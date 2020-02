MONTRÉAL, 10 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) s’engage à accélérer sa performance globale relative au climat, à l’eau et aux déchets. Aujourd’hui, la Société est fière d’annoncer des cibles précises et son engagement officiel à réaliser des progrès importants et durables d’ici 2025. Ceci constitue une autre étape marquante du parcours de la Société visant à créer une valeur partagée pour ses parties prenantes par l’entremise de la promesse Saputo, son approche sociale, environnementale et économique.

Plus précisément, Saputo se fixe les objectifs suivants :

Saputo s’attend à réaliser ces objectifs concrets en mettant en œuvre des initiatives ciblées axées sur l’électricité renouvelable, la conservation des ressources et l’emballage durable. La Société affectera des ressources supplémentaires pour appuyer l’exécution de ce plan d’action global, notamment en investissant une somme de 50 millions de dollars CAD sur trois ans. De plus, Saputo a mis en place un cadre de gouvernance visant à favoriser l’engagement et la responsabilisation à l’échelle de la Société, et Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord), en sera le champion exécutif.

Par ailleurs, Saputo a mis à jour sa politique environnementale pour mettre en valeur et réaliser ses objectifs pour 2025 ainsi que son engagement à long terme à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.

À l’avenir, la Société étendra ses efforts à sa chaîne d’approvisionnement afin d’aider à répondre aux considérations environnementales de l’ensemble du secteur.

Saputo entend poursuivre sa croissance en tant que transformateur laitier de classe mondiale tout en réduisant l’impact environnemental de ses activités. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/notre-promesse/environnement .

