Lyon, le 10 février 2020 — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui l’intégration de l’infrastructure de paiement de Stripe Connect. Elle viendra étendre la solution Esker de digitalisation du cycle Order-to-Cash (O2C) en offrant le paiement en ligne sécurisé en France et à l’international pour aider les entreprises à se faire payer plus rapidement.

Parfaitement intégrée à la solution Esker, la plateforme Stripe Connect permet aux clients de recourir à un seul et unique prestataire de paiements à l’échelle internationale, au lieu de devoir choisir parmi différents fournisseurs locaux. Les clients Esker peuvent désormais accepter les paiements par carte de crédit et de débit (Visa, Mastercard, American Express, etc.) ou par prélèvement bancaire (SEPA, ACH, BACS, etc.) dans plus de 40 pays et dans 135 devises en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Asie.

« En tant qu'acteur le plus innovant dans la technologie financière, Stripe était le choix qui s'imposait à nous. La solution Stripe, certifiée fournisseur de services PCI niveau 1, offre une protection de paiement exigeante à laquelle nos clients du monde entier s'attendent." Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker « C’est avec fierté que nous soutenons l’ambition internationale d’Esker. La plateforme Stripe permettra à Esker de gagner en flexibilité, d’améliorer l’expérience client et de développer son chiffre d’affaires à l’international. Le temps que gagnent les clients grâce à Stripe leur permet de se focaliser sur leurs compétences clés. » Guillaume Princen, Directeur Général de Stripe en Europe Continentale

À propos de Stripe

Stripe a été créée en 2011 à San Francisco et a été lancée en France en 2016. Valorisée à 35 milliards de dollars, Stripe est l’infrastructure de paiement et de trésorerie sur laquelle se développent des dizaines de milliers d’entreprises en France et des millions dans le monde. L’entreprise compte aujourd’hui 2 000 employés, dont une vingtaine pour le marché français. L’ambition de l’entreprise est d’abaisser les barrières technologiques qui freinent le commerce en ligne. L’entreprise compte parmi ses clients, les leaders technologiques mondiaux tels que Amazon, Microsoft, Salesforce, Uber, ManoMano, Doctolib, Deliveroo, ou Booking.com...

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

