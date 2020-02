L’éditeur USERCUBE confirme son dynamisme et annonce une croissance de plus de 35% de son chiffre d’affaires, notamment grâce à la forte poussée de la commercialisation de son offre SaaS (plus de 200 %). USERCUBE démontre ainsi son solide positionnement sur le marché en France et à l’international et sa capacité à accompagner efficacement ses clients dans leurs projets IAM et IAG performants.



USERCUBE est un éditeur de solutions de gestion et de gouvernance des identités numériques (IGA), leader européen dans son domaine. La société développe une offre SaaS certifiée ISO 27001 et On Premise qui est aujourd’hui utilisée par plus de 120 clients dans tous les secteurs d’activité.

Fort de ce positionnement, USERCUBE a remporté de nombreux nouveaux contrats pour ses clients historiques et de nouveaux entrants. Les très bons résultats de l’éditeur s’expliquent par la forte croissance de l’ensemble des activités dans tous les pays où USERCUBE commercialise ses solutions. Pour soutenir sa croissance, USERCUBE va continuer à investir des ressources importantes pour faire évoluer ses offres et renforcer ses équipes de R&D . Enfin, une forte part de la croissance de l’éditeur sera portée par son réseau de partenaires qui a largement contribué à son développement en 2019.

Christophe GRANGEON, Directeur Général de USERCUBE « L’accélération des projets de transformation digitale des entreprises, avec en particulier la stratégie « move to SaaS » et de leur besoin de sécurisation de leur SI nous ont permis de connaitre une très forte croissance en 2019 et d’accroitre notre profitabilité pour atteindre 22% d’Ebitda. Notre développement s’explique également par notre capacité à évoluer en continu en proposant une offre SaaS et On Premise répondant aux nouveaux challenges IAM et IAG de nos clients. Nous allons poursuivre cette dynamique, notamment grâce à la performance de notre offre Usercube V5. Notre business model est très solide et est boosté par la très forte croissance de nos revenus récurrents issus du SaaS et des maintenances logicielles »

Sur les prochains mois, USERCUBE prévoit d’ores et déjà de connaitre une nouvelle croissance au regard des opportunités à venir en France et à l’international.

Christophe GRANGEON « Depuis la création de USERCUBE, nous avons privilégié la croissance rentable. Tous nos exercices ont été bénéficiaires. Nous n’avons aucune dette et n’avons jamais bénéficié de subvention. Notre modèle va à l’encontre du « mode start up » traditionnel qui confond succès avec levée de fonds. Cependant, en quelques années nous sommes devenus le leader français et avons développé une technologie capable de rivaliser avec les grands éditeurs internationaux. C’est une très grande fierté pour tous les collaborateurs de USERCUBE et pour nos clients ».