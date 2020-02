TROIS-RIVIÈRES, Québec, 10 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les collèges sont essentiels à la prospérité des collectivités. Ce sont des experts en recherche appliquée, ce qui profite aux entreprises locales et crée des emplois dans leurs régions. Qu’il s’agisse de mettre sur pied une nouvelle industrie éolienne dans des collectivités reculées ou d’améliorer collectivement le recyclage des plastiques dans le secteur manufacturier, les partenariats entre les collèges et l’industrie permettent aux entreprises d’avoir accès aux connaissances, aux compétences et à l’équipement dont elles ont besoin pour conserver une longueur d’avance sur la concurrence.



C’est pourquoi aujourd’hui, au Cégep de Trois-Rivières, William Amos, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science), a annoncé des investissements de près de 7 millions de dollars pour sept projets d’infrastructure de recherche dans six collèges partout au pays. Les fonds sont versés dans le cadre du Fonds collège-industrie pour l'innovation de la Fondation canadienne pour l’innovation. Ce fonds permet aux collèges d’acquérir les laboratoires et l’équipement de pointe dont les chercheurs ont besoin pour renforcer leurs partenariats avec le secteur privé et en créer de nouveaux, ce qui se traduit par des avantages socioéconomiques aux échelles locale et nationale et offre des occasions d’innover à une nouvelle génération.

Le Cégep de Trois-Rivières a obtenu du financement pour deux projets d’infrastructure. Gheorghe Marin, directeur général du Centre de métallurgie du Québec, se servira de cette enveloppe pour fusionner ensemble, la capacité de recherche du centre en matière de métallurgie des poudres et la capacité de fabrication additive (impression en 3D), afin de rendre ces technologies innovantes plus accessibles aux entreprises manufacturières qui, autrement, n’auraient pas les moyens de les utiliser. Le deuxième projet, dirigé par Mario Parenteau, consiste en l’acquisition d’infrastructure de recherche pour Innofibre, Centre d’innovation des produits cellulosiques. Les partenaires du centre œuvrant dans l’industrie québécoise des pâtes et papiers pourront ainsi mettre au point des produits à base de biomasse qui offrent aux consommateurs canadiens une alternative écologique aux biens de consommation dérivés des combustibles fossiles.

« Grâce à l’investissement du gouvernement du Canada, les étudiants et les entreprises peuvent collaborer à un vaste éventail de projets de recherche visant à stimuler le développement économique et à créer de l’emploi partout au pays. Des collèges, des cégeps et des écoles polytechniques pourront, par le truchement de ces projets, améliorer de manière tangible la vie des Canadiens dans leurs propres collectivités. »

– William Amos , secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science)

« Appuyer les partenariats entre les petits établissements de recherche et les régions où ils sont à l’œuvre contribue à déclencher de nouvelles possibilités et à ouvrir des voies inédites à l’innovation. Les établissements qui reçoivent des fonds aujourd’hui sont des chefs de file dans leur collectivité et contribuent de manière importante à la prospérité et à la qualité de vie de leur région. »

– Roseann O’Reilly Runte , présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

« Ces investissements profiteront directement aux entreprises locales et nationales en leur offrant de nouvelles opportunités de développement, en leur permettant d’accéder à des technologies innovantes et ainsi, de demeurer des leaders dans leur domaine. Ultimement, cela aidera à créer des emplois de qualité. De plus, les projets de recherche qui découleront de ces investissements permettront de former de nombreux étudiants collégiaux et de leur donner accès à des équipements qui ne leur seraient pas disponibles autrement. Ces conditions fournissent un environnement de formation de grande qualité dans lequel les étudiants peuvent développer leur potentiel et devenir des diplômés hautement qualifiés et recherchés. »

– Louis Gendron, directeur général, Cégep de Trois-Rivières

Faits en bref

Le Fonds collège-industrie pour l’innovation vise à soutenir des projets d’infrastructure de recherche d’envergure qui renforceront la capacité de recherche appliquée existante et la capacité de développement technologique des collèges et leur permettront de répondre à des besoins importants du secteur industriel.

Le Fonds collège-industrie pour l’innovation se décline en deux volets. Cette annonce est liée au premier volet qui permet aux collèges d’acquérir les outils nécessaires pour réaliser des activités de recherche appliquée et de développement technologique qui répondent à des besoins bien définis du secteur privé et qui ont été élaborés en collaboration avec des partenaires industriels clés.

Depuis plus de vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d’innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l’épanouissement des collectivités. Les investissements de la FCI dans les infrastructures de pointe des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada, permettent d’attirer et de retenir le meilleur talent au monde, de former la prochaine génération de chercheurs et de soutenir la recherche de calibre mondial, qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de tous les Canadiens.

