018.

Le Résultat Opérationnel des Secteurs s’explique par :

un effet périmètre de +127 millions d’€ suite à la consolidation de Fenner, de Camso, de Multistrada et de Masternaut et de la déconsolidation de TCi.

un effet volume de - 213 millions d’€ reflétant le recul des volumes de 1,2 % et une sous-absorption des frais fixes de 108 millions d’€, suite à la baisse brutale des marchés et à l’adaptation nécessaire de la production pour ajuster les stocks de fin d’année.

un fort effet prix-mix de + 477 millions d’€ notamment suite au pilotage rigoureux des prix, qui compense un effet matière y compris les droits de douane négatif de – 153 millions d’€.

l’inflation sur les coûts s’élève à – 199 millions d’€, plus que compensée par des gains de compétitivité à hauteur de 260 millions d’€ soit une économie nette de 61 millions d’€.

les amortissements augmentent de 91 millions d’€ et les frais de démarrage de 37 millions d’€. L’effet « autre » s’élève à + 8 millions d’€.

le résultat bénéficie de l’effet favorable des variations de change de + 55 millions d’€.

Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à - 318 millions d’€, correspondant principalement à l’amortissement des incorporels acquis dans le cadre de regroupement d’entreprise pour 91 millions d’€ et aux provisions pour restructuration des sites de Bamberg et de La Roche-sur-Yon pour 249 millions d’€.

Le résultat net s’établit en bénéfice de 1 730 millions d’€, en progression de 70 millions d’€.

·Position financiÈre nette

Au 31 décembre 2019, le cash flow libre est de 1 142 millions d’€. Celui-ci, fortement impacté en 2018 par les acquisitions de Camso et Fenner ainsi que par la création de la coentreprise TBC avec Sumitomo Corporation, est en progression de 3 127 millions d’€ en 2019.

Au 31 décembre 2019, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 39 %, correspondant à un endettement financier net de 5 184 millions d’€, en hausse de 1 128 millions d’€ par rapport au 31 décembre 2018 (retraité)(1), dont 1 142 millions d’€ de cash flow libre, 666 millions d’€ correspondant au versement des dividendes. La première application des normes IFRS 16 a un impact net de 837 millions d’€.

(1) Au 31.12.2018, le prix d’acquisition de Camso avait été présenté en écart préliminaire d’acquisition dans le poste « Goodwill » du bilan consolidé du Groupe. A la suite de l’allocation de ce prix d’acquisition au premier semestre 2019, le bilan consolidé d’ouverture 2019 a été retraité.

·information sectorielle

Millions d’€ Ventes Résultat Opérationnel

des Secteurs Marge Opérationnelle

des Secteurs 2019







2018

(retraité)

(1)



2018

(publié)



2019



2018

(retraité) 2018

(publié) 2019



2018

(retraité) 2018

(publié) Automobile et

distribution associée 11 851 11 332 11 340 1 321 1 295 1 314 11,1 % 11,4 % 11,6 % Transport routier et distribution associée 6 448 6 378 5 852 597 612 513 9,3 % 9,6 % 8,8 % Activités de spécialités

et distribution associée 5 836 4 318 4 836 1 091 868 948 18,7 % 20,1 % 19,6 %



Groupe







24 135







22 028







22 028







3 009







2 775







2 775







12,5 %







12,6 %







12,6 %







(1) Suite à l’acquisition de Camso et du regroupement des activités Hors la route, réajustement à la marge du périmètre des secteurs

§ Automobile et distribution associÉe

Les ventes du secteur Automobile et distribution associée s’élèvent à 11 851 millions d’€, contre 11 332 millions d’€ en 2018, soit une hausse de 4,6 %.

Le Résultat Opérationnel du Secteur s’est ainsi établi à 1 321 millions d’€ soit 11,1 % des ventes, contre 1 295 millions d’€ et 11,4 % en 2018.

Cette progression du Résultat Opérationnel du Secteur est liée principalement à un effet volume défavorable de -1 % dans des marchés en recul de -2 %, à une sous-absorption des frais fixes, à un effet matière défavorable suite à la hausse du prix du butadiène fin 2018, compensés par un effet prix-mix très positif reflétant un pilotage prix rigoureux et la part croissante des pneus 18 pouces et plus dans les ventes du Groupe. Par ailleurs, la consolidation de Multistrada a eu un léger effet dilutif sur la marge opérationnelle.

§ Transport routier et distribution associÉe

Les ventes du secteur Transport routier et distribution associée s’élèvent à 6 448 millions d’€, en hausse de 1 % par rapport à 6 378 millions d’€ en 2018.

Le Résultat Opérationnel du Secteur s’élève à 597 millions d’€, représentant 9,3 % des ventes, à comparer à 612 millions d’€ et 9,6 % des ventes en 2018.

Le léger recul du Résultat Opérationnel du Secteur s’explique par une baisse des volumes de 3 % en ligne avec les marchés, par une sous-absorption des frais fixes et une augmentation des droits de douanes de 30 millions d’€, compensés par un prix mix robuste reflétant l’approche sélective du Groupe en privilégiant les segments de marché créateurs de valeur. Le Groupe a poursuivi le développement de ses offres de Services et Solutions avec l’acquisition de Masternaut en Europe, et gère désormais plus d’1 million de véhicules sous contrat.

§ ActivitÉs de spÉcialitÉs et distribution associÉe

Les ventes du secteur des Activités de spécialités et distribution associée s’élèvent à 5 836 millions d’€, à comparer à 4 318 millions d’€ à fin 2018, soit une croissance de + 35 %.

Le Résultat Opérationnel du Secteur atteint 1 091 millions d’€ soit 18,7 % des ventes, contre 868 millions d’€ et 20,1 % en 2018.

La hausse du Résultat Opérationnel du Secteur s’explique en premier lieu par l’intégration de Fenner et Camso dont les résultats sont en ligne avec les attendus. La consolidation de ces deux entités a un effet dilutif sur la marge opérationnelle du SR3 de 2,5pts.

À isopérimètre la marge opérationnelle est de 21,2 % contre 20,1 % en 2018. Les volumes sont en léger retrait (- 0,6 %), le recul des volumes Hors la route étant pratiquement compensé par la bonne performance de l’activité minière. Un fort effet prix, avec notamment une priorité donnée à la profitabilité pour la Première monte Agricole ainsi qu’un mix activité favorable ont compensé une sous-absorption des frais fixes.





Notations extra-financières 2019





En 2019, Michelin a été reconnu à plusieurs reprises pour sa démarche de développement et mobilité durables à travers des notations extra-financières :

VigeoEiris : Michelin maintient son statut benchmark en performance ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour le secteur automobile, et sa présence dans les indices Ethibel (Excellence Europe et Global) et Euronext VigeoEiris (France 20, Europe 120, Eurozone 120, World 120).

Michelin maintient son statut benchmark en performance ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour le secteur automobile, et sa présence dans les indices Ethibel (Excellence Europe et Global) et Euronext VigeoEiris (France 20, Europe 120, Eurozone 120, World 120). EcoVadis : Michelin maintient sa performance « Gold CSR Rating » pour sa politique environnementale, sociale, droits de l’Homme et achats durables.

CDP Climate Change & Water Security : Michelin confirme son statut d’entreprise reconnue comme étant parmi les plus avancées dans la lutte contre le changement climatique, au niveau mondial, avec une note de A- correspondant au niveau « Leadership », une reconnaissance de sa stratégie, de ses résultats en matière de réduction des émissions de CO2, et de son ambition à long-terme de réduire encore son empreinte carbone. Pour la première fois, Michelin a reçu en 2019 une note de A-, correspondant également au niveau « Leadership », pour la gestion des risques liés à l’eau, une reconnaissance de son progrès continu.

: Michelin confirme son statut d’entreprise reconnue comme étant parmi les plus avancées dans la lutte contre le changement climatique, au niveau mondial, avec une note de A- correspondant au niveau « Leadership », une reconnaissance de sa stratégie, de ses résultats en matière de réduction des émissions de CO2, et de son ambition à long-terme de réduire encore son empreinte carbone. Pour la première fois, Michelin a reçu en 2019 une note de A-, correspondant également au niveau « Leadership », pour la gestion des risques liés à l’eau, une reconnaissance de son progrès continu. La réponse intégrale de Michelin est disponible sur la plateforme du CDP (cf. https://www.cdp.net/en/responses) et sur le site internet du Groupe. Plus de 7000 sociétés ont été évaluées par le CDP en 2019.

MCSI : Michelin est noté AA pour l'année 2019, avec un score de 7,3 sur 10. Cette évaluation confirme sa très bonne performance en matière de pratiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

: Michelin est noté AA pour l'année 2019, avec un score de 7,3 sur 10. Cette évaluation confirme sa très bonne performance en matière de pratiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance). ISS OEKOM : Michelin est parmi les entreprises leaders du secteur industriel, sur 66 entreprises, en matière de performance ESG et obtient le statut « Prime » (ISS-oekom Corpo Rating ; 2019-07-05)

: Michelin est parmi les entreprises leaders du secteur industriel, sur 66 entreprises, en matière de performance ESG et obtient le statut « Prime » (ISS-oekom Corpo Rating ; 2019-07-05) CDP Supply Chain : Michelin est reconnu « Supplier Engagement Leader 2019 » pour ses actions et sa stratégie de transition énergétique dans sa chaîne de valeur. Seul 3 % des sociétés évaluées par le CDP ont reçu cette distinction.

: Michelin est reconnu « Supplier Engagement Leader 2019 » pour ses actions et sa stratégie de transition énergétique dans sa chaîne de valeur. Seul 3 % des sociétés évaluées par le CDP ont reçu cette distinction. Achats Responsables : En juin 2019, Michelin a reçu le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ». À ce jour, Michelin est la seule entreprise à être reconnue par le Label sur un périmètre mondial. En parallèle, en mai 2019, Michelin s’est vu remettre une attestation de maturité de ses pratiques d’achats au regard de la nouvelle norme internationale ISO 20400 « Achats Responsables ».

: En juin 2019, Michelin a reçu le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ». À ce jour, Michelin est la seule entreprise à être reconnue par le Label sur un périmètre mondial. En parallèle, en mai 2019, Michelin s’est vu remettre une attestation de maturité de ses pratiques d’achats au regard de la nouvelle norme internationale ISO 20400 « Achats Responsables ». Diversité : En 2019, afin de lutter contre les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes en France, le Secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-hommes et le Ministère du Travail ont mis en place l’index de l’égalité femmes-hommes. Avec une note de 94/100 attribuée à Michelin France, il ressort de cet index un premier bilan très positif du plan engagé par l’entreprise concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

: En 2019, afin de lutter contre les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes en France, le Secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-hommes et le Ministère du Travail ont mis en place l’index de l’égalité femmes-hommes. Avec une note de 94/100 attribuée à Michelin France, il ressort de cet index un premier bilan très positif du plan engagé par l’entreprise concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Responsabilité sociétale : Michelin a reçu le prix AGEFI « responsabilité sociétale des entreprises ». Ce prix récompense l’engagement de toutes les femmes et de tous les hommes du Groupe, qui portent et incarnent la responsabilité sociétale de Michelin dans leurs actions et leurs décisions, au service de la mobilité durable.

: Michelin a reçu le prix AGEFI « responsabilité sociétale des entreprises ». Ce prix récompense l’engagement de toutes les femmes et de tous les hommes du Groupe, qui portent et incarnent la responsabilité sociétale de Michelin dans leurs actions et leurs décisions, au service de la mobilité durable. Gouvernance : en septembre 2019, Michelin a reçu de l’AGEFI « Le grand prix du gouvernement d’entreprise ».





Compagnie Générale des Établissements Michelin





La Compagnie Générale des Établissements Michelin a réalisé un bénéfice de 672 millions d’€ pour l’exercice 2019, après un bénéfice de 813 millions d’€ en 2018.

Les comptes ont été présentés au Conseil de Surveillance le 7 février 2020. Les procédures d’audit ont été effectuées et les rapports d’audit ont été émis le 10 février, pour les comptes sociaux et consolidés.

Le Président de la Gérance convoquera une Assemblée générale des actionnaires le vendredi 15 mai 2020 à 9 heures à Clermont-Ferrand.

Le Président de la Gérance soumettra à l’approbation des actionnaires le versement d’un dividende de 3,85€ par action, contre 3,70€ au titre de l’exercice précédent.





Faits marquants 2019





Michelin acquiert 99,64 % de Multistrada, acteur majeur de l’industrie pneumatique en Indonésie. (8 mars 2019, 16 avril 2019)



Faurecia et Michelin s’allient pour créer un futur leader mondial de la mobilité hydrogène. (11 mars 2019)



Journée investisseurs à Almeria et annonce de la mise en place d’un plan de rachat d’actions à hauteur de 500 millions d’€ entre 2019 et 2023. (4 avril 2019)



Gulf Air choisit Michelin comme fournisseur exclusif de pneus. (3 mai 2019)



Michelin acquiert Masternaut et accélère ainsi le déploiement de ses offres télématiques en Europe. (16 mai 2019)



Florent Menegaux, Gérant Commandité, est élu Président de la Gérance du groupe Michelin. (17 mai 2019)



Michelin s’engage à hauteur de 22,8 % dans un partenariat public-privé unique en son genre. La société ainsi créée, Hympulsion, aura pour objectif de favoriser la mobilité à l’hydrogène renouvelable dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (20 mai 2019)



La démarche LONG LASTING PERFORMANCE de Michelin, reconnue par le Parlement Européen qui a voté l’introduction de tests sur pneus usés dès 2022, est présentée à Vienne pour son intérêt en matière de sécurité, d’économie et d’environnement. (3 juin 2019)



La première édition du guide MICHELIN Californie référence 90 restaurants étoilés. (4 juin 2019)



Fenner élargit son empreinte industrielle en Australie. (24 juillet 2019)



Le WWF France et le groupe Michelin renouvellent leur partenariat. (26 juillet 2019)



Le Groupe annonce la fermeture progressive de l’activité du site de Bamberg en Allemagne. (25 septembre 2019)



Michelin annonce son intention de fermer le site de La Roche-sur-Yon en France. (10 octobre 2019)



Offre publique de retrait de Michelin visant les actions de la société SIPH, Société Internationale de Plantation d’Hévéas. (20 novembre 2019)



Faurecia et Michelin, incluant sa filiale Symbio, officialisent leur coentreprise et ambitionnent de créer un leader mondial de la mobilité hydrogène. (21 novembre 2019)



Le guide MICHELIN, TripAdvisor® et LaFourchette concluent un partenariat stratégique international. (3 décembre 2019)



La Compagnie Générale des Établissements Michelin a décidé de procéder à l’annulation de 1 345 821 actions auto-détenues, soit 0,75% du nombre total de titres. (9 décembre 2019)





La liste complète des Faits marquants de 2019

est disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.michelin.com/











PrÉsentation et ConfÉrence tÉlÉphonique

Les résultats au 31 décembre 2019 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais, simultanément traduite en français ce jour (lundi 10 février 2020) à 18h30, heure de Paris.

WEBCAST

La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : https://www.michelin.com/finance/



ConfÉrence tÉlÉphonique

Veuillez composer à partir de 18h20 l’un des numéros suivants :

Depuis la France 01 70 71 01 59 (en français) code PIN : 23608427#

Depuis la France +33 (01) 72 72 74 03 (en anglais) code PIN : 58250925#

Depuis le Royaume-Uni +44 207 194 3759 (en anglais) code PIN : 58250925#

Depuis l’Amérique du Nord (+1) 646 722 4916 (en anglais) code PIN : 58250925#

Depuis le reste du monde +44 (0) 207 194 3759 (en anglais) code PIN : 58250925#

La présentation de l’information financière au 31 décembre 2019 (communiqué de presse, présentation, rapport financier) peut être consultée sur le site https://www.michelin.com/ , ainsi que des informations pratiques relatives à cette conférence.

Calendrier

·Information trimestrielle au 31 mars 2020 : mercredi 29 avril 2020 après Bourse.

